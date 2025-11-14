Mobilità 2025, 8 innovazioni MOST che trasformano l’Italia

Il MOST, il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, ha svelato a Roma un concentrato di ricerca avanzata. La cornice dell’Auditorium della Tecnica ha ospitato l’evento MOST 2025. L’iniziativa è stata dedicata all’evoluzione italiana della mobilità connessa. Spoke 6 ha guidato la presentazione, con il coordinamento dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il cluster di ricerca lavora sullo sviluppo dei Connected and Autonomous Vehicles.

Collaborazione pubblica e visione strategica

Il contesto del dibattito sulla trasformazione digitale nazionale ha valorizzato il ruolo del gruppo. Spoke 6 ha mostrato la forza dei legami tra mondo accademico, centri scientifici e industrie. Una rete compatta accelera la creazione di un sistema italiano capace di competere nei mercati globali. La platea comprendeva figure istituzionali di primo piano.

Anna Maria Bernini e Matteo Salvini hanno seguito le presentazioni. Ferruccio Resta, Presidente MOST, è intervenuto davanti ai delegati di grandi realtà industriali. Poste Italiane, Eni, Pirelli, Fincantieri, A2A e Accenture hanno sostenuto la rassegna.

Prototipi rivoluzionari e dimostratori CAV

Gli spazi espositivi sono stati dominati da otto dimostratori. Tra i più osservati vi era il prototipo urbano CAV creato con Poste Italiane. UniMORE ha contribuito allo sviluppo del dispositivo dedicato alla consegna intelligente. Altrettanto rilevante è stato il progetto FULLROAD, un’automobile sperimentale per la guida connessa.

L’hanno realizzata Eni, Movyon, UniMORE e l’Università di Salerno. Ha raccolto interesse Eva Ribelle, un motociclo autonomo creato dal Politecnico di Milano. Ha ricevuto attenzione anche la tecnologia V2X, sviluppata da Iveco e Accenture. Il sistema permette alle automobili di comunicare con l’ambiente circostante. Lo stand comprendeva poi il kit da corsa RACE, prodotto da Spinitalia. La società ha presentato pure AQUILE, un progetto dedicato ai sottomarini autonomi. Il CNR ha mostrato una minicar dotata di sensori LiDAR per la guida cooperativa.

Sinergie industriali e orizzonti futuri

La piattaforma SIMULAV di Bylogix ha integrato simulazioni complesse nella rassegna. I quattro stand tematici hanno unito università e aziende.

FULLROAD ha coinvolto UniMORE e Salerno. Pirelli e Mermec si sono concentrati sulla sensoristica evoluta.

RE:Lab e Reply hanno curato le applicazioni digitali. Il CNR, il Politecnico di Torino e l’Università dell’Aquila hanno sviluppato la sezione dedicata alla simulazione.

Le PMI hanno occupato un’area dedicata, con Aitek protagonista del progetto PROTECT. Il sistema usa radar e telecamere per elevare la sicurezza stradale.

Il Prof. Marko Bertogna ha sintetizzato la visione del gruppo. Il coordinatore ha affermato: “MOST rappresenta una straordinaria palestra d’innovazione per il Paese, dove ricerca e industria si incontrano per costruire tecnologie capaci di migliorare la vita delle persone”.

Ha aggiunto che “con lo Spoke 6 stiamo dimostrando che la guida autonoma e connessa non è più una promessa, ma una realtà concreta, frutto di un ecosistema di competenze che lavora insieme per un obiettivo comune: una mobilità più sicura, sostenibile e inclusiva”.

Il lavoro congiunto sta generando soluzioni applicabili all’automotive, alla logistica, all’off-road e all’ambito marittimo. MOST 2025 ha mostrato come la ricerca italiana possa consolidare competitività e valore sociale. Il percorso punta a ridurre l’impatto ambientale e accrescere la sicurezza di persone e infrastrutture.

Le 5 cose da sapere su Spoke 6 e MOST 2025

Spoke 6 è coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia. MOST 2025 ha ospitato otto dimostratori tecnologici e quattro stand tematici. Il prototipo urbano CAV nasce dalla collaborazione tra Poste Italiane e UniMORE. Le soluzioni sviluppate toccano automotive, logistica, marittimo e off-road. Eva Ribelle è il motociclo autonomo progettato dal Politecnico di Milano.

Ultima modifica: 14 Novembre 2025