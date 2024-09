Il programma del Salone Auto Torino 2024

È tutto pronto per Salone Auto Torino, la manifestazione open air che si svolgerà dal 13 al 15 settembre nel centro della città.

Da piazza Carlo Felice e piazza Castello, passando da via Roma, piazza San Carlo e piazzetta Reale, i visitatori potranno ammirare le novità di 43 case automobilistiche, prototipi dei grandi carrozzieri, regine del motorsport e modelli unici in una passeggiata con ingresso libero e orario dalle 9 alle 23.

Il programma e i modelli esposti sono stati presentati alle OGR di Torino da Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino, Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, Sindaco Città di Torino, Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle attività produttive, all’internazionalizzazione e attrazione investimenti Regione Piemonte, Piergiorgio Re, Presidente Automobile Club Torino, Paolo D’Alessio, Coordinatore Autolook Awards, Ciro Lupo, Business Head Italy & Africa PETRONAS Lubricants International, Paola Zini, Direttore IED Torino. L’incontro è stato moderato dal direttore di Tuttosport, Guido Vaciago.

Al termine della conferenza un approfondimento sulle trasformazioni del sistema automotive, con “Strategie commerciali d’ingresso dell’auto cinese in Europa e in Italia” la ricerca della Luiss Business School presentata da Fabio Orecchini, Direttore dell’Osservatorio Auto e Mobilità.

Contestualmente è stata inaugurata alle OGR la mostra Infinite Roads. 30 years of Transportation Design at IED Torino organizzata dall’Istituto Europeo di Design, un viaggio nel tempo attraverso una speciale selezione di prototipi in scala 1:4 realizzati nell’arco di tre decenni, che testimonia come IED Torino, da sempre incubatore di talenti, abbia contribuito a definire i tratti distintivi dell’auto del domani. Dai primi esperimenti stilistici alle collaborazioni con i più prestigiosi marchi del settore, ogni concept car è una visione di un mondo in evoluzione, un capitolo di una storia che continua a scriversi.

Salone Auto Torino sarà a ingresso gratuito e si svolgerà dal 13 al 15 settembre, sarà un percorso che idealmente partirà dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova passando da piazza Carlo Felice, via Roma, piazza San Carlo, piazza Castello, piazzetta Reale e Giardini Reali, fino a giungere in piazza Vittorio Veneto. Un viaggio che Regione Piemonte sostiene e ne riconosce il grande valore per la città e il Piemonte.

In questo percorso si snoderà l’esposizione dei modelli di tutte le tecnologie e motorizzazioni a disposizione del pubblico, che potrà testarli in viabilità ordinaria con partenza dalle aree test drive di piazza Carlo Felice e piazza Castello. Oltre alle novità di prodotto i visitatori troveranno anche le supercar che fanno sognare, le auto più iconiche, i prototipi e le one off dei più grandi designer (piazzetta Reale), le innovazioni delle aziende dell’indotto e l’intrattenimento garantito dai media partner.

I modelli presenti a Salone Auto Torino, area per area

Nella regia e suggestiva corte di Palazzo Reale

I visitatori potranno ammirare: Collezione ASI Bertone Lamborghini Miura, Autobianchi Runabout, NSU Trapeze, Chevrolet Corvette Ramarro, Porsche Karisma, Lancia Kayak, Alfa Romeo Bella, Bertone Birusa, Aston Martin Jet 2, Fiat Barchetta, Ferrari Ferrari SF90 XX Spider, Ferrari Roma Spider, Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano, Ferrari Purosangue, Ferrari 296 Challenge, Ferrari 488 Evo Challenge, Ferrari 308 GTB, Ferrari 512 BB, GFG Style Vision 2030 Desert Raid, Kangaroo, Bandini Dora, Sibylla, Techrules Ren.

Italdesign Italdesign Automobili Speciali Zerouno, Nissan GT-R 50 by Italdesign, Italdesign Parcour, Italdesign Quintessenza, DeLorean DMC 12, Italdesign Asso di Picche e Italdesign Asso di Picche in movimento, VW W12, Ford Mustang, BMW Nazca C2, Lotus Esprit, VW UP! Azzurra Sailing Team, Italdesign WheeM-i, Caterham Project V, Italdesign Biga, Italdesign Tuareg, Lotus Emira, Eletre, Emeya, McLaren Artura Spider, McLaren 750S, 720S GT3X, Pininfarina Automobili Pininfarina Battista Hyper GT, Pininfarina Sergio, Ferrari Testarossa, Porsche Nuova 911, 911 ST, 718 RS Apyder, Taycan, Panamera Turbo Hybrid, 964 Rubino.

In piazza Castello

In piazza Castello saranno esposte: Alpine Alpine A290, Alpine A110S, Dacia Duster, Spring, Honda CR-V Full Hybrid, ZR-V Full Hybrid, Civic Type R, IED Pagani Alisea, Alpine A4810, Suzuki Misano, Mazda CX-80 e CX-60, Nissan Qashqai Tekna e-Power, Qashqai N-Design e-Power, Polestar Polestar 3, Polestar 4, Renault Renault 5 E-tech Electric, Renault Rafale, Renault Scenic E-tech Electric, Renault Symbioz, Suzuki Swift Hybrid, Vitara Hybrid, Across Plug-in Hybrid, Jimny 1.5 Pro Mata, TecnoCad ADone. Lo stand del mediapartner Auto e Tuttosport ospiterà Renault Scenic, Car of the Year 2024, e Automoto.

In via Roma, nel tratto che nasce da piazza Carlo Felice e termina in piazza San Carlo Di seguito i modelli esposti: Autobank Drivalia MG4 e DR1 elettrica, BYD Seal, U, DM-i e Tang, Dongfeng Dongfeng Box anteprima europea, Dongfeng Huge, Dongfeng Mage, Dongfeng Shine, DR DR 3, DR 5, DR 6, DR6 PHEV, DR 7 PHEV, EVO EVO 3, EVO 4, EVO 5, EVO 6, EVO spazio, EVO 7, EVO 8, EVO Cross 4, ICH-X K2, K3 Lusso, K3 Country, Jaecoo Jaecoo 7, MG MG3, Cyberster, Microlino Microlino, Spiaggina.

Omoda Omoda 5, Sportequipe Sportequipe 5 e Sportequipe 6, Stellantis Abarth 600e, Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger 100% elettrica, Lancia Ypsilon Cassina, Citroën Nuova E-C3, DS 4 Saint-Euxpery, Opel Frontera, Peugeot e-5008, Tesla Cybertruck, Model Y Performance, Model 3 Performance, Tiger Tiger Six, Seven, Eight, Nine, Voyah Voyah Courage anteprima mondiale, Voyah Free, Yangwang U9, Xev YoYo Pro.

I mediapartner di Salone Auto Torino, oltre alle attività di intrattenimento per il pubblico, esporranno: alVolante Alfa Romeo Spider, Quattroruote Mazda CX-5.

Piazza San Carlo sarà il cuore del motorsport

Passione e adrenalina rappresentati da diversi modelli statici e dinamici di Formula 1, prototipi e rally accanto all’hospitality di Salone Auto Torino: Dumarey Hydrogen Demo Vehicle, Porsche 962 Group C, Porsche 911 RSR, Aston Martin V12 Vantage GT3, Fondazione Macaluso F1 Ligier JS 11/15, Aurelia B20 Competizione, Alpine Renault A110, Lancia Beta Montecarlo, Lancia Delta HF V16, Lancia 037 Martini Racing A.Bettega.

Museo Nazionale Automobile F1 McLaren Honda MP4/6 Senna, Carrozza a vapore Trinci & Figlio, Fiat 12/16hp Tonneau, PETRONAS Lubricants International F1 Mercedes-AMG F1 W15 E Performance Replica, Maserati Folgore, Politecnico Torino Formula SAE Italy – SC24, Policumbent, TaurusX, Sabelt Ferrari 499P Le Mans Winner 2024, Speed Fiat 131 Racing Prototipo, Alfa Romeo 8C Competizione M, Totem Automobili GT Super/Electric.

Una pit lane da appassionati quella che colorerà piazza San Carlo, a partire dalle numerose Formula 1, come la F1 Shadow DN1 G.Hill, F1 Surtees TS/19 A.Jones, F1 Arrows A1B R.Patrese, F1 Ferrari F399 M.Schumacher, F1 Ford Arrows, F1 Osella P.Ghinzani, F1 Alfa Romeo 183T R.Patrese. Completeranno il car display: Ferrari 296 Challenge A.Levy, Porsche 992 GT3 Cup, Audi R8 LMS EVO 2, Ford GT Heritage Gulf Edition, Yamaha YXZ 1000R, Lancia Delta Gr.A J.Kankkunen, Lancia Delta Gr.A M.Biasion A.Fiorio M.Alén, Lancia Delta Gr.A G.Trelles, Lancia Delta Gr.A M.Biasion.

Piazza Castello, lato Teatro Regio e Giardini Reali

Acqua S. Bernardo 911 3.0 RS, AMTS Auto Moto Turin Show Flavia Sport Zagato, Alfa Romeo Giulia 2.0, Model 3 Performance, 512 TR, Arexons Panda Dakar, Foppiani Shipping&Logistics Fantic, Cartainer ATBneo, Dallara Stradale, MAFRA, Mole Urbana Mole Urbana Romantica, Mole Urbana GT, Sparco e GR Painting Mazda MX-5 by Sparco e Nissan s14 by Sparco, RACI – Storia della locomozione Fiat 505 Sport, Aster; Fondazione Marazzato Isotta Fraschini D80, Isotta Fraschini D65, Fiat 18P, Fiat 507, 777 Motors con 777 hypercar.

Test drive in piazza Castello e in piazza Carlo Felice

Novità in mostra, ma anche a disposizione per i test drive su strada. In piazza Carlo Felice gli stand di BYD, Nissan, Omoda, Tesla, XEV saranno a disposizione dei visitatori, mentre in piazza Castello il pubblico potrà accreditarsi e provare i modelli di Lotus, Nissan e Polestar.

Piazza Vittorio Veneto, test ride Suzuki e la passione dei club

I visitatori potranno ammirare presso l’area Suzuki il prototipo GSX-8R CUP e testare su strada le novità: V-STROM 800SE, GSX-8S, GSX-8R, GSX-S e 1000GX.

Piazza Solferino sarà la casa dei mezzi speciali

L’Esercito Italiano parteciperà con il simulatore Centauro, mentre Guardia di Finanza, che festeggia il suo 250° anniversario, porterà in esposizione una Fiat 1100 anni, Alfa Romeo 1900 e Fiat Campagnola. Carabinieri (Lotus Evora, Ford E-Transit, Lince, Superduty), Polizia di Stato (Tesla, Alfa Romeo Tonale, Campagnola, Moto Guzzi Falcone, Citroën Jumper, Alfa Romeo Alfetta).

Piazza Arbarello, la storia raccontata da Torino Heritage

Il cuore dell’automotive italiano batte in piazza Solferino, con l’esposizione di Torino Heritage che dal 13 al 15 metterà in mostra: Alfa Romeo Giulia Junior Z Zagato, Alfa Romeo Alfa GT Junior, Alfa Romeo 1900 M AR51 “Matta”, Alfa Romeo AR51 “Campagnola”, Ferrari 308 GTB Pininfarina, Ferrari Dino 308 GT4 Bertone, Ferrari 456 GT, Fiat 500F, Fiat 500 Coupé Moretti, Fiat 600.

Fiat Moretti 750 Coupé 2+2, Fiat 850 Francis Lombardi, Fiat 850 Berlina, Fiat 128 Sport Coupè, Fiat 124 Sport Spider Pininfarina, Fiat Dino Coupè Bertone, Lancia Aurelia B20 GT Competizione, Lancia Aurelia B24, Lancia Fulvia Sport Zagato, Lancia Fulvia Coupè, Lancia Flavia Sport Zagato, Lancia Flavia Coupè Pininfarina, Lancia Flaminia GT Coupè Cabriolet Touring, Lancia Flaminia Coupè Pininfarina, Lancia Beta Spider Zagato, Lancia Beta Montecarlo.

Le sfilate dinamiche dal 13 al 15 settembre, nel circuito cittadino

L’inaugurazione di Salone Auto Torino sarà dinamica e si svolgerà venerdì 13 settembre a partire dalle ore 10, con partenza da piazza San Carlo. I modelli in parata sfileranno tra il pubblico nel circuito dinamico che coinvolgerà piazza San Carlo, via Roma e piazza Castello. Le sfilate saranno realizzate grazie alla collaborazione con Automobile Club Torino.

Venerdì 13 settembre, a partire dalle ore 10 saranno raccontati 200 anni di evoluzione della mobilità

Alle ore 10 apriranno le carrozze del 1800 trainate dai cavalli con i modelli Pack Phaeton, Landau e Omnibus, seguite dalle prime auto motorizzate con la carrozza a vapore Trinci & Figlio del 1879 e la Fiat 12hp “Tonneau” del 1902 della collezione MAUTO. Dalle prime auto a motore a scoppio agli anni 2000, il racconto dell’evoluzione della mobilità è lasciato ai grandi carrozzieri italiani.

Alle ore 10.15 Celebrazione dei cinque grandi designer e carrozzieri con consegna della targa Salone Auto Torino a Collezione ASI Bertone, Pininfarina, Giorgetto Giugiaro, Italdesign, Centro Stile Ferrari. Dopo un omaggio a Paolo Pininfarina ritireranno i premi Silvio Angori di Pininfarina, Fabrizio Giugiaro di GFG Style, Antonio Casu per Italdesign, Paolo Dellachà per Automobili Pininfarina, Alberto Scuro di ASI per Bertone, Flavio Manzoni per il Centro Stile Ferrari.

Alle ore 10.30 tecnologia, sicurezza e sostenibilità delle auto moderne sono raccontate attraverso la parata delle novità presentate dalle case automobilistiche, i modelli più tecnologici del 2024 proposti sul mercato e presentati ai visitatori in versione dinamica. La storia sarà raccontata da Dongfeng, Voyah, BYD, Yangwang, Tesla, Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobilies, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Omoda, Jaecoo, MG, DR, Evo, ICH-X, SPORTEQUIPE, XEV, Microlino, Renault, Dacia, Polestar, Mazda, Honda, Suzuki, Mole Urbana, Porsche, McLaren, Lotus, Ferrari.

Alle ore 12.00 il gran finale, la chiusura della sfilata inaugurale sarà affidata a Formula 1, vetture da rally e regine del motorsport.

Sabato 14 settembre, a partire dalle ore 11, partenza da piazza San Carlo

La parata nel circuito cittadino prototipi, one-off, limited edition di tutti i tempi, dai grandi carrozzieri fino ai modelli restomod dei giorni nostri. A seguire le regine del motorsport di tutti i tempi.

Domenica 15 settembre, a partire dalle ore 11

Amiki Miei, il raduno internazionale di Lancia Delta organizzato dal campione Miki Biasion, campione del mondo rally nel 1988 e 1989. 100 leggendarie Delta integrali sfileranno nel circuito dinamico prima delle Formula 1 storiche e delle regine del motorsport; a chiudere la parata i prototipi e le edizioni limitate dei grandi carrozzieri.

Sul sito internet www.saloneautotorino.com è presente il programma delle sfilate e di tutti gli eventi di Salone Auto Torino.

I grandi appuntamenti per il pubblico dal 13 al 15 settembre

Oltre all’esposizione di novità di prodotto delle case automobilistiche, prototipi, one off e icone del motorsport e alle sfilate dinamiche del circuito cittadino, il pubblico potrà partecipare a numerosi eventi dal 13 al 15 settembre.

Venerdì 13 settembre, alle ore 14, in piazza Vittorio Veneto

Sessione autografi di Loris Capirossi, Pluricampione ed ex pilota Suzuki Moto GP presso Hospitality Suzuki di piazza Vittorio Veneto.

Venerdì 13 settembre, alle ore 15.30, Hospitality Salone Auto Torino in piazza San Carlo

Premiazione con targa Salone Auto Torino a Loris Capirossi, Pluricampione ed ex pilota Suzuki Moto GP.

Venerdì 13 settembre, alle ore 16.00, via Roma

Supercar meeting Salone Auto Torino, i proprietari e collezionisti di supercar e hypercar espongono i propri bolidi nella storica cornice di via Roma, e saranno a disposizione per venir ammirati dal pubblico fino a tarda sera.

Venerdì 13 settembre, alle ore 17.00, Hospitality Salone Auto Torino in piazza San Carlo

Convegno “La sostenibilità tra energie rinnovabili, mobilità e gestione dei rifiuti” organizzato con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo:

Andrea TRONZANO – Assessore allo Sviluppo delle attività produttive, all’internazionalizzazione e attrazione investimenti Regione Piemonte

Paola BRAGANTINI – Presidente AMIAT

Dario GALLINA – Presidente Camera di Commercio Torino

Marco GILLI – Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo

Giuseppe PEZZETTO – Presidente 5T

Sabato 14 settembre, dalle ore 10.00, piazza Vittorio Veneto

Hardcore Drivers porterà in esposizione una mostra delle automobili più sportive e grintose che hanno animato gli anni ‘80, ‘90 e 2000. La carovana, che partirà da Mondojuve Shopping Village, teatro del celebre evento mensile “Midnight Meeting”, si sposterà alla volta di Piazza Vittorio Veneto. Alcune delle auto presenti al meeting di piazza Vittorio Veneto: Ford Escort Cosworth, Renault 5 GT Turbo Gara, Peugeot 106 rallye, Lancia Delta Evo 2, Bmw e30, Alfa Romeo 75 Evo, Fiat Coupè 20v turbo, Volkswagen Golf gti mk2, Renault Clio 1.8, Fiat Uno turbo, Honda S2000, BMW Z4, Fiat Punto Gt, Audi S3 mk1, Suzuki Swift GTI.

Sabato 14 settembre, dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00, piazza Vittorio Veneto

Car display e meeting di appassionati e club: Special Stages, Fiat Coupè Club, Abarth Club Torino, Scuderie Reali.

Sabato 14 settembre, alle ore 17.00, piazza San Carlo e via Roma

Arrivo del Gran Premio Salone Auto Torino con le supercar Ferrari, Porsche e limited edition del Club Italia, che rimarranno esposte in car display in Via Roma.

Sabato 14 settembre, ore 18.30, Villa Rey (sede ASI, strada Com.le Val San Martino Sup. 27)

Apertura della mostra “ModernArt – Gli scultori della velocità e mito della Ferrati GTO” con esposizione delle opere realizzate dai maestri carrozzieri modenesi: gli stessi che negli anni ’50 e ’60 hanno plasmato le lamiere alla Carrozzeria Scaglietti, realizzando quelle che sarebbero diventate le auto sportive più iconiche di tutti i tempi, Oggi, le scocche in alluminio di quelle auto sono diventate vere opere d’arte”.

Domenica 15 settembre, alle ore 10.00, piazza San Carlo e via Roma e piazza Castello

Il raduno internazionale di Lancia Delta organizzato dal campione Miki Biasion, campione del mondo rally nel 1988 e 1989, con drive-through in piazza San Carlo ed esposizione in via Roma fino alla ripartenza per piazza Castello.

Domenica 15 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 14, piazza Vittorio Veneto

Esposizione dei modelli degli owners di BMW Clubs Italia, Porsche Registro 924-944-928-968, BMW Z Club.

Domenica 15 settembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, piazza Vittorio Veneto

Car display e meeting di collezionisti di Mustang Club of Italy.

Domenica 15 settembre, dalle ore 15.00, Hospitality Salone Auto Torino in piazza San Carlo

Il Meet and Greet Carmagheddon sarà moderato da Federica Levy con il collettivo YouTuber Carmagheddon composto da Rudi Cocchi, Nicola Guadagnin e Matteo Marzetti, noti al pubblico come i creatori della Panda dinamica più bassa al mondo! Al termine i Carmagheddon incontreranno il pubblico.

Dal 13 al 15 settembre il pubblico potrà partecipare al sondaggio proposto da UIGA (Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive) che a Salone Auto Torino presenta “Il motore del futuro”, un’indagine per capire come gli italiani immaginano sarà la mobilità dei prossimi anni.

Il sondaggio preparato è raggiungibile inquadrando un QR-Code che i visitatori del Salone troveranno su una serie di totem appositamente predisposti e sistemati lungo le vie e le piazze centrali di Torino, dove saranno visibili le vetture in esposizione.

Tutte le convenzioni del Free Pass di Salone Auto Torino

È attiva l’offerta Speciale Eventi Salone Auto Torino che garantirà sconti fino all’80% da e per Torino nella settimana dell’evento sul prezzo Base del biglietto di tutte le Frecce Trenitalia. Per accedere alla convenzione è necessario ricevere il codice segreto scaricando il Free Pass, il biglietto elettronico gratuito attivo su www.saloneautotorino.com.

Scaricando il Free Pass i visitatori potranno accedere a numerosi sconti e convenzioni per i trasporti nazionali e locali, ai musei, ad alberghi e ristoranti. Di seguito i partner che hanno aderito a oggi per chi scaricherà il Free Pass Salone Auto Torino.

TRASPORTI

Frecciarossa, sconti fino all’80% sul prezzo Base del biglietto sulle Frecce da e per Torino nella settimana di Salone Auto Torino; Flixbus, sconto del 15% per linee nazionali e internazionali durante tutta la settimana dell’evento; con l’iniziativa MaaS ToMove sarà possibile muoversi per la città con mezzi sostenibili (mezzi pubblici GTT, taxi, biciclette, monopattini e scooter in sharing) con un voucher di € 5,00 che coprirà fino al 50% di ciascun viaggio; BusForFun, viaggi organizzati per sabato 14 settembre dalle principali città del nord Italia; Enjoy, per noleggiare le auto della flotta con un codice promozionale dedicato.

MUSEI

Per i possessori del Free Pass di Salone Auto Torino Museo Nazionale Automobile farà le cose in grande offrendo loro l’ingresso gratuito all’esposizione e alle mostre, proponendo anche visite guidate. Una navetta gratuita porterà i visitatori da piazza Castello al Museo Nazionale Automobile nei pomeriggi di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre.

Fondazione Torino Musei (Palazzo Madama e MAO), Fondazione Ordine Mauriziano (Palazzina di Caccia di Stupinigi, Precettoria Sant’Antonio di Ranverso, Abbazia Santa Maria di Staffarda), Museo Egizio, Museo Nazionale del Cinema, Museo Lavazza e Museo Nazionale del Risorgimento Italiano daranno la possibilità di accedere nei giorni di Salone Auto Torino alle proprie collezioni e alle proprie strutture con una tariffa ridotta.

HOTEL

BWH Hotels Italia, Minor Hotels Europe & Americas, DoubleTree by Hilton Turin Lingotto, Hotel Plaza e Starhotels spa offriranno tariffe dedicate a tutti i possessori del Free Pass per soggiornare a Torino nella settimana dell’evento.

INTRATTENIMENTO

TheFork offrirà a tutti i nuovi clienti un buono sconto da € 20; Turismo Torino organizzerà in occasione di Salone Auto Torino il Welcome Tour® Torino, tour gratuito del centro della città, e in collaborazione con PETRONAS Lubricants International il tour Made in Torino – Tour the Excellent, che aprirà le porte della sede di Santena venerdì 13 settembre; Somewhere Tours proporrà durante l’evento a una tariffa dedicata i suoi tour più famosi, tra cui Torino Magica e la visita notturna a Palazzo Reale.

Tour Galleria del Vento Pininfarina, un’esperienza unica per i visitatori di Salone Auto Torino; City Sightseeing Torino offrirà uno sconto del 20% su tutti i suoi servizi Hop On Hop Off, incluso quello che porta fino alla Basilica di Superga partendo direttamente dalle location di Salone Auto Torino; GTT Gruppo Torinese Trasporti aprirà nella giornata di sabato 14 settembre il suo deposito in via Nizza per mostrare al pubblico i mezzi più tecnologici.

RISTORANTI E NEGOZI

Infine hanno aderito all’iniziativa numerosi locali e ristoranti che proporranno sconti dedicati durante la manifestazione, come gli stand di Maestri del Gusto che si troveranno lungo l’esposizione di Salone Auto Torino (piazza San Carlo e piazza Castello), Rock Burger, Nivà, Fra Diavolo, Puntosette, Magno e Pescaria, oltre ad altre eccellenze del territorio che offriranno sconti fino al 15% nei propri shop, tra cui La Perla di Torino, Carrefour Express, Cafè Boutic, Birrificio Gilac e Turin Vermouth.

Autolook Awards in piazza San Carlo

Domenica 15 settembre, In collaborazione con Autolook, saranno consegnati gli Autolook Awards presso l’hospitality Salone Auto Torino in piazza San Carlo, la cerimonia dei riconoscimenti alla comunicazione dei team che partecipano a tutte le discipline del motorsport, alle innovazioni e alla storia del mondo automotive. Per l’edizione 2024 Autolook Awards saranno premiati: Autolook Innovation a Dumarey, Autolook Sustainability a Petronas Lubricants International, Autolook Hall of fame a Miki Biasion, Autolook Exhibition a Museo Nazionale dell’Automobile, Autolook Image a Manrico Martella, Autolook Partner a Sabelt.

La mostra “La storia delle case automobilistiche” nelle vie del centro di Torino

Dal 5 agosto al 15 settembre, nel pieno centro della città di Torino, è possibile visitare gratuitamente la mostra fotografica di Salone Auto Torino: “La storia delle case automobilistiche: dagli inizi al 2024” che colorerà i portici di piazza San Carlo, via Po e piazza Vittorio Veneto con i suoi pannelli fotografici, che raccontano la storia dei 44 principali brand automobilistici.

Ogni casa automobilistica sarà rappresentata da un pannello fotografico che riporta l’immagine del primo modello prodotto e l’immagine dell’ultimo modello prodotto o in uscita nel 2024

La mostra fotografica “La storia delle case automobilistiche: dagli inizi al 2024” è una tra le tante iniziative attraverso cui Salone Auto Torino porta a termine il suo obiettivo di mostrare al pubblico la storia e l’evoluzione del settore automotive, motivo per il quale ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Cultura e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; si tratta di un percorso fotografico che approfondisce l’evoluzione e le innovazioni stilistiche e tecnologiche che ogni casa automobilistica ha apportato alla storia dell’automobile.

Salone Auto Torino si svolgerà grazie al sostegno di Regione Piemonte e al contributo di Camera di Commercio di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT e sarà realizzato in partnership con Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Città di Torino, Ascom Confcommercio Torino e Provincia, Confesercenti di Torino e provincia, Unione Industriali Torino, Federalberghi Torino, Turismo Torino e Provincia, Politecnico di Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, ACI, ACI Torino e ASI, ANFIA, UNRAE, IED e IAAD.

Le dichiarazioni delle istituzioni

Andrea Levy, Presidente Salone Auto Torino: “È tutto pronto per Salone Auto Torino e sarà una grande festa per il pubblico, con oltre 150 auto esposte tra novità dei brand, prototipi e one off dei grandi carrozzieri, modelli del motorsport. Con la presenza di 42 brand Salone Auto Torino si conferma un successo per il quale ci aspettiamo 500 mila visitatori provenienti da tutta italia. Un grazie speciale ai 43 brand che porteranno ai visitatori tutte le novità più tecnologiche e sostenibili. Ringraziamo le istituzioni come Regione Piemonte e Città di Torino che ci hanno sostenuto nell’organizzazione dal primo minuto, così come il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e tutte le altre istituzioni del territorio con le quali abbiamo stretto una partnership”.

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte, e Andrea Tronzano, Assessore allo Sviluppo delle attività produttive, all’internazionalizzazione e attrazione investimenti Regione Piemonte: “Torino e l’auto hanno un profondo legame storico, economico e sportivo. Riportare il Salone dell’Auto in città con un evento diffuso vuol rendere merito a questa tradizione e a tutti gli uomini e le donne che da qui hanno contribuito a fare la storia dell’auto italiana e internazionale”.

“Con questo evento, per tre giorni, Torino sarà capitale indiscussa dei motori, del design e dell’innovazione applicata all’auto a conferma della ricchezza di una filiera che qui ha eccellenze incredibili. Abbiamo lavorato molto per riportare in Piemonte e a Torino questo evento, anche facendo crescere le precedenti edizioni di Autolook, ed esserci riusciti da un lato premia il grande lavoro di squadra che abbiamo saputo mettere in campo tra istituzioni e con l’organizzazione, e dall’altro conferma che questa città e questo territorio sono sempre più attrattivi per i grandi eventi”.

“Con il Salone dell’Auto, infatti, si apre la stagione dei grandi eventi che arricchisce l’autunno con un ricchissimo calendario di appuntamenti, dalla cultura del cibo, all’arte, passando per il grande sport”.

Stefano Lo Russo, Sindaco Città di Torino: “Il Salone dell’Auto torna finalmente a casa. A Torino, dove l’industria automobilistica è nata, si è sviluppata e ha fatto scuola per oltre un secolo e che oggi si pone come punto di partenza da cui guardare al futuro, laboratorio di innovazione e transizione ecologica. Sarà una passeggiata a cielo aperto tra modelli di ogni epoca che siamo certi richiamerà un folto pubblico di torinesi, turisti e appassionati ma anche l’occasione per incontrare grandi campioni e per approfondire i temi della mobilità del futuro. Siamo davvero contenti e orgogliosi di averlo riportato a Torino e di dare con il Salone dell’Auto il via ad un autunno di grandi eventi che vedranno la nostra città sempre più viva ed attrattiva”.

Piergiorgio Re, Presidente Automobile Club Torino: “Collaborare con Andrea Levy e con la sua squadra è per noi un appuntamento irrinunciabile, perché Salone Auto Torino non sarà un semplice evento ma una grande festa che coinvolgerà tutta la città di Torino che è legata a doppio filo con il mondo automobilistico. Questi eventi pongono l’attenzione sull’automobile e possono rappresentare un momento di riflessione sulla sicurezza stradale e sul corretto utilizzo di ogni mezzo stradale”.

Paolo D’Alessio, Coordinatore Autolook Awards: “Autolook è ormai diventato un appuntamento fisso per la città di Torino ed è un motivo d’orgoglio festeggiare la terza edizione, che nel 2024 è stata inglobata all’interno del Salone dell’Auto. Una collocazione quanto mai opportuna, che esalta il ruolo del motorsport, inteso come massima espressione della ricerca e dell’innovazione. Il banco di prova ideale per testare nuove soluzioni tecniche, da applicare in un secondo momento alla produzione di serie. Questo indissolubile legame verrà enfatizzato nell’edizione 2024 di Autolook, attraverso una serie di modelli iconici, che hanno scritto la storia dell’automobilismo mondiale”.

Ciro Lupo, Business Head Italy &Africa PETRONAS Lubricants International: “Siamo entusiasti di essere sponsor del Salone dell’Auto di Torino 2024, un evento che rappresenta per noi molto più di una semplice vetrina e che cade in un anno speciale per noi, in cui celebriamo il 50° anniversario della nostra Casa Madre, PETRONAS. Torino è il luogo in cui affondano le nostre radici, ed essere qui ci offre l’opportunità di celebrare il legame profondo con il territorio che ci ha visto nascere oltre un secolo fa. Partecipare al Salone significa rafforzare questo legame, condividendo con il pubblico la nostra storia e la nostra visione per il futuro della mobilità, sottolineando il nostro impegno nell’innovazione e nella sostenibilità”.

Paola Zini, Direttrice IED Torino: “Siamo entusiasti di partecipare al Salone Auto Torino portando tre progetti di concept car di cui siamo particolarmente orgogliosi e una mostra che celebra la creatività dei nostri studenti in occasione del 30esimo anniversario dalla nascita del corso di laurea in Transportation Design. Vogliamo condividere con la città un percorso che si intreccia a filo doppio con la storia di Torino e del suo genius loci”.

“Una storia che il Salone ben valorizza attraverso un evento capace di riunire i più prestigiosi marchi e tanti professionisti del mondo automotive, invitandoci a riflettere sul futuro di questo settore. Oggi più che mai bisogna rimettere al centro l’auto con investimenti e soprattutto nuove idee: una responsabilità che IED come scuola di alta formazione nel campo del design sente forte e che si impegna a sviluppare lavorando fianco a fianco con i tanti centri stile e studi di progettazione di primo livello che animano il nostro territorio e coltivando connessioni con i brand che operano a livello globale“.

