Fiat Topolino porta mobilitÃ  green nei Borghi piÃ¹ belli dâ€™Italia

Dal 27 al 29 settembre, Bellano, sul Lago di Como, ha ospitato il XVII Festival Nazionale dei Borghi piÃ¹ belli dâ€™Italia, evento che ha riunito 375 Comuni aderenti allâ€™associazione nata nel 2001 su iniziativa ANCI. La manifestazione ha celebrato i piccoli centri italiani di valore storico, artistico e paesaggistico con convegni, mostre, spettacoli e degustazioni.

Al centro dellâ€™edizione, i temi di innovazione e sostenibilitÃ , interpretati da Fiat attraverso la presenza di Topolino, il quadriciclo elettrico pensato per la mobilitÃ urbana. La Casa torinese ha scelto lâ€™evento per riaffermare il proprio legame con il territorio e proporre soluzioni capaci di armonizzare tradizione e rispetto ambientale.

Fiat Topolino e Grande Panda protagoniste del XVII Festival dei Borghi piÃ¹ belli dâ€™Italia

Nella cornice del borgo lombardo, Topolino ha catturato lâ€™attenzione dei visitatori grazie a dimensioni compatte, stile personale e agilitÃ , qualitÃ che lo rendono adatto alla vita nei centri storici. Il modello rappresenta una rilettura della mobilitÃ in chiave contemporanea, offrendo unâ€™alternativa elettrica pensata per ridurre lâ€™impatto ambientale.

Accanto a Topolino, Fiat ha portato Grande Panda, la piÃ¹ recente novitÃ per la mobilitÃ urbana. Viene proposta con tre varianti di alimentazione: benzina, ibrida ed elettrica, disponibili con cambi manuali e automatici. Una gamma accessibile, rivolta a un pubblico ampio e attento alla sostenibilitÃ .

Un dialogo con i territori

Il Festival Borghi piÃ¹ belli dâ€™Italia ha registrato oltre 15.000 presenze, tra cui rappresentanti istituzionali come lâ€™assessore lombardo al Turismo Barbara Mazzali, il presidente Anci Lombardia Mauro Guerra e amministratori provenienti da diversi Comuni. Lâ€™incontro ha offerto a Fiat lâ€™occasione di consolidare il confronto con i sindaci e di sviluppare progetti di mobilitÃ innovativa su misura per i borghi italiani.

Â«Il legame con i piccoli centri â€“ hanno sottolineato i rappresentanti della Casa â€“ permette di valorizzare tradizioni e paesaggi senza rinunciare a soluzioni sostenibili e moderneÂ».

In un contesto che ha trasformato il borgo in un salotto a cielo aperto, la presenza di Fiat ha unito design, cultura e sostenibilitÃ , delineando un percorso condiviso tra automobilismo e bellezza diffusa dei territori italiani.

Ultima modifica: 30 Settembre 2025