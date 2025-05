Incidenti stradali, Verti svela la mappa delle regioni più a rischio

Incidenti, la sicurezza sulle strade italiane continua a essere sotto i riflettori. Secondo i dati dell’osservatorio VertiMovers, elaborati da Verti Assicurazioni su oltre 500.000 assicurati, Lazio e Liguria sono le regioni che nel 2024 hanno fatto registrare il maggior numero di sinistri in proporzione agli utenti coperti.

La mappa degli incidenti

Nel Lazio, infatti, si contano oltre 9.600 incidenti, pari al 5% del totale; in Liguria il tasso si attesta al 4,7%, seguita da Piemonte (4,6%) e Toscana (4,1%). Nonostante numeri assoluti più alti, la Lombardia rientra solo al quinto posto con 15.000 sinistri, ma una percentuale leggermente inferiore (4%).

Il trend evidenzia una maggiore concentrazione di incidenti nel Centro-Nord, dove il traffico intenso, la frenesia urbana e condizioni meteo sempre più estreme fanno crescere il rischio.

Piogge improvvise, grandinate e distrazioni tecnologiche – in primis l’uso dello smartphone alla guida – sono tra le cause principali dei sinistri, secondo quanto riportato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un dato significativo emerso dallo studio è il boom della garanzia accessoria Infortuni del conducente, che offre copertura anche per i danni fisici al responsabile dell’incidente. Questa formula è stata attivata da ben il 38% degli assicurati lombardi e dal 27% di quelli laziali, a riprova di una crescente consapevolezza verso la tutela personale, oltre ai danni a terzi.

“Guidare oggi richiede più attenzione di ieri”, commenta Marco Buccigrossi, Business Director di Verti. “Non bastano più i sistemi ADAS: servono consapevolezza e protezioni accessorie. Il clima e le distrazioni sono variabili che non possiamo più ignorare.”

La mappatura firmata VertiMovers rappresenta quindi non solo una fotografia aggiornata del rischio sulle nostre strade, ma anche un invito a riflettere sulle scelte assicurative. In un’Italia che si muove sempre più, proteggersi meglio è una necessità, non un’opzione.

Ultima modifica: 29 Maggio 2025