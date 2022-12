EQS Suv guida la strada del lusso Mercedes

di Giuseppe Tassi

La Stella sta sempre in alto. La strategia del lusso paga. Anche nel mondo Mercedes e in un anno complicato da Covid e guerra in Ucraina, come il 2022. Il polo italiano della Stella, sotto la guida del Ceo Radek Jelinek, ha venduto nell’anno che va a chiudersi 44.000 Mercedes e 4.800 smart, un modello che resta sul podio fra le elettriche più vendute in Italia.

Numeri che pesano per Mercedes

E’ un risultato importante, anche perché il marchio di Stoccarda ha visto crescere i suoi profitti grazie ai nuovi modelli di altissima gamma come AMG, Maybach e Classe G. Sempre più massiccia la presenza nel segmento dei Suv elettrici, che con il 18,5% del mercato vede le auto alla spina Mercedes al top fra i modelli premium prodotti in Germania.

In questa chiave a Milano abbiamo potuto vedere in anteprima il nuovo EQS Suv, terzo modello costruito sulla nuova piattaforma specifica per le auto a impatto zero. Più alta di EQS, è una Sport Utility che offre 5 o 7 posti.

EQS Suv, caratteristiche e prestazioni

Proprio come la sorella berlina, è disponibile con singolo motore elettrico o due motori e trazione integrale, con potenze maggiorate che vanno dai 360 CV della EQS 450+ ai 544 CV della EQS 580 4MATIC.

L’autonomia varia da un minimo di 507 km a un massimo di 660 km (WLTP) a seconda della potenza e del numero di motore elettrici. Gli ordini di Mercedes EQS SUV sono già aperti e le prime consegne sono previste per inizio 2023. Il prezzo italiano parte da 138.669 euro. Una vettura davvero speciale.

Ultima modifica: 12 Dicembre 2022