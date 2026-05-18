Stellantis e Accenture, fabbriche intelligenti con l’IA di Nvidia

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La trasformazione digitale entra nei reparti di montaggio automobilistici stravolgendo i vecchi schemi grazie a una alleanza tecnologica di altissimo profilo. Stellantis stringe un legame strategico con Accenture e Nvidia per inserire la manifattura virtuale nella rete produttiva mondiale e ottimizzare la produzione

Stellantis e Accenture e Nvidia, repliche virtuali per azzerare gli errori

La tecnologia denominata Omniverse consente di riprodurre fedelmente le officine meccaniche facilitando collaudi preventivi prima della costruzione dei macchinari fisici. I flussi logistici beneficiano del monitoraggio predittivo riducendo drasticamente i pericoli di blocco delle linee manifatturiere nei vari continenti. La pianificazione prevede l’esordio dei progetti pilota in Nord America durante l’anno 2026 per verificare i vantaggi economici della digitalizzazione.

Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis,” ha dichiarato Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis. “Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e NVIDIA, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti.

Stellantis Accenture - 2

Stellantis e Accenture e Nvidia, ottimizzazione dinamica e algoritmi predittivi

La cooperazione sfrutta l’elaborazione ad alte prestazioni per creare un circuito chiuso dove mondo reale e simulazione informatica si evolvono autonomamente. I software gestiscono la produttività delle fabbriche attraverso modelli di apprendimento matematico istruiti secondo le leggi della fisica molecolare.

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Nel settore manifatturiero, la vera opportunità oggi è scalare l’IA all’interno di processi industriali complessi, trasformandola in un motore di valore concreto e misurabile per il business” ha dichiarato Tracey Countryman, Supply Chain and Engineering Global Lead di Accenture. “Grazie alla collaborazione con Accenture e all’utilizzo delle tecnologie di calcolo e simulazione di NVIDIA, Stellantis è nella posizione ideale per accelerare la trasformazione della manifattura e guidare il settore verso una nuova era di operazioni intelligenti e ad alte prestazioni.

L’introduzione della gestione basata sui programmi informatici genera risposte immediate ai mercati garantendo una reattività superiore alla concorrenza. I sistemi centralizzati diffondono le soluzioni migliori simultaneamente in 100 siti produttivi azzerando i ritardi legati alla trasmissione delle competenze.

Stellantis Accenture

Le 5 cose da sapere sulle nuove tecnologie di Stellantis e Accenture e Nvidia

  1. L’accordo industriale tra Stellantis, Accenture e Nvidia introduce l’intelligenza artificiale avanzata nelle fabbriche del colosso automobilistico.
  2. I primi test operativi dei gemelli digitali partiranno negli impianti dislocati in Nord America nel corso dell’anno 2026.
  3. Le piattaforme virtuali Nvidia Omniverse consentono la validazione remota dei processi produttivi limitando i difetti di assemblaggio delle vetture.
  4. La gestione industriale integrata permette scambi rapidi di informazioni operative tra i diversi stabilimenti della rete globale.
  5. Il sistema closed-loop garantisce la correzione autonoma dei parametri dei robot simulando preventivamente l’usura della componentistica meccanica.

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Ultima modifica: 18 Maggio 2026

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