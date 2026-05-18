Stellantis e Accenture, fabbriche intelligenti con l’IA di Nvidia

La trasformazione digitale entra nei reparti di montaggio automobilistici stravolgendo i vecchi schemi grazie a una alleanza tecnologica di altissimo profilo. Stellantis stringe un legame strategico con Accenture e Nvidia per inserire la manifattura virtuale nella rete produttiva mondiale e ottimizzare la produzione
Stellantis e Accenture e Nvidia, repliche virtuali per azzerare gli errori
La tecnologia denominata Omniverse consente di riprodurre fedelmente le officine meccaniche facilitando collaudi preventivi prima della costruzione dei macchinari fisici. I flussi logistici beneficiano del monitoraggio predittivo riducendo drasticamente i pericoli di blocco delle linee manifatturiere nei vari continenti. La pianificazione prevede l’esordio dei progetti pilota in Nord America durante l’anno 2026 per verificare i vantaggi economici della digitalizzazione.
“Stiamo costruendo le basi per la prossima generazione del manufacturing in Stellantis,” ha dichiarato Francesco Ciancia, Head of Manufacturing di Stellantis. “Combinando digital twin, IA e simulazione avanzata, stiamo ripensando il modo in cui progettiamo, gestiamo e miglioriamo continuamente i nostri sistemi produttivi. Questa iniziativa è pensata per lavorare a stretto contatto con i nostri team, rafforzando la loro capacità di anticipare i problemi, prendere decisioni più rapide e favorire il miglioramento continuo. Insieme ad Accenture e NVIDIA, stiamo esplorando nuovi modi per rendere le operazioni più scalabili e intelligenti.”
Stellantis e Accenture e Nvidia, ottimizzazione dinamica e algoritmi predittivi
La cooperazione sfrutta l’elaborazione ad alte prestazioni per creare un circuito chiuso dove mondo reale e simulazione informatica si evolvono autonomamente. I software gestiscono la produttività delle fabbriche attraverso modelli di apprendimento matematico istruiti secondo le leggi della fisica molecolare.
“Nel settore manifatturiero, la vera opportunità oggi è scalare l’IA all’interno di processi industriali complessi, trasformandola in un motore di valore concreto e misurabile per il business” ha dichiarato Tracey Countryman, Supply Chain and Engineering Global Lead di Accenture. “Grazie alla collaborazione con Accenture e all’utilizzo delle tecnologie di calcolo e simulazione di NVIDIA, Stellantis è nella posizione ideale per accelerare la trasformazione della manifattura e guidare il settore verso una nuova era di operazioni intelligenti e ad alte prestazioni.”
L’introduzione della gestione basata sui programmi informatici genera risposte immediate ai mercati garantendo una reattività superiore alla concorrenza. I sistemi centralizzati diffondono le soluzioni migliori simultaneamente in 100 siti produttivi azzerando i ritardi legati alla trasmissione delle competenze.
Le 5 cose da sapere sulle nuove tecnologie di Stellantis e Accenture e Nvidia
- L’accordo industriale tra Stellantis, Accenture e Nvidia introduce l’intelligenza artificiale avanzata nelle fabbriche del colosso automobilistico.
- I primi test operativi dei gemelli digitali partiranno negli impianti dislocati in Nord America nel corso dell’anno 2026.
- Le piattaforme virtuali Nvidia Omniverse consentono la validazione remota dei processi produttivi limitando i difetti di assemblaggio delle vetture.
- La gestione industriale integrata permette scambi rapidi di informazioni operative tra i diversi stabilimenti della rete globale.
- Il sistema closed-loop garantisce la correzione autonoma dei parametri dei robot simulando preventivamente l’usura della componentistica meccanica.
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Ultima modifica: 18 Maggio 2026