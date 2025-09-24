Auto e Moto d’Epoca 2025, le meraviglie da non perdere

BolognaFiere ospita dal 23 al 26 ottobre la 42ª edizione di Auto e Moto d’Epoca, il più esteso salone europeo dedicato al motorismo storico. L’evento occupa 235.000 mq distribuiti in 14 padiglioni con 4 percorsi tematici, tra monoposto iconiche, moto leggendarie e anteprime internazionali.

75 anni di Formula 1ad Auto e Moto d’Epoca 2025

Il percorso “75:1 – 75 years, one seat” racconta l’evoluzione della Formula 1 attraverso autentiche monoposto dal dopoguerra agli anni 2000. Il MAUTO di Torino espone tre protagoniste: la Ferrari 500 F2 del 1952, con cui Alberto Ascari conquistò due mondiali; la Mercedes-Benz W196R del 1954, vincitrice con Fangio; e la Ferrari 156 F1 del 1963, prima con motore V6 posteriore a 120°. Dal museo tedesco Loh Collection arriva la Ferrari F2007 di Kimi Räikkönen, telaio 262, simbolo dell’ultimo titolo mondiale piloti a Maranello. Il pubblico ritrova anche le auto guidate da Villeneuve, Patrese, Ragazzoni e Phil Hill, nomi che hanno lasciato un segno indelebile nella storia delle corse.

Auto e Moto d’Epoca 2025, Honda Classic e la leggenda su due ruote

Honda Motor Europe Italia celebra la propria eredità sportiva con una rassegna di 600 mq e 38 moto storiche. Il percorso si articola in quattro aree: le due tempi prodotte ad Atessa, con la NS 125 R Adriatico esportata in Giappone; le moto da Gran Premio, dalla RS 125 GP alla RC213V di Zarco, con modelli storici come NSR 250, NSR 500 e RC211V di Hayden; le regine dell’off-road, dalla Elsinore CR250M alle CR500 che hanno dominato nel motocross; e la produzione di serie, con icone come la CB750 Four, la VFR750R RC30 e la NR750 a pistoni ovali.

Auto e Moto d’Epoca 2025, rarità dalle collezioni europee

La Loh Collection porta a Bologna modelli da sogno: la Mercedes-Benz CLK-GTR, nata per la categoria GT1 e prodotta in 25 esemplari, e la BMW M1 Procar, protagonista del campionato 1979 vinto da Niki Lauda. L’auto, telaio 4301028, corse poi con Hans-Joachim Stuck e partecipò alla 24 Ore di Le Mans con Nick Mason dei Pink Floyd.

Nel padiglione 25, l’ASI Village espone oltre venti club federati e presenta il primo motore a scoppio della storia, progettato nel 1853 da Barsanti e Matteucci. Tra i pezzi esposti anche l’Alfa Romeo 184T di Formula 1, con motore V8 sovralimentato da 670 cavalli, guidata da Eddie Cheever nel mondiale 1984.

Auto e Moto d’Epoca 2025, heritage, anteprime e cultura motoristica

Lo stand ACI Storico celebra i 75 anni della Formula 1 con mostre e incontri internazionali. L’Heritage HUB Stellantis porta la Fiat-Abarth 750 Record del 1956, capace di sei primati a Monza, l’Alfa Romeo Scarabeo 1600, mai entrata in produzione, e la Lancia D25 del 1955, erede della D24.

Toyota sceglie Bologna per l’anteprima italiana del nuovo RAV4, sesta generazione di un modello che ha superato i 15 milioni di unità nel mondo. Innovazione digitale, efficienza energetica e sicurezza avanzata lo confermano protagonista del segmento.

La Motor Valley emiliano-romagnola completa il percorso con i nomi che hanno reso celebre la terra dei motori: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani, oltre a circuiti e musei dedicati.

Club, collezionismo e orologi

Club e Registri Storici celebrano anniversari e modelli iconici: dai 70 anni della Citroën DS ai 60 della Peugeot 204, dai 50 anni della Jaguar XJS ai 30 anni della Lancia Y Elefantino Rosso. Il Registro Fiat Italiano rende omaggio con monoposto storiche come la Cisitalia D-46 del 1946 e la Formula Abarth del 1980.

Due padiglioni ospitano espositori di ricambi e accessori d’epoca, mentre la Gallery Hall accoglie “Time on Show”, mostra internazionale dedicata agli orologi da collezione, occasione per scoprire pezzi unici e incontrare i maggiori esperti.

Auto e Moto d’Epoca 2025 si conferma un appuntamento che intreccia storia, innovazione e cultura motoristica, trasformando Bologna in capitale mondiale della passione per auto e moto.

Ultima modifica: 24 Settembre 2025