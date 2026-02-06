Racing Meeting 2026, tre leggende da corsa Stellantis, Alfa Romeo e Fiat, in mostra

Alla Fiera di Vicenza prende forma il Racing Meeting 2026, rassegna che riunisce il meglio del Motorsport storico e contemporaneo sotto un unico tetto espositivo.

Tra paddock tematici, aree dinamiche e spazi dedicati ai collezionisti, spiccano tre vetture provenienti dal patrimonio Stellantis Heritage.

Racing Meeting 2026, Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA

Protagoniste assolute a Racing Meeting sono la Fiat S61 Corsa del 1908, la Alfa Romeo 182 sperimentale di Formula 1 e la Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA.

Esemplari custoditi tra Heritage Hub di Torino e Museo Alfa Romeo di Arese escono dai rispettivi spazi per incontrare il pubblico veneto.

Fiat S61 Corsa, tecnica pionieristica e record americani

La Fiat S61 Corsa nasce per il mercato statunitense e porta in gara un quattro cilindri da 10 litri capace di spingere la vettura oltre 150 km/h.

Telaio alleggerito, valvole in testa e impostazione da granturismo trasformano il modello in protagonista di competizioni tra il 1908 e il 1912.

L’esemplare presente a Vicenza coincide con la vettura vincitrice del Gran Premio d’America 1912, restaurata dal reparto Heritage nel 2016.

2 Alfa Romeo 182 sperimentale 700x467

Alfa Romeo 182, laboratorio Formula 1 in fibra di carbonio

Accanto alla Fiat trova spazio la Alfa Romeo 182 sperimentale, monoposto che introduce soluzioni tecniche destinate a segnare l’evoluzione della F1.

Tra gli elementi chiave emerge il telaio in fibra di carbonio, soluzione che apre una nuova fase nella progettazione delle vetture da competizione.

Lo sviluppo coinvolge Bruno Giacomelli, pilota ufficiale del team Autodelta, impegnato nel programma Alfa Romeo tra il 1979 e il 1982.

4 Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA 700x560

Alfa Romeo 75 Turbo Evoluzione IMSA, potenza e aerodinamica estrema

La 75 Turbo Evoluzione IMSA interpreta il regolamento nordamericano con carreggiate allargate, carrozzeria alleggerita e vistoso spoiler posteriore in composito.

Il quattro cilindri turbo da 1.762 cm³ arriva fino a 400 cavalli, mentre il peso scende a circa 960 kg, valore che favorisce prestazioni superiori a 270 km/h.

Architettura con motore anteriore longitudinale e schema transaxle confermano una base tecnica strettamente legata alla tradizione sportiva Alfa Romeo.

Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage, ha detto: “Il Racing Meeting rappresenta un’occasione straordinaria per condividere con il pubblico la nostra missione di tutela e valorizzazione del patrimonio storico dei marchi italiani di Stellantis. Gli esemplari esposti incarnano epoche e approcci profondamente diversi alle competizioni, ma sono accomunati dallo stesso spirito pionieristico e dall’eccellenza progettuale e tecnica, che hanno reso le nostre vetture protagoniste assolute nella storia del Motorsport. Esporli a Vicenza significa rendere accessibile a tutti un’eredità unica, che ancora oggi è fonte di ispirazione per il Gruppo.”

Le 5 cose da sapere di Stellantis a Racing Meeting

  1. Presenza ufficiale di Stellantis Heritage alla rassegna vicentina
  2. Esposta la storica Fiat S61 Corsa vincitrice nel 1912
  3. In mostra la Alfa Romeo 182 con telaio in carbonio
  4. Arriva la 75 Turbo Evoluzione IMSA da competizione nordamericana
  5. Racing Meeting è dedicato a tutte le discipline del Motorsport

