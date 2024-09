Festival Car 2024, il Concorso d’Eleganza di Revigliasco Torinese

La terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car, evento riconosciuto a livello internazionale dalla FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) si terrà il prossimo 29 settembre 2024 a Revigliasco Torinese.

La kermesse, nata nel 2022 da un’idea di Federico Ferrero e del team di Autoappassionati.it, si tiene ogni anno nella splendida Revigliasco Torinese, sulla collina moncalierese che abbraccia il capoluogo piemontese, con un format unico nel panorama dei Concorsi d’Eleganza. L’intero paese, infatti, viene preparato a festa, con le auto partecipanti che vengono esposte lungo tutto il borgo interamente pedonalizzato, in modo che, passeggiando da Piazza Sagna a Piazza Beria si possano ammirare tutti i magnifici pezzi che hanno scritto pagine di storia dell’automobile.

Tante le eccellenze coinvolte nella manifestazione, a partire dalla locandina, nata dall’estro eclettico di Ugo Nespolo, uno degli artisti italiani contemporanei di maggior spicco nel panorama internazionale, opera che esprime il suo stile inconfondibile e vede protagonista la Maserati 200S, ispirata al modello presente proprio nella collezione di vetture di Alfredo Stola, con lo scopo di celebrare i 110 anni del Marchio del Tridente.

In abbinamento alla locandina spicca anche la nuova brand identity del Festival Car 2024, pensata e realizzata con la collaborazione di Italdesign ed ERRE Company. Con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare la propria identità visiva attraverso l’individuazione di una brand image capace di trasmettere l’essenza dell’evento, dopo due anni di crescita ed un nuovo entusiasmante capitolo da aprire, gli organizzatori del Festival Car si sono rivolti a Italdesign per ideare un logotipo evocativo ispirato al futurismo, in grado di catturare l’anima della fervente attitudine verso il futuro e l’innovazione di quell’epoca, riproponendola in forma attualizzata per il Festival Car 2024.

A cavallo tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento, il mondo dell’automobile era in fermento. È da allora che risalgono, infatti, innovazioni e design audaci e avveniristici grazie al progresso della tecnologia e della tecnica automobilistica. Negli stessi anni in ambito tipografico, spinti dai movimenti artistici del tempo, nascevano caratteri con forme geometriche dal design pulito e moderno.

A quell’epoca di incredibile progresso e visione, Italdesign si è ispirata per dedicare al Festival Car un lettering distintivo in versione bold, capace di creare un senso di tensione visiva e di catturare l’attenzione, aggiungendo vivacità al design complessivo, ma bilanciando tuttavia personalità, eleganza, senso di movimento e di energia, anche nel rispetto della leggibilità e dell’adattabilità rispetto ai vari supporti di comunicazione.

L’elaborazione è stata accurata nel design di tutte le lettere, ma in particolare nello stile della lettera “A”, che è la fondazione dell’alfabeto e il primo passo simbolico verso la comunicazione. Presentata priva del tratto superiore, la “A” assume una forma caratterizzata, riconoscibile e richiama l’immagine di una collina. Chiaro è l’omaggio alla posizione geografica di Revigliasco Torinese, che è situata proprio sulle colline che contornano la città piemontese. Naturale è il legame visivo con il luogo, ma anche il senso di radicamento e di appartenenza alla comunità locale.

ERRE Company ha lavorato all’immagine coordinata dell’evento. Si è partiti con un intervento sul logo di Festival Car, cui è stato aggiunto un pittogramma giocando su due elementi grafici già fortemente connotati nel logotipo originale: la V e la A, forme che si inseguono e si completano, uguali ma speculari, incrociate per esprimere l’unione tra il moderno e il vintage; due vettori fondamentali sui quali si articolano le tendenze dell’automotive. Ad accompagnare questo marchio, una palette colori che richiama nuovamente le colline torinesi, il verde e il salvia della vegetazione uniti al bianco che evoca la discreta eleganza sabauda. Tutto questo è riassunto nel payoff dell’evento: “Passione irrazionale”.

“Abbiamo scelto di collaborare a questo appassionante evento senza esitazione – dichiara Rosario Radice, CEO di ERRE Company. La nostra azienda vive da dieci anni nel territorio di Moncalieri, cui siamo profondamente legati. Da sempre cerchiamo di costruire valore anche attraverso sinergie con momenti, eventi e realtà che pensiamo contribuiscano alla crescita di un settore che ci connota e che vogliamo fortemente continui ad essere un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo”.

Le novità del Festival Car 2024

Confermato il programma vincente dell’anno scorso, che ha visto un primo ritrovo privato tra i partecipanti all’interno del Castello di Moncalieri. Una volta radunate le oltre 100 vetture presenti, sarà la volta del Tour d’Elegance, la scenografica passerella che vedrà sfilare le auto da Moncalieri a Revigliasco Torinese, per poi posizionarsi all’interno del paese ed essere soggette al vaglio della giuria del Concorso d’Eleganza.

Da metà mattinata in poi, infatti, Revigliasco Torinese diventerà un grande raduno di auto d’epoca e non, dove il pubblico potrà ammirare da vicino tutti i modelli presenti, approfittando di street food, musica e intrattenimento, per passare una giornata all’insegna delle quattro ruote.

Federico Ferrero: “La terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car parte con le migliori premesse. Abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il legame dell’evento con il territorio e ci siamo riusciti. Siamo partiti ad aprile durante AMTS, Auto Moto Turin Show, in un lungo percorso di avvicinamento al grande evento di settembre con l’obiettivo di alzare sempre più il livello delle vetture iscritte, delle anteprime fuori concorso e degli iscritti internazionali. Per questo motivo devo ringraziare le istituzioni e le tante aziende automotive presenti sul territorio, che collaborano proattivamente per il successo del nostro evento”.

Il Concorso d’Eleganza anche quest’anno avrà una giuria composta da massimi esperti del settore, designer e giudici di grande esperienza, che valuteranno attentamente i modelli presenti. Le vetture saranno valutate secondo i canonici requisiti dei maggiori concorsi presenti al mondo e i premi verranno assegnati per le diverse categorie.

La “regina” del Concorso d’Eleganza verrà insignita del premio “Best of Show”, con un premio esclusivo che quest’anno verrà disegnato e realizzato da Giugiaro Architettura. Il trofeo dal design unico realizzato con la tecnica della stampa 3D, per l’occasione si veste di Alcantara, materiale Made in Italy capace di coniugare la funzionalità contemporanea con il fascino intramontabile del bello.

Come negli anni precedenti ci saranno, tra le altre, le categorie Rock, Pop, Open Top, Senior e Top Class. Quest’anno, una categoria speciale sarà dedicata al Maserati Tribute, dando spazio a tutti coloro che parteciperanno con le vetture della Casa modenese, per celebrare ulteriormente l’anniversario dei 110 anni dalla fondazione del marchio.

Saranno tante, infine, le one-off e le vetture speciali fuori concorso presenti alla terza edizione. Il pubblico che verrà a Revigliasco Torinese potrà ammirare il concept Asso di Picche in Movimento di Italdesign, la ErreErre Fuoriserie, la 044 S della Scuderia Grassi, la Lancia Appia Zagato GTE del Museo Nazionale dell’Auto, la Abarth 2400 Coupé Allemano, l’hypercar Pininfarina Battista e oltre 90 vetture d’epoca.

Grandi conferme e diverse novità anche tra i partner dell’evento, dove Bosch, Alcantara e Michelin, con i loro premi dedicati, sono ormai collaboratori consolidati della rassegna. Quest’anno Michelin, che il prossimo novembre svelerà la 70^ edizione italiana della famosa Guida Michelin, per celebrare l’importante anniversario dedicherà un premio speciale al modello migliore con 70 anni di anzianità, mentre Bosch attribuirà il suo premio alla vettura che si è distinta per un’innovazione tecnologica nel settore automotive.

“Supportiamo fin dalla prima edizione l’evento che rappresenta perfettamente la passione per il mondo delle quattro ruote. Guardiamo alle soluzioni tecnologiche per la mobilità del futuro, senza dimenticarci del passato” ha commentato Gabriele Aimone Cat, Head of Media Relations Bosch Italia.

Confermata anche la presenza di Arexons, che avrà uno stand all’interno del borgo di Revigliasco Torinese durante il Festival Car e omaggerà il pubblico con prodotti pensati per la cura della propria auto.

Il borgo di Revigliasco Torinese si mette l’abito elegante

Il Concorso d’Eleganza Festival Car rafforza sempre più il legame con il territorio di Moncalieri (città candidata Capitale Italiana della Cultura 2028) e con il borgo di Revigliasco Torinese.

Grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Revigliasco Torinese, i residenti del borgo sono sempre più parte attiva nella manifestazione dando vita ad un vero e proprio evento diffuso e partecipato. Alcuni cortili privati ospiteranno delle vetture d’epoca partecipanti al Concorso d’Eleganza e tantissimi balconi che affacciano sulle vie dell’evento espongono una festosa bandiera con il logo Festival Car. Un modo che rende protagonisti di questa iniziativa anche i residenti, che dimostrano attaccamento a Revigliasco Torinese e il loro orgoglio di farne parte.

Cuore del progetto del look of the city è il percorso di bandiere che celebra le tappe più significative della storia dell’automobile: sedici sketch grafici, posizionati in ordine cronologico, dal 1945 al 1987, e realizzati con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione di forme iconiche attraverso lo sguardo e la mano dei designer di ERRE Design Studio. Il progetto poi declina un’immagine coordinata che crea un collegamento tra l’universo dei concorsi automobilistici e l’eleganza dei borghi antichi come quello che ospita l’evento: shopper bag, borracce, foulard, polo, timbro e carta intestata per la giuria, ma anche drappi e stendardi decorati da un pattern grafico ideato a partire dal nuovo pittogramma.

Federico Ferrero: “Il Festival Car è molto più di un semplice concorso d’eleganza. Il percorso di stendardi è una vera e propria mostra a cielo aperto che rende omaggio ai grandi maestri del car design piemontese. Vedere le tante bandiere esposte ai balconi emoziona e ci fa capire che l’evento è sentito dagli abitanti del Borgo come un’iniziativa in cui anche loro sono i protagonisti”.

“Il legame con il territorio e i suoi abitanti è per noi un punto cardine della manifestazione. Siamo orgogliosi di poter offrire al pubblico un’esperienza così ricca di storia e cultura, in un contesto speciale come quello del borgo di Revigliasco Torinese. Siamo grati alla comunità per il supporto e siamo certi che il pubblico apprezzerà questa sinergia unica”.

La premiazione sul palco di Piazza Beria, accompagnata dalla voce di Nicola Villani, speaker dell’evento, sarà preceduta da un momento musicale in collaborazione con Moncalieri Jazz, che metterà a disposizione una delle più longeve Street Dixieland Jazz Band d’Italia.

L’evento è aperto al pubblico ed è completamente gratuito.

Festival Car 2024, il programma della giornata

Dalle 8.30 alle 9.30: arrivo vetture e colazione presso il Castello Reale di Moncalieri (momento privato non aperto al pubblico)

Ore 10.00: taglio del nastro e inaugurazione evento con autorità

Dalle 10.15 alle 11.30: tour d’elegance sulle strade della collina torinese

Dalle ore 10.45: arrivo delle prime vetture presso Revigliasco Torinese, verifiche tecniche giuria e arrivo giornalisti

Dalle 13.30 alle 15.30: pranzo invitati

Alle 16.00: premiazione

Alle 16.30: sfilata vetture a chiusura della manifestazione

La giuria del Concorso d’Eleganza a Festival Car 2024

Carlo Ammirati – Sustainability Director & Innovation Manager Alcantara

Dindo Capello – Pilota 3 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans

Francesco Cundari – Direttore degli Interni di Automobili Pininfarina

Federico Ferrero – Direttore di Autoappassionati.it (Presidente di Giuria)

Joaquin Garcia – Head of Design Italdesign

Roberto Giolito – Car Designer Head of Heritage nel gruppo Stellantis

Fabrizio Giugiaro – Car Designer Chairman Giugiaro Architettura, CEO GFG Style

Claudio Ivaldi – Commissario ASI Presidente Maserati Club Italia

Felix Kilbertus – Chief Creative Officer, Pininfarina

Edoardo Manigrasso – Engineering & Numerical Simulations Director ERRE Company

Fabio Ricupero – Car Designer Changan Automobile European Designing Center

Fabrizio Rossini – Car Designer ErreErre Fuoriserie

Alfredo Stola – Car Guy Chairman Studiotorino

