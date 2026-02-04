Kimi Antonelli sfoggia la sua nuova Mercedes-AMG GT 63 PRO

Kimi Antonelli inaugura la stagione di F1 ritirando la sua Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ Motorsport Collectors Edition, coupé prodotta in 200 esemplari che unisce immagine da pista e tecnica sviluppata per utilizzo stradale intenso.
La livrea riprende i colori PETRONAS, con base nero ossidiana metallizzato, grafiche dedicate e dettagli aerodinamici rifiniti per richiamare il legame con il team di Formula 1 del Costruttore.
“A partire dalla livrea, la mia nuova GT crea un legame diretto con il mio mondo“, dice Kimi Antonelli, pilota Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, sottolineando il rapporto tra guida stradale e riferimento sportivo.
Sotto il cofano del bolide di Kimi Antonelli trova posto il V8 biturbo AMG 4.0 litri da 612 cavalli, abbinato alla trazione integrale 4MATIC+ e a una messa a punto che privilegia raffreddamento, stabilità alle alte velocità e precisione nei cambi di direzione.
Aerodinamica attiva e assetto pista
Il pacchetto AMG Aerodynamics introduce soluzioni mirate alla riduzione della portanza, con alettone posteriore fisso, splitter maggiorato e componenti in fibra di carbonio che contribuiscono a bilanciare i flussi alle velocità elevate.
I cerchi forgiati AMG da 21 pollici montano pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2R, mentre l’impianto frenante carboceramico adotta dischi anteriori da 420 millimetri per garantire resistenza allo stress termico in uso prolungato.
Interni motorsport e tecnologia MBUX
L’abitacolo combina sedili AMG Performance in pelle Nappa e microfibra con cuciture PETRONAS, inserti in carbonio e volante sportivo riscaldato con comandi integrati per la gestione rapida delle funzioni dinamiche.
Il sistema MBUX include head-up display, telecamera a 360°, assistenza alla guida e impianto audio Burmester 3D da 1.170 watt, mentre AMG TRACK PACE registra parametri utili durante sessioni in circuito.
Un badge “1 of 200” sulla console centrale identifica la tiratura limitata, dettaglio che rafforza il valore collezionistico legato a una configurazione sviluppata con forte impronta racing.
Le 5 cose da sapere su Kimi Antonelli
- Serie limitata a 200 esemplari con allestimento dedicato Motorsport Collectors Edition
- Motore V8 biturbo da 612 cavalli con trazione integrale 4MATIC+
- Aerodinamica specifica con componenti in fibra di carbonio
- Freni carboceramici AMG e pneumatici Michelin Cup 2R
- Abitacolo con finiture PETRONAS e sistema MBUX completo
Ultima modifica: 4 Febbraio 2026