Audi Q4 e-tron 2026, cresce l’autonomia si abbassa il prezzo

L’aggiornata Audi Q4 e-tron si lancia sul mercato con una evoluzione tecnica capace di ridefinire gli standard del modello.
Il Marchio dei Quattro Anelli introduce aggiornamenti estetici e funzionali utili a incrementare l’efficienza complessiva delle unitÃ a motori del 10%.
L’estetica esibisce una muscolatura definita attraverso linee affilate mentre il frontale ospita una calandra in tinta carrozzeria con dettagli cromatici a contrasto.
Gli ingegneri tedeschi hanno ottimizzato il sistema di trasmissione di Q4 e-tron utilizzando un lubrificante a bassa viscositÃ per guadagnare preziosi chilometri di percorrenza totale.
Autonomia record e ricarica bidirezionale
La versione Sportback vanta una autonomia massima pari a 592 chilometri grazie alla batteria da 82 kWh e alla aerodinamica curata nei minimi dettagli.
Una innovazione assoluta risiede nella ricarica bidirezionale che trasforma la vettura in un accumulatore capace di alimentare dispositivi esterni o la rete domestica.
La potenza di rifornimento in corrente continua sale a 185 kW permettendo di recuperare 185 chilometri di percorrenza in 10 minuti di sosta.
Il sistema Plug & Charge semplifica le operazioni alle colonnine IONITY eliminando la necessitÃ di tessere fisiche o applicazioni per lo smartphone durante il viaggio.
Interni digitali e intelligenza artificiale
L’abitacolo di Q4 e-tron si trasforma in un palcoscenico digitale composto da un quadro strumenti da 11,9 pollici unito a uno schermo centrale da 12,8 pollici.
Una ulteriore superficie dedicata al passeggero anteriore rappresenta il display piÃ¹ ampio mai adottato dal Marchio in tale segmento automobilistico.
Il sistema operativo Android Automotive OS integra ChatGPT per rispondere a domande complesse e migliorare l’interazione vocale tra uomo e macchina senza sforzo.
La realtÃ aumentata proiettata sul parabrezza mostra le indicazioni della navigazione come se fluttuassero nel mondo esterno per agevolare la guida nei contesti urbani.
I nuovi rivestimenti softwrap avvolgono la plancia creando un effetto cocoon mentre la console centrale offre vani portaoggetti ampi e ricarica wireless.
Potenza e sicurezza su strada
La gamma offre tre opzioni tecniche con potenze comprese tra 204 e 340 cavalli per soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente.
La versione quattro performance sfrutta la trazione integrale elettrica garantendo una accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi.
I gruppi ottici posteriori OLED di seconda generazione comunicano con l’ambiente circostante segnalando la presenza della vettura agli altri utenti della strada. L
a tecnologia Matrix LED permette di scegliere tra 4 firme luminose differenti configurando lo sguardo del SUV tramite le impostazioni del sistema multimediale. L
‘arrivo nelle concessionarie italiane Ã¨ previsto per il terzo trimestre del 2026 con un listino che parte dalla quota di 43.350 euro.
Le 5 cose da sapere su Audi Q4 e-tron 2026
- Il modello di ingresso parte da un prezzo di listino pari a 43.350 euro.
- La variante Sportback raggiunge una autonomia massima dichiarata di 592 chilometri.
- Il sistema di ricarica bidirezionale permette di alimentare apparecchi domestici o esterni.
- Gli interni integrano il sistema operativo Android Automotive OS con l’intelligenza artificiale ChatGPT.
- La tecnologia OLED di seconda generazione migliora la sicurezza attiva comunicando con l’ambiente.
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Ultima modifica: 27 Aprile 2026