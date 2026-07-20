Allarme sui danni da meteo estremo, estate 2026 ad alto rischio per le auto

Gli eventi di meteo estremo, sempre più frequenti, scuotono il settore delle polizze auto in Italia. Le grandinate flagellano le carrozzerie dei veicoli civili con violenza inaudita durante la stagione calda.
Le statistiche elaborate da Verti Movers, l’Osservatorio di Verti, la compagnia assicurativa digitale, mostrano quaranticique incidenti denunciati ogni mille contratti stipulati. Il valore supera la quota storica registrata nel quinquennio precedente.
I rilievi degli esperti meteo indicano 950 manifestazioni atmosferiche distruttive distribuite su ben sessantatré giornate invernali e primaverili. I comuni colpiti dai blocchi di ghiaccio sono 758.
I nubifragi si focalizzano in intervalli temporali ridotti devastando aree geografiche circoscritte. La provincia romagnola di Rimini ha registrato il primato per eventi di meteo estremo nel corso del 2025 interessando una vettura su due.
La mappa dei disastri si sposta verso le zone prealpine della Lombardia e del Veneto. Brescia detiene il primato negativo registrando 178 denunce ogni mille clienti assicurati presso la compagnia.
La Brianza segue a ruota con centotrentotto sinistri, mentre il territorio di Pordenone tocca quota 109. I capoluoghi di Como e Verona mostrano indici preoccupanti prima del conteggio dei mesi vacanzieri.
Marco Buccigrossi, Digital Business Director di Verti Assicurazioni, analizza il quadro attuale: “Gli eventi grandinigeni estremi, come già sottolineato dal CNR-ISAC che ne vede un aumento del 30% in vent’anni nel Mediterraneo con l’Italia tra le nazioni più esposte, sono un fenomeno in costante crescita soprattutto per intensità.”
“I dati del nostro Osservatorio confermano che la grandine non avvisa e non segue un calendario: può colpire la stessa area per anni consecutivi oppure abbattersi inaspettatamente su territori che possono sembrare al riparo. In questo contesto, la prevenzione significa farsi trovare pronti: valutare con attenzione le proprie coperture accessorie, conoscere il livello di esposizione della regione in cui si vive e non attendere che si verifichi l’evento per mettere la propria auto in un luogo protetto: controllare le previsioni o gli alert perché prevenire è alla base della sicurezza di tutti gli automobilisti”.
Verti ha concepito un meccanismo di messaggistica telefonica preventiva per tutelare la clientela in viaggio degli eventi meteo estremi. Il collegamento ipertestuale permette la modifica della località di monitoraggio tutelando la riservatezza delle informazioni private.
Il superamento delle medie storiche dimostra la necessità di polizze accessorie complete. Gli automobilisti devono considerare la fragilità dei veicoli moderni di fronte a chicchi dalle dimensioni record.
La protezione dei mezzi richiede ripari coperti o garage chiusi. Le coperture tradizionali non bastano a frenare l’energia cinetica dei frammenti gelati che frantumano cristalli e deformano i lamierati.
5 cose da sapere sui danni da meteo estremo
- Incidenza record: I primi mesi registrano quarantacinque sinistri ogni mille coperture attive.
- Brescia maglia nera: La provincia lombarda guida la graduatoria con 178 denunce.
- Precedente riminese: Nel 2025 la grandine ha colpito oltre la metà dei veicoli a Rimini.
- Servizio messaggi: La compagnia avvisa i clienti tramite Sms predittivi modificabili in vacanza.
- Dato scientifico: Il Mediterraneo registra un incremento del trenta percento delle tempeste intense.
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Ultima modifica: 20 Luglio 2026