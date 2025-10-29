Ducati, 100 anni di passione, la grande festa a Misano 2026

Ducati si appresta a celebrare uno straordinario anniversario. La Casa motociclistica raggiungerÃ i suoi primi 100 anni di attivitÃ nel 2026. Il sogno Made in Italy del 1926 si Ã¨ convertito in una realtÃ globale. L’eccellenza e la storia affondano le radici a Borgo Panigale.

Quasi un secolo Ã¨ trascorso dal giorno fondativo del 4 luglio 1926. Lo storico traguardo incarna passione, stile e innovazione costante. La promessa iniziale di vivere ogni istante con intensitÃ viene rinnovata.

L’origine della passione bolognese

Il 4 luglio 1926 segnÃ² l’inizio di una parabola. Dalle prime fondamenta bolognesi si Ã¨ sviluppata una fama universale. La passione si Ã¨ tramutata in eccellenza. La tecnologia Ã¨ diventata emozione.

Il design si Ã¨ fatto bellezza e lâ€™ingegneria Ã¨ considerata arte. Vivere ogni momento con l’amore per ciÃ² che si crea Ã¨ il principio guida. La passione assoluta rende ogni secondo memorabile.

Il simbolo che congiunge le epoche

Una storia centenaria trova rappresentazione in un emblema potente. Il simbolo funge da ponte tra il passato glorioso e il domani. Il logo Centenario accompagnerÃ il Marchio fino al giorno preciso dell’anniversario.

La genesi del distintivo Ã¨ avvenuta nel cuore creativo di Borgo Panigale. Il processo Ã¨ stato guidato da chi vive l’Azienda quotidianamente. Il senso di appartenenza unisce tutte le persone che ne fanno parte.

Ogni dettaglio del logo Centenario racconta l’identitÃ autentica. Il nome del Costruttore rimane intatto. Tale scelta conserva la forza e la riconoscibilitÃ di unâ€™identitÃ senza tempo.

Il numero 100 Ã¨ il fulcro della composizione visiva. Esso utilizza lo stesso carattere che firma il nome sui bolidi Ducati. Una linea avvolgente trapassa il numero. Rievoca la curva iconica dello scudetto.

Ãˆ l’emozione unica della piega in sella. La linea unisce le generazioni di Ducatisti. Sotto le date 1926-2026 scorre il Tricolore italiano. Esso celebra le radici nazionali.

Viene cosÃ¬ rafforzato il legame solido con Borgo Panigale. Borgo Panigale Ã¨ il luogo dove tutto ha avuto inizio. Ancora oggi, nascono lÃ¬ le moto che fanno sognare i Ducatisti.

Un secolo fatto di secondi indimenticabili

La frase “A Century Made of Seconds” esalta il significato profondo. Rende omaggio al DNA sportivo ineguagliabile di Ducati. Richiama i circuiti, le gare furiose e i tempi sul giro cruciali.

Il tributo Ã¨ anche piÃ¹ profondo e sentito. Riconosce la forza straordinaria della condivisione. Ogni secondo vissuto insieme alimenta l’unicitÃ del Marchio. Si parla di pista, strada, azienda o mondo.

L’epicentro di tutte le celebrazioni si fisserÃ al Misano World Circuit. Il World Ducati Week 2026 si svolgerÃ dal 3 al 5 luglio. Sabato, 4 luglio, l’anniversario esatto, vedrÃ riunita la grande famiglia Ducati.

Ducatisti da ogni nazione festeggeranno un intero secolo di storia. Il WDW racconterÃ la forza di una passione senza confini. Nuovi dettagli sul raduno verranno diffusi nelle settimane seguenti. L’evento promette di restare indelebile nella memoria di chi lo vivrÃ .

Le 5 cose da sapere su Ducati Centenario:

Anniversario Storico: Ducati celebrerÃ i suoi 100 anni di storia nel 2026, essendo stata fondata il 4 luglio 1926. Sede e Origine: La Casa Ã¨ nata e mantiene le sue radici a Borgo Panigale, Bologna, vero polo di eccellenza globale. Logo Simbolico: Il simbolo del Centenario, creato internamente, integra una linea che rievoca la curva iconica dello scudetto. Slogan e DNA: La frase distintiva Ã¨ “A Century Made of Seconds,” un omaggio al DNA sportivo e alla forza della comunitÃ . Raduno Mondiale: L’apice delle celebrazioni sarÃ il World Ducati Week 2026, che si terrÃ al Misano World Circuit dal 3 al 5 luglio.

Ultima modifica: 29 Ottobre 2025