Il buon Natale di Lamborghini con un video speciale

Lamborghini augura Buone Feste alla sua comunità con un video: una storia che racconta di come non esista futuro senza il passato e dell’importanza dei piccoli gesti.

La storia di Natale Lamborghini

Un anziano barbiere è costretto a chiudere il suo storico barber-shop per inattività. Un ragazzo, che da bambino era un fedelissimo cliente, per salvare le sorti di un suo luogo a lui caro, tenta di generare visibilità davanti al negozio parcheggiando la sua Lamborghini Huracan Tecnica.

Lieto fine

Attratti dalla vettura Verde Selvans, moltissimi giovani e influencer iniziano a postare foto e video geolocalizzandosi difronte al barbershop in cui, spinti dal desiderio di rinnovare il proprio look, iniziano ad entrare numerosi e, così facendo, riescono ad evitare la bancarotta all’anziano barbiere.

Una storia contemporanea che ci ricorda come il presente in cui viviamo e il futuro che desideriamo, non sarebbero possibili senza le figure del passato.

Buona visione.

Ultima modifica: 25 Dicembre 2022