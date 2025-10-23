ACI e ACI Storico celebrano 75 anni di Formula 1 ad Auto e Moto d’Epoca 2025

Il padiglione 31 di BolognaFiere diventa il cuore pulsante della memoria automobilistica italiana. ACI e ACI Storico riportano in scena la cultura dello sport e dell’heritage all’interno di Auto e Moto d’Epoca 2025, appuntamento dedicato alla passione per l’auto e al valore della tradizione.

L’inaugurazione, giovedì 23 ottobre alle ore 13, segna l’apertura di uno spazio espositivo che unisce passato e futuro del motorismo. Dopo il press lunch, la cerimonia dei Premi d’Eccellenza ACI Storico 2025 e la presentazione del progetto “Cuori e Motori” completano la prima giornata.

Al centro dell’allestimento, la mostra celebrativa dedicata ai 75 anni di Formula 1, realizzata in qualità di Federazione sportiva automobilistica italiana.

Una collezione di monoposto che raccontano la grande tradizione italiana, dalla Ferrari 246 F1 alla Minardi F189 F1, dalla Dallara F192 alla Osella FA1/G, fino alla leggendaria Ferrari 248 F1 guidata da Michael Schumacher.

ACI e ACI Storico ad Auto e Moto d’Epoca 2025: incontri e racconti dei grandi giornalisti

Durante le giornate di venerdì e sabato, il pubblico potrà assistere a incontri e racconti condotti da firme storiche del giornalismo sportivo. Carlo Cavicchi e Pino Allievi animeranno il talk di venerdì 24 ottobre alle ore 15, seguiti sabato 25 ottobre da Mario Donnini e dal disegnatore Giorgio Serra “Matitaccia”, protagonisti di un dialogo sulle emozioni che la Formula 1 ha generato nel tempo.

La seconda area dello stand è interamente dedicata ai Reparti Heritage delle principali Case automobilistiche. Un viaggio tra design e ingegneria, dove il fascino delle auto d’epoca incontra la ricerca stilistica delle origini. Esposte la Pagani Zonda Roadster, la Ferrari 365 GTB/4 Daytona, la Lamborghini Diablo SE 6.0 – ultimo esemplare costruito a Sant’Agata Bolognese – e la Maserati Mistral 4.0 Coupé.

L’esposizione è accompagnata dal talk “Le Case automobilistiche e l’Heritage”, in programma venerdì 24 ottobre alle ore 11, occasione di confronto tra i rappresentanti dei reparti storici su strategie e progetti di conservazione del patrimonio industriale.

A completare la rassegna, un’ampia selezione di modelli che hanno dominato il Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Tra le icone esposte spiccano BMW M3 E30, Lancia Stratos, Porsche 911, Subaru Impreza, Fiat Ritmo Abarth 130 TC e Citroen Saxo 1.6 16V, testimonianza di una tradizione sportiva capace di rinnovarsi nel tempo.

Una menzione speciale merita la Lancia Lambda IV Serie del 1925, vincitrice del Concorso d’Eleganza e Sportività “Città di Trieste” 2025. Il modello introduce l’edizione 2026 del concorso, presentata sabato 25 ottobre alle ore 11, con la partecipazione di membri della giuria internazionale.

Accanto alle auto, trovano spazio due moto storiche anteguerra della Frera, marchio italiano d’altri tempi. Una perfettamente restaurata, l’altra conservata in condizioni originali, ambasciatrici di un’eredità motociclistica che merita tutela e valorizzazione.

Il programma prevede momenti di incontro e confronto. Sabato 25 ottobre, alle ore 14, si terrà il consueto appuntamento con i Presidenti dei Club affiliati ad ACI Storico, seguito alle ore 15 dalla premiazione della 6ª edizione del raduno Youngclassic. Oltre 100 youngtimer provenienti da tutta Italia si raduneranno all’esterno del padiglione per una sfilata che unisce generazioni di appassionati.

Alle ore 16, l’incontro “Content Creators a confronto” darà spazio ai protagonisti della comunicazione digitale, interpreti dei nuovi linguaggi con cui le giovani generazioni raccontano la passione per le auto storiche.

Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari, i visitatori potranno sottoporsi a un controllo cardiologico gratuito. L’iniziativa “Cuori e Motori” unisce simbolicamente salute e sicurezza, ricordando che la prevenzione resta un valore da promuovere, anche nel mondo dei motori.

Lo stand di ACI e ACI Storico a Auto e Moto d’Epoca 2025 si conferma un crocevia di emozioni, conoscenze e incontri. Un luogo dove il passato incontra la contemporaneità, e dove ogni automobile diventa una narrazione di ingegno, coraggio e cultura.

5 cose da sapere su Auto e Moto d’Epoca 2025:

La mostra ACI celebra i 75 anni di Formula 1 con auto iconiche. Ferrari, Lamborghini, Maserati e Pagani protagoniste dell’area Heritage. Oltre 100 youngtimer in esposizione per il raduno Youngclassic. Screening cardiologici gratuiti grazie al progetto “Cuori e Motori”. Incontri con giornalisti, artisti e content creator sul mondo dell’automobile storica.

Ultima modifica: 23 Ottobre 2025