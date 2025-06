200 anni dello Stelvio: 84 tornanti e 1 evento green epico

La strada dello Stelvio, con i suoi celebri 84 tornanti, soffia su duecento candeline e torna protagonista di un evento straordinario: la “200 Stelvio”, una tre giorni tra auto, moto e biciclette storiche tra le vette alpine. Un appuntamento che rievoca le origini di questo leggendario valico, nato nel 1825 su progetto di Carlo Donegani per collegare Lombardia e Tirolo.

Stelvio, un raduno epico tra storia e sostenibilità

Dal 4 al 6 luglio, Bormio e Prato allo Stelvio faranno da cornice a una parata di oltre 400 gioielli a motore, costruiti tra il 1900 e il 1975, e a biciclette da corsa del secondo dopoguerra. L’iniziativa, patrocinata da Ministero dei Trasporti, FIVA e RAI, è orchestrata dai club federati ASI Valtellina Veteran Car e Veteran Car Team Bolzano e punta a un traguardo inedito: essere la prima manifestazione storica “carbon neutral” in Italia.

Grazie al programma ASI Net Zero Classic, le emissioni di CO₂ di ogni mezzo sono compensate da progetti internazionali certificati e da bio-benzina realizzata da Coryton Advanced Fuels, composta da idrocarburi di origine vegetale, per un risparmio di carbonio fino al 65%.

Un viaggio tra ingegno, avventura e futuro green

Il programma prevede l’esposizione al pubblico di tutti i mezzi il 4 luglio a Bormio e Glorenza. Sabato 5 luglio, le due carovane partiranno in contemporanea da piazza Centrale a Bormio e da Trafoi per raggiungere la vetta dello Stelvio entro mezzogiorno. Lungo il tragitto, la strada sarà chiusa al traffico ordinario per garantire la sicurezza e il fascino di una scalata unica al mondo. Tra le attrazioni anche le storiche Fiat 1500 “Targa Oro” e le Moto Guzzi T3 850, portabandiera della RAI.

Domenica 6 luglio sarà la volta della “Festa dello Stelvio”, momento celebrativo che suggellerà questo tributo al valico simbolo della mobilità tra le Alpi, tra radici profonde e prospettive sostenibili. Un ponte tra le epiche sfide di ieri e le nuove visioni di domani, dove la passione per il motorismo storico incontra l’impegno per il pianeta.

Ultima modifica: 20 Giugno 2025