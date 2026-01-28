Alfa Romeo a Retromobile 2026, quattro icone tra storia e futuro

Al Retromobile 2026 prende forma una narrazione che intreccia heritage, design italiano e ricerca tecnica, con una selezione di modelli che raccontano l’identità del Alfa Romeo attraverso epoche e linguaggi stilistici differenti.
La presenza a Retromobile non si limita a un’esposizione statica, ma costruisce un dialogo tra passato e produzione attuale, collegando vetture da competizione, spider iconiche e un C-SUV che interpreta la sportività in chiave moderna.
Accanto al percorso storico trova spazio il programma Alfa Romeo Classiche, struttura che tutela e certifica il patrimonio del Costruttore, offrendo servizi dedicati a collezionisti e appassionati.
Alfa Romeo Spider, cinema e stile italiano
Tra le protagoniste spicca la 1600 Spider “Duetto”, nata nel 1966 su progetto Pininfarina per sostituire la Giulietta Spider con linee più morbide e proporzioni tese verso l’eleganza dinamica.
Il nome entra nell’immaginario collettivo nonostante l’assenza di ufficialità commerciale, mentre la coda affusolata vale il soprannome “osso di seppia” tra appassionati e designer.
La fama internazionale cresce grazie al cinema, trasformando la spider in simbolo di libertà su strada e ambasciatrice dello stile italiano negli Stati Uniti.
L’esemplare presente a Retromobile proviene dal Museo Storico di Arese, elemento che rafforza il legame diretto tra archivio industriale e pubblico contemporaneo.
Prototipi, pista e sperimentazione tecnica
A Retromobile accanto alla spider si colloca la rara 750 Competizione, prototipo del 1955 sviluppato per le gare Sport 1500, con telaio firmato Abarth e carrozzeria disegnata da Boano.
Il motore deriva dalla Giulietta con cilindrata portata a 1488 cc, soluzione che unisce compattezza meccanica e ambizioni agonistiche in un progetto rimasto a due esemplari.
La presenza a eventi storici come 1000 Miglia e Goodwood conferma il valore collezionistico di una vettura nata come laboratorio tecnico e stilistico.
Di taglio opposto la 33/2 Periscopica, capostipite della famiglia Tipo 33, sviluppata da Autodelta per riportare il Biscione nelle competizioni endurance internazionali.
Il soprannome deriva dalla presa d’aria sul tetto, dettaglio funzionale che diventa firma visiva, mentre il V8 2 litri testimonia una fase di grande sperimentazione motoristica.
L’esemplare esposto appartiene alla Scuderia del Portello, realtà che mantiene viva la memoria sportiva del Marchio nelle rievocazioni storiche europee.
Design, tecnologia e gamma attuale
A fianco delle classiche compare la Nuova Tonale, proposta come anello di congiunzione tra tradizione sportiva e mobilità elettrificata, con un’impostazione tecnica orientata alla guida precisa.
La versione Sport Speciale in Rosso Brera mostra cerchi da 20 pollici, dettagli scuri e interni in Alcantara, soluzione che richiama il mondo racing senza rinunciare a comfort e connettività.
La gamma motori comprende Diesel 130 cavalli, ibrida 175 cavalli e Plug-In Q4 da 270 cavalli, configurazione che unisce trazione integrale elettrificata e versatilità d’uso quotidiano.
Strumentazione digitale da 12,3 pollici, display centrale da 10,25 pollici e sistemi ADAS di Livello 2 completano un abitacolo orientato alla qualità percepita e all’interazione intuitiva.
Il percorso espositivo si chiude con uno sguardo ai servizi Classiche, tra Certificato di Origine, Certificazione di Autenticità e restauri gestiti da tecnici che operano anche sulla collezione aziendale.
Rientra nel programma anche Reloaded by Creators, iniziativa che riporta modelli selezionati a condizioni originali, come la serie speciale 4C “Nicola Larini” firmata dal campione DTM.
Retromobile diventa così una piattaforma culturale dove il Marchio mette in relazione memoria sportiva, stile e tecnologia contemporanea, mantenendo coerenza tra archivio storico e produzione attuale.
Le 5 cose da sapere su Alfa Romeo a Retromobile
- Duetto del 1966 simbolo di stile italiano e cultura pop
- 750 Competizione prototipo raro con telaio Abarth
- 33/2 Periscopica origine della dinastia Tipo 33
- Nuova Tonale ponte tra heritage e gamma elettrificata
- Programma Alfa Romeo Classiche per tutela e certificazione
Ultima modifica: 28 Gennaio 2026