A Andrea Vesco e Fabio Salvinelli su Fiat 508 S va il 36Â° Gran Premio Nuvolari

Non servono astronavi per celebrare il mito della velocitÃ . Al 36Â° Gran Premio Nuvolari vince la FIAT 508 S del 1935 di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli, maestri infallibili di una regolaritÃ d’altri tempi.
L’intera piazza d’onore parla la medesima lingua torinese, con le FIAT 508 C di Passanante-Riboldi e Aliverti-Merlo a completare il podio. Tra le moderne ruggisce invece la Ferrari 296 GTS dell’equipaggio Gasparini-Fabris.
Un museo itinerante senza confini
I ben 280 equipaggi giunti a Mantova da venti Paesi differenti dimostrano come il fascino della meccanica classica non conosca confini doganali. Dai tornanti alle piazze storiche, l’evento trasforma il viaggio in un’opera d’arte.
Sostenuto da Regione Lombardia, il raduno si trasforma in una straordinaria piattaforma culturale, dove il patrimonio motoristico s’intreccia alla promozione territoriale con la forza di un vero e proprio museo dinamico.
L’eleganza che guarda al futuro
Dietro la macchina organizzativa presidiata da Mantova Corse lavora una rete di marchi prestigiosi. La passione per il passato non dimentica infatti la cura del presente, offrendo un’esperienza dall’alto valore agonistico.
Infine la sfida ecologica: tra progetti di riforestazione per compensare la CO2 ed erogatori d’acqua potabile distribuiti lungo il percorso, la corsa dimostra come persino le vecchie glorie possano viaggiare con rispetto.
5 cose da sapere su Vesco e il Gran Premio Nuvolari 2026
- Vesco e Salvinelli conquistano il podio a bordo della FIAT 508 S del 1935
- Tutte le prime tre posizioni assolute sono state conquistate da FIAT 508.
- La categoria GT moderna ha visto primeggiare una veloce Ferrari 296 GTS.
- Alla manifestazione hanno preso parte ben 280 equipaggi da tutto il mondo.
- L’iniziativa green pianta alberi e limita la plastica per ridurre l’impatto.
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Ultima modifica: 20 Settembre 2026