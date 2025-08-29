Auto ecologiche in Italia, 7,2 milioni e 17,5% del parco

In Italia il parco auto “alternativo” continua a crescere. Secondo i dati diffusi da ACI Roma e Punto Gas, le vetture ecologiche hanno raggiunto quota 7.259.795 unità, pari al 17,56% del totale circolante, che a fine 2024 ha superato i 41,3 milioni di veicoli.

Tra le alimentazioni a basso impatto prevalgono le auto a GPL, con oltre 3,1 milioni di esemplari. Seguono le ibride a benzina con 2,54 milioni di unità, quindi le vetture a metano, 925.583. Più contenuto il numero delle ibride a gasolio, 358.476, e delle elettriche pure, 279.607.

Il confronto con gli anni precedenti evidenzia una crescita costante. Nel 2020 la quota era del 10,71% e nel 2022 del 13,89%. L’incremento è stato trainato in particolare dalle ibride benzina, passate da 501.868 a oltre 2,5 milioni in soli 4 anni.

Roma Eco Race 2025

I dati sono stati diffusi nell’ambito della presentazione della Roma Eco Race, competizione di regolarità e consumi riservata ai veicoli ecologici, giunta alla terza edizione. “La manifestazione si svolge all’insegna della neutralità tecnologica, con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sostenibile” spiegano gli organizzatori.

L’evento, organizzato da Automobile Club Roma, Pik Race e Punto Gas, è inserito nei calendari del Trofeo Green Challenge e della Green Endurance Cup. Permette inoltre di acquisire punti validi per il Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport.

La gara si terrà il 18 ottobre 2025, con partenza e premiazione al club Solum Roma, in via Appia Antica. Il percorso di circa 200 chilometri condurrà fino a Fiuggi, attraversando scenari paesaggistici e culturali che uniscono turismo sostenibile e transizione energetica.

Categorie di auto ecologiche e partecipazione

I veicoli ammessi sono suddivisi in tre gruppi. Il primo comprende i modelli elettrici, sia a batteria sia a idrogeno. Il secondo raggruppa gli ibridi, dal mild hybrid al plug-in. Il terzo è dedicato ai motori a combustione interna con GPL, metano, biodiesel HVO e idrogeno.

La manifestazione è aperta anche ai prototipi purché omologati. Gli organizzatori ricordano che le competizioni automobilistiche rappresentano un laboratorio ideale per testare nuove tecnologie. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale www.romaecorace.it.

Memorial Fiammetta La Guidara

Parallelamente si svolgerà la Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, riservata ai giornalisti del settore e non solo. L’iniziativa consente ai partecipanti di misurare direttamente efficienza e prestazioni delle vetture ecologiche, contribuendo a diffondere la cultura della mobilità sostenibile.

La manifestazione gode del patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, CONI, Comune di Fiuggi e Sport e Salute. Confermate partnership con Uiga e Sara Assicurazioni, mentre la novità 2025 è la collaborazione con Coldiretti Lazio. Charity partner resta l’Associazione Peter Pan, che assiste famiglie di bambini malati di cancro.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 29 Agosto 2025