Motor Valley Fest 2026, il futuro dell’auto tra IA e innovazione

Modena si trasforma nel fulcro mondiale della mobilitÃ e dell’innovazione tecnologica durante l’ottava edizione del Motor Valley Fest.
Il Teatro Storchi accoglie il convegno inaugurale dedicato al tema Global Trends, New Frontiers and Human Responsibility con il tutto esaurito.
Esperti e top manager analizzano i cambiamenti radicali nel comparto automotive globale mentre la Terra dei Motori emiliana conferma la posizione dominante nel panorama internazionale.
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso scrive al Motor Valley Fest 2026 un messaggio chiave sull’evoluzione della filiera strategica per l’economia nazionale ed europea. Il Ministro sostiene: Â«In uno scenario popolato da agenti intelligenti, il ruolo umano non deve ridursi ma valorizzarsiÂ».
Il governo punta su processi di adattamento atti a permettere alle persone di governare le nuove tecnologie senza subire dinamiche estranee.
La legge sull’Intelligenza Artificiale segue principi antropocentrici ispirati dalla visione di Papa Leone XIV sulla magnifica umanitÃ .
Trasformazione e nuove direzioni del lusso
McKinsey & Company analizza il lusso e le evoluzioni richieste dalle nuove generazioni nel comparto delle vetture ad alte prestazioni.
Gemma Dâ€™Auria e Jan-Christoph KÃ¶string evidenziano incertezze nel segmento elettrico con player impegnati a ricalibrare ambizioni e strategie industriali. Gli agenti di Intelligenza Artificiale diventano cruciali nella scelta, configurazione e acquisto dei veicoli di alta gamma.
Zoox collabora con la modenese CPC per la realizzazione di telai in fibra di carbonio destinati ai robotaxi autonomi sviluppati da Amazon.
Bruce Baumgartner, Vice President Supply Chain, Quality & Reliability di Zoox, dichiara: Â«Il know-how espresso dalla Motor Valley rappresenta un valore enorme e il sostegno del gruppo Amazon punta allo sviluppo della mobilitÃ del futuroÂ».
Robotica umana ed etica digitale
Daniele Pucci, CEO di Generative Bionics, definisce la robotica umanoide una infrastruttura tecnologica indispensabile nell’era dell’Intelligenza Artificiale moderna. L’azienda studia robot capaci di colmare la carenza di personale in sanitÃ e logistica per contrastare il calo demografico mondiale.
Pucci dichiara: Â«Ãˆ fondamentale investire in tecnologie dirompenti per rafforzare la sovranitÃ tecnologica europea ed evitare una dipendenza da sistemi sviluppati in Cina e negli Stati UnitiÂ».
Padre Paolo Benanti affronta il paradigma della software defined reality spiegando le modifiche nel rapporto tra possesso e licenza degli oggetti. Tale dinamica rischia di trasformare gli Stati in meri utenti aprendo sfide cruciali per la sicurezza nazionale.
L’eccellenza della Motor Valley nel mondo
Andrea Pontremoli, CEO Dallara Group e Presidente della Motor Valley Association, propone di trasformare il distretto da ego sistema a ecosistema collaborativo puntando su turismo, formazione e ricerca condivisa.
Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding S.p.A., sottolinea l’importanza del festival quale occasione di confronto tra le realtÃ del territorio unico per capacitÃ innovativa.
Stephan Winkelmann, Chairman e CEO Automobili Lamborghini S.p.A., descrive il Motor Valley Fest 2026 come appuntamento chiave per valorizzare un impianto industriale capace di attrarre talenti e investitori.
Santo Ficili, Alfa Romeo CEO e Maserati COO, ribadisce il legame profondo con Modena confermato dal ritorno della produzione di GranTurismo e GranCabrio nello stabilimento storico di Viale Ciro Menotti.
Horacio Pagani, Founder e Chief Designer di Pagani Automobili S.p.A., sostiene: Â«Tecnologia e innovazione devono restare al servizio dellâ€™uomo, dellâ€™artigianalitÃ e dellâ€™emozioneÂ».
Benedetto Vigna, CEO di Ferrari S.p.A., evidenzia la capacitÃ di trasformare il talento in risultati concreti trasformando la forza del distretto in un racconto collettivo universale.
Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, chiede un piano nazionale sull’IA criticando l’approccio dell’Unione Europea sull’automotive.
Il Sindaco di Modena Massimo Mezzetti saluta i presenti ricordando la coesione sociale quale motore di competitivitÃ per le aziende del territorio.
Le 5 cose da sapere su Motor Valley Fest 2026
- La manifestazione ospita il meglio della manifattura motoristica mondiale con esposizioni esclusive di supercar e vetture storiche.
- Il comparto del lusso ricalibra le proprie ambizioni sull’elettrico integrando soluzioni avanzate di IA nella vendita e nella trasformazione digitale.
- La robotica umanoide rappresenta la nuova frontiera per risolvere la carenza di personale nei servizi e nella logistica industriale.
- Il concetto di sovranitÃ tecnologica europea diventa tema centrale per evitare dipendenze esterne dai colossi di Cina e Stati Uniti.
- L’ecosistema emiliano punta su alta formazione, ricerca condivisa e turismo esperienziale per mantenere la leadership globale nel settore e vincere la sfida del design e dell’eccellenza nei prossimi anni.
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Ultima modifica: 28 Maggio 2026