Meeting di Garlenda 2026, il programma della festa delle Fiat 500 storiche

Meeting di Garlenda 2026, dal 3 al 5 luglio sai svolgerÃ la festa dedicata alle Fiat 500 storiche. Il borgo ligure collocato nell’entroterra savonese accoglie gli iscritti al celebre raduno motoristico dedicato alle storiche utilitarie della gamma Fiat 500.
I numerosi equipaggi provenienti da varie regioni raggiungono il centro cittadino di Garlenda trasformando la localitÃ nella capitale delle vetture d’epoca.
Il calendario delle sfilate coinvolge differenti amministrazioni comunali offrendo ai visitatori l’occasione di esplorare gli scenari costieri della Riviera ligure.
Itinerari della Riviera ligure e feste cittadine
La giornata di giovedÃ¬ 2 luglio prevede l’esposizione dei veicoli ad Albenga per celebrare la ricorrenza patronale di Madonna di Pontelungo.
I conduttori partecipano al Beach Party organizzato sul lungomare venerdÃ¬ 3 luglio trasferendo le automobili nel cuore della movida di Alassio.
Le vetture sostano lungo il molo cittadino riempiendo i caratteristici caruggi mentre i turisti affollano i negozi aperti durante la notte.
Il Grand Tour programmato sabato comporta una escursione panoramica sulle colline precedendo la discesa verso il porto turistico situato ad Andora.
La ProLoco locale serve il pranzo cucinato mediante l’impiego di ingredienti della tradizione gastronomica del territorio ai partecipanti della manifestazione.
Spettacoli serali e mostra fotografica Fiat 500 storiche
La serata di sabato offre lo spettacolo del Grand Gala presso il Parco Villafranca grazie alla gestione della agenzia Eccoci Eventi.
Il convoglio domenicale sfila attraverso le localitÃ di Laigueglia e Cervo giungendo a San Bartolomeo al Mare per i saluti istituzionali.
I visitatori del Meeting di GarlendaÂ ottengono l’ingresso gratuito al Museo Dante Giacosa per visionare la galleria fotografica composta dalle immagini nate durante il concorso nazionale.
La rassegna riceve il sostegno della Provincia di Savona e della Regione Liguria grazie alla cooperazione di numerose imprese del comparto economico.
Le 5 cose da sapere sul Meeting di Garlenda
- Il raduno internazionale accoglie centinaia di appassionati storici celebrando la 43 edizione nel territorio della provincia di Savona.
- I partecipanti al Meeting di Garlenda visitano la cittÃ di Albenga durante la festivitÃ cittadina incontrando i turisti sul lungomare per una festa serale.
- La giornata di sabato include un tragitto collinare verso il porto di Andora con un pranzo preparato dai membri della ProLoco.
- Gli automobilisti della regione Lombardia assumono il ruolo di ospiti d’onore nel corso della parata finale diretta verso San Bartolomeo.
- L’esposizione fotografica allestita presso il Museo Dante Giacosa raccoglie un totale di 250 immagini catturate dai partecipanti provenienti da nazioni estere.
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Ultima modifica: 24 Giugno 2026