Lancia rinasce nei rally con il nuovo Trofeo Ypsilon Rally4 HF

Lancia celebra il suo rientro nel mondo delle competizioni con la nuova Ypsilon Rally4 HF e l’innovativo Trofeo Lancia. Questo evento segna il debutto nel Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR). La prima gara si terrà nella mitica Targa Florio.

Il Trofeo è suddiviso in tre categorie: Junior (Under 25), Master (25-35 anni) e Expert (Over 35). Il valore totale del montepremi ammonta a 360 mila euro. Il vincitore avrà l’opportunità di entrare nella squadra ufficiale Lancia nell’European Rally Championship (ERC) 2026.

Successo commerciale della Ypsilon Rally4 HF

La Ypsilon Rally4 HF ha già riscosso un notevole successo commerciale. Sono stati registrati oltre 80 preordini a livello europeo. Questa vettura si conferma un punto di riferimento nel mercato delle auto da competizione. Il debutto simbolico della stagione si terrà al Rally Regione Piemonte, dove il team Lancia Corse HF sarà presente con un’ospitalità completa, rafforzando il legame con il territorio piemontese. Lancia vuole celebrare il suo passato e proiettarsi nel futuro, sviluppando tecnologie da trasferire alle auto di serie.

Il Trofeo Lancia: un nuovo capitolo agonistico

Il 2025 vedrà il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo delle gare e dei rally, grazie alla Ypsilon Rally4 HF e al Trofeo Lancia. La prima edizione di questo trofeo si svolgerà in Italia, con sei gare nel calendario del Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR).

Il premio finale è un posto nella squadra ufficiale nell’European Rally Championship 2026, se il campione sarà un Under 35. Questo premio è unico nel contesto nazionale e mira a riportare i giovani in competizioni internazionali. Il montepremi di 160 mila euro sarà integrato con 22,5 mila euro per ogni gara.

Il Villaggio Lancia Corse HF e i partner

Ogni gara ospiterà il “Villaggio Lancia Corse HF”, uno spazio per incontri tra piloti, addetti ai lavori, ospiti e appassionati. Qui si potranno scoprire le novità del marchio, che ha vinto 10 titoli mondiali nel rally. Lancia è il promotore del Trofeo, con il supporto di partner importanti come Michelin e Sparco. Collaborerà con LPD Italia per la parte sportiva e tecnica e con Gino Motorsport per i ricambi.

Costi di iscrizione e categorie del Trofeo

L’iscrizione al Trofeo 2025 costa 2.500 euro per tutta la stagione, con opzioni per gare singole. L’iscrizione comprende tute da gara e abbigliamento ufficiale Lancia Corse HF, griffati Sparco. Ogni equipaggio concorrerà per la classifica assoluta e per una delle tre categorie previste: Junior, Master e Expert. Ci saranno premi per i primi tre di ogni categoria in ogni gara. I vincitori delle categorie Junior e Master riceveranno 5.000 euro, i secondi 3.000 euro e i terzi 1.500 euro. Per la categoria Expert, i premi saranno 2.000 euro per il primo, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.

Premi finali e obiettivo ERC

L’obiettivo principale di Lancia è lanciare i talenti nel rally professionistico. Per questo, il Trofeo Lancia offre la possibilità di diventare pilota ufficiale e partecipare all’European Rally Championship 2026. Questo premio, del valore di oltre 200 mila euro, sarà assegnato al campione assoluto del trofeo se Under 35. Tutti i campioni saranno celebrati con una cerimonia di premiazione a Torino. I vincitori si divideranno il montepremi finale: 10.000 euro o ERC per le categorie Junior e Master e 5.000 euro per la categoria Expert. I premi saranno erogati al 50% in denaro e al 50% in buoni acquisto presso Stellantis Racing Shop.

Punteggi e bonus speciali

Le classifiche del Trofeo Lancia assegneranno punti a tutti i piloti che termineranno le gare, con una scala che premia i primi 20. Ci saranno punti bonus per il Miglior Performer, che premia il pilota più veloce nelle prove speciali. La Miki Stage assegnerà 3 punti bonus al pilota più rapido nell’ultima prova. Ogni pilota potrà scegliere un rally come bonus per ricevere un punteggio aggiuntivo se tra i primi cinque.

Calendario del Trofeo Lancia 2025

Il Trofeo Lancia 2025 inizierà il 9 maggio al Targa Florio, per poi proseguire al Due Valli. A luglio si terrà il Rally di Roma Capitale, diviso in due gare per il trofeo. Dopo la pausa estiva, il trofeo si sposterà al Rally del Lazio, per concludersi al Sanremo. La squadra Lancia Corse HF sarà presente al Rally Regione Piemonte con sorprese per piloti e appassionati. Questo evento anticiperà l’inizio del trofeo al Targa Florio.

Luca Napolitano, CEO Lancia, ha affermato che con la Ypsilon Rally4 HF e il Trofeo Lancia, il marchio celebra il suo passato leggendario e guarda al futuro. Questo progetto è un laboratorio tecnologico per sviluppare soluzioni innovative per le auto di serie, come la futura HF.

Il Lancia offre a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere questa straordinaria rinascita. I regolamenti sportivi e tecnici e il modulo d’iscrizione al Lancia 2025 saranno pubblicati nelle prossime settimane.

Ultima modifica: 27 Gennaio 2025