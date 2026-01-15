ASI compie 60 anni! Numeri, eventi e visione che guidano il futuro

Nel 2026 ASI, l’Automotoclub Storico Italiano, entra nel 60° anno di attività, consolidando un ruolo centrale nella tutela e nella promozione del motorismo storico nazionale.



Fondato il 25 settembre 1966 dall’unione tra Veteran Car Club d’Italia e Federazione Italiana Auto Moto d’Epoca, l’ASI ha costruito una federazione articolata con 345 Club affiliati e oltre 300.000 appassionati attivi sul territorio.

Il riconoscimento istituzionale per la certificazione dei veicoli storici rafforza una missione che unisce cultura, socialità ed economia, generando un indotto annuo superiore a 3 miliardi di euro lungo una filiera ampia e qualificata.

Il programma celebrativo del 60° anniversario accompagna l’intero calendario 2026 con un logo dedicato che affianca ogni iniziativa federale.

Il momento di sintesi è previsto dal 25 al 27 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, sede dell’ASI Fest, evento che riunisce auto, moto e

mezzi storici in esposizioni, attività dinamiche e contenuti culturali.

La stagione si apre l’8 marzo a Imola con ASI Wo+Man Power, progetto inserito in WOW Women Motor per promuovere parità di genere e inclusività nel settore automotive.

Patrimonio culturale e rete associativa

La struttura opera attraverso commissioni e gruppi di lavoro dedicati, coordinando eventi dinamici, appuntamenti culturali e iniziative solidali lungo l’intero arco dell’anno.

L’impegno federale sostiene la valorizzazione dei veicoli storici come beni culturali, contrastando approcci riduttivi che ne limitano la circolazione e la conservazione.

La rete dei Club garantisce presidio locale, formazione e trasmissione di competenze tecniche, storiche e documentali.

Calendario eventi e ASI Fest Misano

L’ASI Fest rappresenta la vetrina più ampia del calendario, con pista, mostre, dimostrazioni e incontri dedicati a pubblico e appassionati.

Le attività puntano su qualità dei contenuti, sicurezza operativa e accessibilità, favorendo una fruizione consapevole del patrimonio motoristico.

Il percorso annuale integra appuntamenti tematici, rafforzando il dialogo con istituzioni, territori e operatori turistici.

Visione, valori e futuro

“Viviamo in un periodo di grandi trasformazioni in cui il valore delle radici diventa decisivo per interpretare il futuro”, afferma Alberto Scuro, Presidente ASI.

“Dal 1966 ad oggi l’Automotoclub Storico Italiano ha intrapreso un viaggio in continua evoluzione, passando dalla passione di pochi a una istituzione culturale nazionale”, prosegue Scuro.

“ASI alimenta ogni anno oltre 3.000 eventi dinamici, 1.000 appuntamenti culturali e altrettante iniziative sociali e solidali”, sottolinea il Presidente.

“

Difendere i veicoli storici come beni culturali significa preservare memoria, ingegno e storia industriale del Paese”, conclude Scuro, richiamando il contributo di 8.000 volontari.

Le 5 cose da sapere su ASI

Celebra 60 anni nel 2026 con un calendario nazionale diffuso. La federazione conta 345 Club e oltre 300.000 appassionati. L’indotto economico supera 3 miliardi di euro ogni anno. ASI Fest si svolge a Misano dal 25 al 27 settembre. ASI Wo+Man Power apre l’anno l’8 marzo a Imola.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 15 Gennaio 2026