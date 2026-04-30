Audi RS 5, la prova della super station da 639 cavalli, la prima RS plug-in

L’era della elettrificazione spinta bussa alle porte del reparto Audi Sport (Renn Sport) portando in dote la nuova Audi RS 5 con tecnologia plug-in. E le sfonda di gran carriera.
Il Marchio di Ingolstadt abbraccia la propulsione ibrida alla spina portando in dote un portento in grado di erogare una potenza di 639 cavalli complessivi.
Il cuore pulsante rimane il motore V6 2.9 TFSI (Turbo Fuel Stratified Injection) biturbo accoppiato ad una unitÃ elettrica sincrona a magneti permanenti inserita nella trasmissione tiptronic.
L’incremento prestazionale in confronto alla passata generazione si attesta su valori pari a 189 cv in piÃ¹ abbonati ad una mostruosa coppia totale di 825 Nm.
Il cronometro certifica il salto generazionale con uno scatto da fermo al valore di 100 chilometri orari coperto in un tempo di 3,6 secondi.
La velocitÃ massima raggiunge la vetta di 285 km/h qualora il cliente scelga il pacchetto opzionale dedicato ai frequentatori dei circuiti veloci del continente.
L’autonomia elettrica dichiarata permette di percorrere 84 km, la batteria Ã¨ da 25,9 kWh, nel ciclo urbano WLTP trasformando la belva da pista in una compagna silenziosa.
Il rifornimento alla colonnina avviene tramite un sistema di ricarica da 11 kW mentre la funzione battery charge rigenera gli accumulatori sfruttando la rotazione del motore termico.
Audi RS 5, muscoli e bit di ultima generazione
Le forme esterne comunicano cattiveria agonistica grazie a carreggiate allargate per un totale di 40 millimetri in confronto alla variante standard della berlina e della versione Avant.
Il design RS si riconosce per le prese d’aria frontali a nido d’ape e per i gruppi ottici con tecnologia Matrix LED oscurati dal carattere deciso.
Imponente, Audi RS 5 Ã¨ lunga 4,90 metri, piÃ¹ voluminosa rispetto alla precedente RS 4.
L’abitacolo accoglie gli occupanti dentro un palcoscenico digitale composto dall’Audi Virtual Cockpit unito ad uno schermo centrale per la gestione del sistema operativo Android.
L’integrazione dell’intelligenza artificiale tramite ChatGPT permette un controllo vocale delle funzioni secondarie senza distogliere lo sguardo dal nastro d’asfalto davanti al parabrezza.
Audi RS 5, dinamica di guida tra asfalto e cordoli
Il miracolo ingegneristico si manifesta nella guida spinta nella quale la trazione integrale quattro permanente assicura una aderenza costante su ogni superficie stradale.
Il nuovo sistema di torque vectoring elettromeccanico, una prima mondiale per Audi R S5,distribuisce la spinta tra le ruote posteriori eliminando la tendenza al sottosterzo tipica delle vetture di massa elevata.
Debutta su Audi RS 5 una rivoluzione tecnica che riscrive le leggi della dinamica: il Dynamic Torque Control, primo torque vectoring elettromeccanico al mondo su un modello di serie.
Integrato nella trasmissione posteriore, questo sistema supera ogni soluzione puramente meccanica grazie a una reattivitÃ fulminea: soli 15 millisecondi per distribuire la coppia tra le ruote, operando con una precisione millimetrica sia in accelerazione che in rilascio o frenata.
Cuore del sistema Ã¨ un attuatore elettrico che, interagendo costantemente con la piattaforma HCP1 (che analizza i parametri di guida 200 volte al secondo), genera fino a 2.000 Nm di differenza tra i lati.
Il risultato? Un’agilitÃ chirurgica in inserimento, l’eliminazione quasi totale del sottosterzo e una gestione del sovrasterzo senza precedenti.
Una tecnologia sofisticata che, in ingombri compatti, eleva il piacere di guida a nuove vette di precisione. Il tutto nonostante un peso di 2.370 kg di Audi RS 5 Avant, la versione giardinetta storicamente apprezzatissima sul mercato italiano.
Le sessioni in pista traggono enorme beneficio dall’assetto sportivo dotato di ammortizzatori a doppia valvola che limitano il rollio durante i cambi di direzione repentini.
I pneumatici Pirelli P Zero R sviluppati con un disegno specifico garantiscono spazi d’arresto ridotti lavorando con i potenti freni carboceramici opzionali ad alte prestazioni.
La stabilitÃ longitudinale rimane imperturbabile durante le staccate al limite grazie ad una gestione elettronica della frenata che recupera energia preziosa per la batteria.
Selezionando il programma RS torque rear la vettura permette di gestire un sovrasterzo controllato ideale per chi desidera una dinamica divertente e pura.
Il prezzo per mettersi in garage tale gioiello tecnologico parte da da 111.100 euro per la Audi RS 5 berlina, da 113.500 euro per la RS 5 Avant, a 10.000 euro in piÃ¹ ci sono gli ancora piÃ¹ esclusivi allestimenti Performance.
Le 5 cose da sapere su Audi RS5
- La potenza di 639 cavalli nasce dalla unione tra il biturbo V6 ed il motore elettrico PSM (Sincrono a Magneti Permanenti).
- Il torque vectoring elettromeccanico rappresenta una novitÃ mondiale per la gestione della coppia tra le ruote posteriori del veicolo.
- L’autonomia elettrica di 84 km permette l’utilizzo quotidiano a zero emissioni nel traffico delle grandi cittÃ della nazione.
- I pneumatici Pirelli P Zero R possiedono un disegno specifico per gestire la massa e la potenza di Audi RS 5.
- Il sistema di ricarica supporta potenze al valore di 11 kW garantendo il ripristino della batteria in tempi rapidi.
Audi RS 5, le foto in azione
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Ultima modifica: 24 Aprile 2026