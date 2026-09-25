Stellantis con Heritage Hub porta Marchi leggendari al Festival Car 2026

Torino e la sua collina ritrovano la memoria per due giorni, trasformando l’asfalto in un elegante teatro a cielo aperto dove il metallo racconta novant’anni d’ingegno, di stile e di autentica passione tricolore. A Festival Car tra i protagonisti c’Ã¨ Heritage Hub di Stellantis.
Heritage Hub con Lancia e Fiat tra ricordi d’epoca e svolte elettriche
La Lancia festeggia centoventi anni rispolverando icone d’antan come la gloriosa Artena e la leggendaria Aurelia, specchi preziosi d’un garbo antico che si specchia oggi nei bolidi da rally e nei ruggenti prototipi.
Fiat affianca la storica e indimenticata Cinquecento alla moderna versione elettrica, dimostrando come il genio popolare sappia mutare pelle senza perdere la propria vena democratica e la semplicitÃ originaria.
Con Heritage Hub la grinta del Biscione e la nobiltÃ del Tridente
Sessant’anni di Spider Duetto evocano la libertÃ del Biscione, con quattro generazioni che incantano il pubblico prima di lasciare la scena al ruggito della scattante Giulia GTAm da ben cinquecentoquaranta cavalli.
Maserati festeggia il secolo del Tridente unendo passato e presente: la pura 3500 GT dialoga con la nuova Cielo, ricordandoci che la pista Ã¨ sempre stata la vera culla di ogni loro impeccabile vettura da strada.
Una storia di passione industriale che guarda al domani
In questo angolo di Piemonte si rinnova cosÃ¬ un patto d’amore tra la grande industria e la sua gente, ricordandoci che il futuro cammina sempre sulle basi solide e fiere di una nobile tradizione automobilistica.
5 cose da sapere di Heritage Hub a Festival Car
- Festival Car 2026 sbarca tra Santena e Revigliasco il ventisei e ventisette settembre.
- Lancia celebra centoventi anni con pezzi unici e il mito di tre auto d’epoca.
- Fiat confronta novant’anni di storia mettendo la classica Topolino accanto alla nuova.
- Alfa Romeo festeggia i sessant’anni della Spider Duetto e schiera la Giulia GTAm.
- Maserati festeggia un secolo di Tridente esponendo la nuova Cielo e la 3500 GT.
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Ultima modifica: 25 Settembre 2026