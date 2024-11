Monza, Gran Premio d’Italia di F1 fino al 2031

L’Autodromo Nazionale di Monza continuerà ad ospitare il Gran Premio d’Italia di Formula 1 almeno fino al 2031.

L’Automobile Club d’Italia (ACI) e la Formula 1 hanno siglato un accordo che garantisce la presenza della gara nell’impianto brianzolo per altri sei anni dopo il 2025.

“Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto di professionalità e lavoro di squadra”, ha commentato il presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani.

Il rinnovo è stato possibile grazie agli investimenti del Governo, della Regione Lombardia e delle istituzioni locali.

Questi hanno permesso di realizzare interventi di ammodernamento nel 2024, come il rifacimento dell’asfalto e la creazione di nuovi sottopassi per migliorare la viabilità e la sicurezza.

Monza: leggenda e innovazione

Monza rappresenta un punto di riferimento nel motorsport mondiale dal 1922. È il circuito con la maggiore presenza nel calendario della Formula 1. Ha sempre ospitato il Gran Premio d’Italia, ad eccezione del 1980, quando la corsa si tenne a Imola.

Monza non vuole vivere solo di ricordi. L’accordo per il Gran Premio fino al 2031 testimonia la sua capacità di rinnovamento. L’obiettivo è garantire standard tecnici e strutture all’avanguardia. ”

La storia da sola non basta più – ha sottolineato Sticchi Damiani – ma grazie al supporto del Governo e della Regione Lombardia, Monza è riuscita a restare protagonista“. Già dal prossimo anno sono previsti l’espansione del Media Center e l’ampliamento del Paddock Club.

Un’opportunità per l’Italia

Il Gran Premio d’Italia rappresenta uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati italiani. È anche un motore per l’economia locale. L’evento richiama centinaia di migliaia di spettatori e promuove il Made in Italy a livello globale.

Un recente rapporto dell’ACI, commissionato al Censis, evidenzia che l’indotto generato dal Gran Premio di Monza raggiunge i 142 milioni di euro. “Siamo orgogliosi, come ACI, di essere riusciti a garantire altre sei edizioni del Gran Premio d’Italia di Formula 1 all’Autodromo Nazionale di Monza dopo il 2025“, ha dichiarato Sticchi Damiani.

“Si tratta di un grande risultato, frutto della determinazione, della serietà e della professionalità messa in campo dall’Automobile Club d’Italia“. Sticchi Damiani ha ringraziato il Governo, la Regione Lombardia e tutte le Istituzioni locali che hanno contribuito al successo del Gran Premio d’Italia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1.

Monza, la storia del tracciato

Monza è il secondo circuito più antico al mondo ancora in funzione dopo Indianapolis. Dal 1950, anno di nascita del Campionato del Mondo di Formula 1, è sempre stato presente in calendario, tranne nel 1980.

Nessun altro autodromo vanta una presenza così lunga. Nel 2024 sono stati effettuati lavori di ammodernamento che hanno riguardato il rifacimento dell’intero tracciato e l’ampliamento dei sottopassi.

Per il 2025, l’Autodromo Nazionale di Monza si impegna a migliorare i servizi e ad ampliare il Paddock Club. “Con questo obiettivo siamo già al lavoro per mantenerci all’avanguardia degli standard richiesti dalla Formula 1 moderna“, ha concluso Sticchi Damiani.

