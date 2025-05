MIMO 2025, festival, potenza, eventi spettacolari

Il festival motoristico gratuito MIMO torna per la sua quarta edizione. Si terrà dal 27 al 29 giugno prossimi all’Autodromo Nazionale Monza. Tre giorni interamente dedicati alla passione automobilistica e all’adrenalina, con parate e momenti spettacolari protagonisti le più belle supercar, hypercar e one-off. Le attività dinamiche in pista, come test drive e track day, inizieranno dalle 9:00 di venerdì 27 giugno.

L’apertura ufficiale è fissata per le 12:30, con le vetture già schierate per un taglio nel nastro dinamico, guidato dalla Pagani Huayra R Evo Roadster e seguito da parate, tra cui la Hypercar & One-Off Parade, un omaggio al design e alla velocità con un convoglio di hypercar, one-off, limited edition e prototipi.

Il mondo del motorsport sarà celebrato con parate di Formula & Prototipi, grazie alla presenza di Scuderia del Portello e ASI. ASI presenterà la storia del motorsport a ruote coperte e scoperte, con esemplari iconici italiani come la De Tomaso Pantera Gruppo 4 e la Iso Grifo A3/C, oltre a monoposto di Formula 2 e Formula 1. Notevole l’uso di bio-benzina di seconda generazione per i veicoli ASI in pista.

MIMO, aree e eventi dinamici

Nel Supercar Paddock, il pubblico ammirerà una selezione di vetture di marche prestigiose, tra cui Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Porsche. L’Electric Performance Area ospiterà auto elettriche ad alte prestazioni, con potenza tra 300 e 1000 cavalli. L’Area Club mostrerà veicoli forniti da diversi club automobilistici.

Uno spettacolare Drift show è previsto nel programma, insieme a un Light Show serale con oltre 100 Tesla. Slot pista Track Day sono disponibili per proprietari privati durante i tre giorni. Ampio spazio anche alle attività del programma Arte in Pista di Pagani e alla Indy Autonomous Challenge.

Per raggiungere la sede, è attivo l’accordo con Trenord per il MIMO Day Pass. Questo biglietto speciale costa 13 euro andata e ritorno da qualsiasi stazione lombarda, e include bambini e ragazzi fino a 13 anni accompagnati. Diverse convenzioni locali offrono sconti e tariffe ridotte per trasporti, musei, hotel, e locali.

Tra le istituzioni museali figurano il Museo e Tesoro del Duomo di Monza e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. Sono disponibili tariffe ridotte per alloggi e sconti su cibo e intrattenimento, oltre a convenzioni per collegamenti aeroportuali. Maggiori informazioni e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale.

MIMO 2025, 10 cose da sapere

Il festival si tiene all’Autodromo Nazionale Monza. Le date sono dal 27 al 29 giugno 2025. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Le attività dinamiche in pista iniziano alle 9:00. La cerimonia di apertura è alle 12:30. Sono previste parate di supercar, hypercar e one-off. L’Area Electric Performance ospita veicoli tra 300 e 1000 cavalli. Un Drift show e un Tesla Light Show sono in programma venerdì. Il biglietto speciale Trenord MIMO Day Pass costa 13 euro andata/ritorno dalla Lombardia a Monza. Sono attive convenzioni con musei e hotel del territorio.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 30 Maggio 2025