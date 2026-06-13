Formidabile trionfo di Alfa Romeo alla 1000 miglia 2026

La leggendaria Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport vince la quarantaquattresima edizione della 1000 Miglia davanti a migliaia di appassionati a Brescia.
Il traguardo collocato lungo i viali della cerchia urbana bresciana celebra l’ennesima affermazione sportiva della compagine milanese inserendo un nuovo capitolo d’oro nella gloriosa storia delle rievocazioni automobilistiche nazionali.
L’esemplare d’epoca di Alfa Romeo contrassegnato dal numero 61 si impone nella classifica generale sbaragliando la nutrita concorrenza internazionale formata da oltre 400 equipaggi venuti da 33 nazioni differenti.
Il successo ottenuto sul percorso stradale ribadisce il primato tecnico assoluto detenuto dai modelli storici del Biscione capaci di conquistare ben 11 affermazioni assolute nei decenni compresi tra il 1928 e il 1957. La manifestazione sportiva si sviluppa attraverso cinque giornate intense coprendo una distanza complessiva di quasi 2000 chilometri disegnati per unire le localitÃ piÃ¹ affascinanti della penisola italiana.
Le icone del passato fornite da Heritage Hub Italy
Gli sguardi degli appassionati si concentrano sulla raffinata silhouette di una vettura coupÃ©, la 1900 Super Sprint, assemblata nel 1956 appartenente alla collezione ufficiale della divisione torinese. I musicisti del gruppo Subsonica conducono la splendida coupÃ© sportiva affrontando i dislivelli dei passi appenninici con lo stile tipico delle vecchie competizioni di velocitÃ .
La carrozzeria milanese Touring firma le linee senza tempo del veicolo da turismo celebrando il secolo dalla propria fondazione aziendale avvenuta nel 1926. Sotto il cofano anteriore pulsa un propulsore a quattro cilindri da due litri dotato di doppio albero a camme in testa capace di erogare 115 cavalli a 5500 giri al minuto.
La produzione complessiva del modello conta appena 599 unitÃ realizzate garantendo un valore collezionistico immenso apprezzato dal pubblico lungo i passaggi nelle piazze della Motor Valley. La manifestazione accoglie 50 automobili della casa milanese confermando il primato numerico dei veicoli storici iscritti alla competizione di regolaritÃ .
L’esordio dinamico della serie limitata Giulia Quadrifoglio Luna Rossa
Le strade italiane ospitano la prima sfilata dinamica di una variante ad altissime prestazioni prodotta in appena 10 pezzi numerati distribuiti a facoltosi clienti mondiali. La speciale berlina sportiva nasce dalla collaborazione tecnica stabilita con il team velico impegnato nelle massime competizioni acquatiche internazionali.
Il motore a sei cilindri biturbo sviluppa ben 520 cavalli scaricati sull’asse posteriore mediante un sofisticato differenziale autobloccante di tipo meccanico. La soluzione ingegneristica assicura inserimenti in curva rapidissimi migliorando i flussi di coppia motrice sui fondi stradali bagnati incontrati dalle carovane.
La flotta di supporto Alfa Romeo include i modelli di serie Junior, Tonale e Stelvio animando i controlli orari organizzati nei territori della Toscana e della pianura padana. Le vetture contemporanee esprimono il patrimonio genetico sportivo del Marchio accompagnando i concorrenti durante i transiti nella suggestiva cornice di Piazza del Campo a Siena.
La parata attraversa le strade di Modena e Ferrara prima di raggiungere il giro di boa nella capitale scendendo poi lungo le coste della riviera romagnola. Il pubblico riserva una accoglienza calorosa ai vincitori Juan Tonconogy e Margarita Tonconogy abili nel dominare le insidie cronometriche della gara a bordo della mitica 6C 1750 Gran Sport.
Le 5 cose da sapere su Alfa Romeo alla 1000 Miglia 2026
- L’equipaggio composto da Juan Tonconogy e Margarita Tonconogy conquista la quarantaquattresima edizione della gara di regolaritÃ stradale.
- L’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1931 vince la corsa confermando il primato storico del Marchio milanese nei canoni sportivi.
- I membri della band Subsonica guidano una rara 1900 Super Sprint del 1956 prelevata dal dipartimento museale Heritage Hub Italy.
- La nuovissima Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Luna Rossa da 520 cavalli debutta in pista mostrando soluzioni meccaniche derivate dal mondo della vela.
- Alfa Romeo schiera ai blocchi di partenza ben 50 automobili d’epoca stabilendo il record di presenze tra i marchi concorrenti.
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Ultima modifica: 13 Giugno 2026