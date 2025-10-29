Stellantis, alleanza con NVIDIA e Uber per 5.000 robotaxi entro il 2028

La mobilità del futuro con i robotaxi prende forma con una nuova alleanza tra Stellantis, NVIDIA, Uber e Foxconn, destinata a ridefinire il concetto di trasporto urbano.

L’intesa, annunciata ad Amsterdam, unisce ingegneria automobilistica, intelligenza artificiale e ride-hailing in una piattaforma globale per la mobilità autonoma di livello 4.

L’obiettivo è trasformare l’esperienza di viaggio con auto senza conducente, integrate in un ecosistema tecnologico capace di garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità. La collaborazione nasce per espandere la rete mondiale di robotaxi basati sulle piattaforme AV-Ready di Stellantis, già predisposte per aggiornamenti futuri e impieghi commerciali diversificati.

Robotaxi e intelligenza artificiale, la nuova frontiera della mobilità

L’accordo definisce ruoli precisi tra i partner. Stellantis svilupperà le auto autonome partendo dalle piattaforme K0 e STLA Small, mentre NVIDIA fornirà l’infrastruttura digitale DRIVE AGX Hyperion 10 con software DriveOS e Drive AV, progettati per la guida autonoma di livello 4.

Foxconn curerà l’integrazione dei sistemi elettronici e la produzione di componenti HPC, mentre Uber gestirà la flotta di robotaxi in alcune città selezionate. Il piano operativo prevede l’introduzione di 5.000 unità negli Stati Uniti entro il 2028, con espansione progressiva nei mercati globali.

Le piattaforme AV-Ready di Stellantis includono sensori avanzati e architetture flessibili per ridurre i costi di gestione e aumentare la sicurezza. Si tratta di sistemi progettati per un funzionamento continuo, con ridondanze di rete e calcolo ad alte prestazioni che rendono le auto adattabili a molteplici contesti urbani.

Partnership strategiche per una mobilità autonoma globale

“La mobilità autonoma apre le porte a scelte di trasporto più convenienti per i clienti,” ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. “Abbiamo realizzato le piattaforme AV-Ready per soddisfare la crescente domanda e, insieme ai leader nei servizi di intelligenza artificiale, elettronica e mobilità, miriamo a creare una soluzione scalabile che offra una mobilità più intelligente, sicura ed efficiente per tutti.”

Anche Dara Khosrowshahi, CEO di Uber, ha evidenziato l’importanza del progetto: “NVIDIA è la colonna portante dell’era dell’intelligenza artificiale e ora sfrutta questa innovazione per abilitare l’autonomia di livello 4 su larga scala. Siamo entusiasti di lavorare con Stellantis per portare migliaia dei loro veicoli autonomi ai conducenti di tutto il mondo.”

Per Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, la sfida ha un valore industriale e culturale. “L’autonomia di livello 4 rappresenta un salto di qualità nella capacità dell’intelligenza artificiale. Il veicolo diventa un robot che vede, percepisce, pianifica e guida con precisione sovrumana.”

Young Liu, presidente di Foxconn, ha aggiunto: “Le partnership strategiche con Stellantis, NVIDIA e Uber accelerano l’implementazione della tecnologia robotaxi, con Foxconn che fornisce l’integrazione di sensori e sistemi di calcolo per una diffusione globale.”

La visione di Stellantis, verso la mobilità autonoma di livello 4

La collaborazione si inserisce in una strategia più ampia che include l’accordo con Pony.ai per testare auto autonome in Europa. Stellantis mira a consolidare un ecosistema globale basato su soluzioni scalabili, intelligenza distribuita e tecnologie condivise tra i principali attori della mobilità.

L’iniziativa rafforza la posizione del gruppo nel panorama della mobilità elettrica e autonoma, anticipando i mutamenti regolatori e tecnologici previsti per il prossimo decennio. Le architetture AV-Ready, nate per l’evoluzione dei servizi di ride-hailing e logistica, segnano un passo decisivo verso l’autonomia completa.

5 cose da sapere sui robotaxi Stellantis:

Collaborazione tra Stellantis, NVIDIA, Uber e Foxconn. Auto autonome di livello 4 basate su piattaforme AV-Ready. Prime 5.000 unità operative negli Stati Uniti entro il 2028. Software NVIDIA DRIVE per guida e parcheggio automatizzati. Parte di un ecosistema globale per la mobilità senza conducente.

Ultima modifica: 29 Ottobre 2025