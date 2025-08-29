Polizia e Autotorino, accordo strategico per la sicurezza

Un rilevante accordo di cooperazione Ã¨ stato siglato stamani alla Questura di Sondrio. Ha unito la Polizia di Stato e il gruppo Autotorino. La finalitÃ Ã¨ prevenire e contrastare i crimini informatici. Questo protocollo rafforza la tutela delle infrastrutture digitali cruciali.

Presente il Questore di Sondrio, Sabato Riccio. Hanno firmato Manuela De Giorgi, Dirigente del COSC-Polizia Postale Lombardia. Anche Plinio Vanini, Presidente di Autotorino S.p.A., ha siglato.

Autotorino S.p.A. Ã¨ un eminente dealer automobilistico italiano. Ãˆ tra i 30 maggiori in Europa, con oltre 3000 dipendenti. Le sue 70 sedi coprono sei regioni italiane. Da gennaio 2025, aprirÃ una filiale a Varsavia.

Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) della Polizia Postale Lombardia Ã¨ il presidio territoriale. Protegge infrastrutture informatiche essenziali. Opera in stretta sinergia con il C.N.A.I.P.I.C. di Roma.

Polizia e Autotorimo, potenziamento della protezione digitale

L’accordo promuove una solida sinergia tra Polizia Postale e Autotorino. Si propongono di condividere informazioni vitali. L’obiettivo Ã¨ prevenire e contrastare attacchi cibernetici.

La protezione delle infrastrutture informatiche Ã¨ centrale. Il protocollo prevede standard di sicurezza elevati. Contempla anche un investimento in competenze tramite formazione specialistica.

Incontri periodici aumenteranno la consapevolezza del rischio digitale. Si formerÃ un know-how aggiornato per le sfide future.

Il Questore Sabato Riccio ha dichiarato Â«con la firma di questo protocollo dâ€™intesa rafforziamo ulteriormente la collaborazione e la cooperazione tra pubblico e privato a tutela dei cittadini nellâ€™attivitÃ di prevenzione e contrasto dei crimini informatici.Â».

Ha aggiunto che Â«la sicurezza cibernetica rappresenta oggi una prioritÃ assoluta. La sinergia con realtÃ come Autotorino consente di sviluppare strumenti e iniziative concrete per prevenire e contrastare i rischi connessi allâ€™uso delle tecnologie digitali.Â».

Sicurezza condivisa e continuitÃ operativa

Plinio Vanini, Presidente del Gruppo Autotorino, ha affermato Â«siamo lieti di avviare questa collaborazione con la Polizia Postale, unâ€™iniziativa strategica che rafforza la sicurezza informatica e tutela la continuitÃ operativa della nostra azienda.Â».

Vanini ha poi enfatizzato i recenti impegni. Â«Negli ultimi anni abbiamo investito con determinazione nella digitalizzazione dei processi. Siamo ben consapevoli che lâ€™innovazione tecnologica debba poggiare su una solida cultura della sicurezza e sullâ€™adozione di robusti strumenti e processi di cybersecurity.Â».

Per il Presidente, Â«la firma di questo accordo rappresenta un passo concreto e significativo in questa direzione.Â».

Manuela De Giorgi, Dirigente del COSC-Polizia Postale Lombardia, l’ha descritto come Â«una forma tangibile di cooperazione strutturata tra istituzioni ed enti privati.Â». L’obiettivo Ã¨ Â«rafforzare la capacitÃ di prevenzione degli attacchi cibernetici alle imprese.Â».

Il protocollo si basa su tre pilastri. Essi sono lo scambio di informazioni, le pratiche migliori condivise e la formazione mirata. L’intesa Ã¨ uno strumento efficace contro la criminalitÃ informatica sempre piÃ¹ insidiosa.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 29 Agosto 2025