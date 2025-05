FuoriConcorso 2025, tributo alla velocitÃ . Le parole dell’ideatore

FuoriConcorso 2025 si prospetta quale celebrazione straordinaria della maestria automobilistica italiana, un’occasione per ammirare una selezione affascinante di vetture.

Dalle regine della Formula 1 alle indomabili vetture da rally, sino a esemplari leggendari con livree distintive e dettagli artigianali raffinati, ogni auto esposta si presenta quale autentica opera d’arte.

Guglielmo Miani non è solo il creatore dell’evento, ma è colui che ne introduce il tema centrale per l’edizione 2025. Per lui, “Velocissimo” è molto più di un semplice argomento; lo definisce “un’ode al genio italiano“. Questa espressione racchiude, a suo dire, quella “combinazione inimitabile di bellezza, funzionalità ed emozione” che da sempre contraddistingue l’approccio italiano all’automobile.

Miani sottolinea come in ogni singola vettura esposta ci sia un vero e proprio “racconto di velocità“, ma che si lega indissolubilmente a “stile, artigianalità e visione“. Egli confessa un profondo amore per “ciò che è bello e ben fatto“, per oggetti curati nei dettagli, con una “coerenza estetica che diventa linguaggio“. Questa sensibilità estetica si unisce a una passione autentica per le auto da corsa, viste come nate “per competere e vincere grazie all’innovazione tecnologica“, che rappresenta “la vera forza motrice e la ragione stessa della sfida“.

Attraverso le auto, secondo Miani, l’Italia ha saputo offrire al mondo non solo veicoli “capaci di far sognare“, ma anche capaci di “rappresentare un modo unico di intendere il progresso: non freddo e funzionale, ma umano, sensuale, romantico, artigianale“. È proprio per dare voce a questa cultura, che abbraccia “il design, l’arte, l’identità” e non si ferma alla sola meccanica, che FuoriConcorso è nato.

Il nome “Velocissimo” è un omaggio alla velocità intesa come “espressione del pensiero italiano”, dove “tecnica, forma e bellezza convergono in una traiettoria inarrestabile”. Miani spiega che il nome si ispira direttamente al Futurismo, al “culto del movimento”, alla passione per la macchina e la modernità teorizzata da Marinetti e Sant’Elia. È una “dichiarazione di amore per l’automobile come oggetto totale: funzionale, dinamico, potente, ma anche profondamente artigianale”.

Per Miani, ogni auto presente all’evento è paragonabile a “una scultura in movimento“, il risultato del “genio italiano“, capace di fondere “estetica, innovazione e precisione in un unico gesto creativo“.

Anche la locandina del 2025, ispirata alle avanguardie del primo Novecento, vuole raccontare questa idea: la celebrazione della velocità intesa non come un fine ultimo, ma come una vera e propria “forma d’arte”. La scelta di Como come location è motivata

FuoriConcorso in 5 punti

Nome evento: FuoriConcorso 2025

Sedi: Villa del Grumello e Villa Sucota, Lago di Como.

Tema 2025: “Velocissimo”.

Tipologie di auto esposte: Formula 1, Rally, auto d’epoca, creazioni contemporanee.

Ideatore: Guglielmo Miani.

Ultima modifica: 25 Maggio 2025