Hyundai IONIQ 9, rivoluzione 2.0 per la riforestazione con i droni

La Hyundai IONIQ 9 Seed Ball Drone Station si propone come una soluzione all’avanguardia per accelerare la riforestazione, il ripristino delle aree forestali. Questa innovativa stazione mobile supporta le attività di riforestazione e monitoraggio nelle zone colpite da incendi.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con la startup Guru E&T, nasce dal SUV 100% elettrico IONIQ 9. Il veicolo è stato appositamente modificato per supportare operazioni efficienti e sostenibili.

Riforestazione, tecnologia per la rinascita verde

La stazione integra sistemi avanzati di mobilità e controllo per operazioni efficaci. Una piattaforma nel vano bagagli consente il decollo e l’atterraggio del drone, garantendo flessibilità operativa.

La tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) di Hyundai alimenta direttamente il drone, sfruttando l’energia della batteria del veicolo. Il generoso bagagliaio ospita sedili girevoli, doppi monitor e un PC dedicato al controllo preciso del drone. Questo trasforma il SUV in un autentico laboratorio mobile sul campo.

Il sistema opera con zero emissioni, riducendo significativamente rumore e vibrazioni per un impatto minimo sull’ecosistema. Le capacità off-road della IONIQ 9 permettono di raggiungere agevolmente le aree forestali più remote.

Un drone di grandi dimensioni semina dall’alto, rilasciando “seed ball”. Queste sfere di argilla contengono terreno, materia organica e semi, facilitando il rinverdimento su vasta scala. In questo modo, è possibile ripiantumare efficacemente anche luoghi inaccessibili ai veicoli.

Progetti globali per un futuro sostenibile

L’implementazione della IONIQ 9 Seed Ball Drone Station rafforza il programma Smart Forest Restoration di Hyundai. Si affianca alla IONIQ 5 Monitoring Drone Station, lanciata nel 2023, per un approccio integrato. Il progetto ha preso il via a Uljin, sulla costa orientale della Corea, una regione devastata dai vasti incendi del 2022. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Hyundai per benefici ambientali e sociali concreti, in linea con la visione “Progress for Humanity”.

La foresta in recupero a Uljin rientra nel progetto globale IONIQ Forest, avviato nel 2016. Questa iniziativa coinvolge clienti e comunità locali in attività di forestazione, affrontando sfide ambientali e sociali. Il progetto IONIQ Forest è attivo in ben 13 Paesi, includendo Stati Uniti, Brasile, Vietnam, India e Repubblica Ceca. Hyundai prevede di estendere l’impiego delle sue stazioni drone IONIQ a futuri progetti di riforestazione in tutto il mondo.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 21 Luglio 2025