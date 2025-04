Lamborghini, incontro storico con Presidente Mattarella al Quirinale

Una delegazione di Lamborghini, guidata dal Chairman e CEO Stephan Winkelmann, ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale.

L’udienza ha rappresentato un momento istituzionale di grande rilevanza per condividere i successi conseguiti dall’azienda emiliana. Durante la visita si è discusso della capacità della casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese di incarnare la bravura italiana nel mondo.

L’incontro è avvenuto alla vigilia della Giornata del Made in Italy, acquisendo un significato simbolico particolare. Stephan Winkelmann ha espresso il suo profondo orgoglio per l’accoglienza ricevuta nella sede della più alta istituzione italiana.

“Essere qui oggi, alla vigilia della Giornata del Made in Italy, ha un valore simbolico speciale: Lamborghini rappresenta una realtà industriale che unisce tradizione e innovazione, portando nel mondo l’eccellenza italiana con una visione internazionale e un forte radicamento nel territorio. Il legame con l’Italia è per noi motivo di responsabilità e impegno, e ogni giorno lavoriamo affinché il nostro Paese sia rappresentato al meglio. Essere accolti nella sede della più alta istituzione italiana è per tutti noi una profonda soddisfazione.”

Traguardi e visione globale

Nel corso della visita, la delegazione ha ripercorso con il Presidente Mattarella le principali mete raggiunte.

Automobili Lamborghini ha vissuto una straordinaria evoluzione negli ultimi cinque anni. L’impresa ha registrato una continua espansione nei principali mercati internazionali. Si è attuata una profonda trasformazione della gamma, ora totalmente ibrida. Risultati record si sono ottenuti in termini di fatturato, occupazione e valore del brand.

Grazie a una rete globale di 186 concessionarie in 56 Paesi, Lamborghini ha consolidato la propria presenza internazionale. L’azienda ha mantenuto il legame con le proprie radici. Si conferma così un simbolo dell’ingegno del Made in Italy. Lamborghini unisce progresso tecnologico e visione globale con un forte radicamento territoriale. Essa fornisce un contributo concreto alla crescita economica e sociale della nazione.

Impegno Sociale e Sostenibilità

La filosofia aziendale di Lamborghini si basa sulla volontà di unire le aspirazioni dei collaboratori con la missione comune dell’organizzazione. Un approccio che valorizza il contributo di ognuno in un sistema di valori condivisi. L’orientamento non è solo alla crescita individuale ma anche al benessere collettivo. L’obiettivo è creare un ambiente di lavoro in cui le persone si sentano motivate e partecipi. Si promuovono contestualmente responsabilità sociale e coesione.

Durante l’incontro è stato ricordato il decennale del progetto DESI (Dual Education System Italy). Questa iniziativa, promossa da Automobili Lamborghini in collaborazione con istituti scolastici e partner locali, ha formato oltre 200 studenti. Il tasso di inserimento lavorativo degli studenti è tra i più alti del settore. Sono state evidenziate anche le azioni per il benessere dei dipendenti tramite il programma Feelosophy. Tale programma promuove un ambiente di lavoro positivo e inclusivo, valorizzando l’equilibrio tra sviluppo professionale e qualità della vita.

Direzione Cor Tauri: un futuro sostenibile

Al centro della strategia di Automobili Lamborghini si colloca la sostenibilità. Essa rappresenta un pilastro del piano Direzione Cor Tauri. Attraverso il più grande investimento nella sua storia, nel 2021 l’azienda ha intrapreso un percorso di profonda trasformazione tecnologica. Ciò ha portato alla completa ibridizzazione della gamma. Si è attuata una strategia di decarbonizzazione lungo l’intera catena del valore. L’obiettivo è unire prestazioni, eccellenza e responsabilità ambientale.

L’incontro con il Presidente Mattarella sigilla il ruolo di Automobili Lamborghini come realtà industriale di riferimento per il Paese. L’azienda si conferma ambasciatrice del Made in Italy e motore di uno sviluppo sostenibile, inclusivo e orientato al futuro.

Ultima modifica: 14 Aprile 2025