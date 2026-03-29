Coppa Milano-Sanremo 2026, formidabile vittoria per Vesco e Bacci

La Coppa Milano-Sanremo 2026, XVII rievocazione storica della competizione automobilistica piÃ¹ antica d’Italia festeggia un compleanno leggendario accendendo i motori lungo le strade liguri.
I cronometri sanciscono il trionfo assoluto di Andrea Vesco e Romano Bacci, capaci di domare una splendida Fiat 508 S datata 1935 con precisione millimetrica.
Il duo riceve in premio un esclusivo segnatempo Wyler Vetta (Official Time Keeper, ovvero cronometrista ufficiale), prodotto in soli 120 pezzi per onorare la ricorrenza del Costruttore. La piazza d’onore spetta a Gian Marco Fontanella e Giovanni Scarabelli su una Fiat 514 S del 1930, mentre il podio viene completato dai fratelli Di Pietra.
Coppa Milano-Sanremo 2026, dominio Fiat e fascino d’altri tempi
Il percorso attraversa scenari incantevoli tra le riviere di Ponente e Levante, trasformando il paesaggio in una cartolina vivente per la promozione del territorio ligure. Oltre alle gloriose vetture degli anni trenta, la categoria Legend vede primeggiare Dario Converso e Federica Ameglio a bordo di una Lancia Fulvia Montecarlo del 1972.
Una ruggente De Tomaso Pantera del 1973 conquista la medaglia d’argento, seguita a breve distanza da una Porsche 911 della serie 993 prodotta nel 1994. Il coordinamento della manifestazione spetta all’Automobile Club Milano (ACM) e ad Equipe Grand Prix, realtÃ capaci di mantenere intatto il fascino di una gara nata nel lontano 1906.
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Supercar moderne e polvere di stelle
Le nuove generazioni trovano spazio nella sezione Rendez-Vous, dove trionfa la Ferrari 458 Spider del 2012 condotta da Eitel e Lorenzo Monaco con grande stile. Due diverse generazioni di Porsche 911 serie 992 occupano i restanti gradini del podio, dimostrando come il legame con la velocitÃ resti solido nel tempo.
La Coppa delle Dame premia invece l’eleganza di Maria Ines Tajana e Laura Confalonieri, vincitrici su una iconica Alfa Romeo 1600 Spider del 1966.
Coppa Milano-Sanremo 2026, partner d’eccellenza e micromobilitÃ elettrica
L’edizione del 2026 vanta il supporto tecnico di ACI Global Servizi (Automobile Club d’Italia), leader nella mobilitÃ stradale disponibile 24 ore su 24 per ogni necessitÃ . Tra gli sponsor spicca la presenza di Microlino, che presenta la versione Racing Gold dotata di volante Nardi per unire il passato artigianale al futuro elettrico.
Il gruppo Biauto partecipa con la divisione Supercar e la storica concessionaria Novelli 1934, la piÃ¹ antica d’Europa legata al Marchio della stella a tre punte. Ogni chilometro percorso conferma il valore agonistico della prova inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi, conferendo prestigio internazionale a una tradizione che non accenna a invecchiare.
Le 5 cose da sapere sulla Coppa Milano-Sanremo 2026
- Andrea Vesco e Romano Bacci vincono la classifica assoluta della XVII edizione guidando una Fiat 508 S costruita nel 1935.
- La Coppa Milano-Sanremo celebra i 120 anni dalla prima edizione del 1906, confermandosi come la gara automobilistica piÃ¹ longeva del territorio nazionale.
- Le vetture partecipanti spaziano dalle gloriose auto d’epoca degli anni trenta fino alle moderne Youngtimer e supercar prodotte dopo il 2001.
- L’evento gode del patrocinio dell’Automobile Club Milano ed Ã¨ inserito ufficialmente nel calendario sportivo del Campionato Italiano Grandi Eventi.
- Oltre alla competizione pura, la gara funge da straordinario strumento di promozione turistica per le strade e i borghi della regione Liguria.
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Ultima modifica: 29 Marzo 2026