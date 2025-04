Cavallino Classic 2026, 35 anni di emozione Ferrari a Palm Beach

Cavallino Classic 2026, il prestigioso concorso d’eleganza dedicato al mondo Ferrari si prepara a un’edizione significativa nel 2026.

Dopo 34 anni di successi a Palm Beach, l’evento si trasferirà nella magnifica cornice del The Boca Raton. Cavallino Inc. annuncia con entusiasmo novità importanti per celebrare il trentacinquesimo anniversario di passione per la Ferrari.

La data del Palm Beach Cavallino Classic 2026 è stata fissata dal 13 al 16 febbraio. Tale scelta evita la consueta concomitanza con la 24 Ore di Daytona, appuntamentoMotorsport di rilievo in Florida. La formula iconica della manifestazione rimarrà invariata. Gli appassionati potranno ancora godere del Tour d’Eleganza, del Concorso del sabato e della Classic & Sports Sunday presso Mar-a-Lago. L’obiettivo è garantire un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti e gli ospiti.

Omaggio alla storia

Una mostra speciale a Cavallino Classic 2026 renderà omaggio ai vincitori del Best of Show delle prime 34 edizioni. Le vetture più straordinarie che hanno fatto la storia del concorso saranno esposte al The Breakers Resort, luogo di nascita e crescita dell’evento. Questo speciale showcase si terrà venerdì, anticipando la partecipazione al Concorso del sabato. Cavallino Classic continuerà a esporre una selezione di capolavori automobilistici anche sull’iconico green del The Breakers.

Nel proseguire la sua missione di tramandare l’entusiasmo per le Ferrari alle future generazioni, Cavallino è orgogliosa di celebrare il suo trentacinquesimo anniversario in una nuova location d’eccellenza.

Cavallino Classic 2026 si svolgerà al The Boca Raton dal 13 al 15 febbraio 2026. La spettacolare architettura del The Boca Raton e la recente riqualificazione della struttura, unitamente alla suggestiva buca 18 del campo da golf, offriranno uno scenario senza eguali. Gli ampi e sofisticati spazi permetteranno di arricchire ulteriormente la manifestazione, offrendo un’esperienza memorabile, completata da una proposta gastronomica di alto livello e da un servizio impeccabile.

Evoluzione nel segno della tradizione

Il grande successo della trentaquattresima edizione di Cavallino Classic Palm Beach, caratterizzata da una notevole partecipazione di vetture e pubblico, conferma la crescita di questo prestigioso concorso d’eleganza dedicato alle Ferrari di ogni epoca, stradali e da competizione, sin dalla sua prima edizione nel 1992. Palm Beach Cavallino Classic ha avuto origine nello scenario iconico di una delle location più rinomate del Nord America, il The Breakers. Tuttavia, il The Breakers ha annunciato un importante piano di ristrutturazione pluriennale, comportando delle limitazioni nella gestione di grandi eventi. Tale contesto ha rappresentato l’opportunità per un nuovo ed entusiasmante capitolo per Cavallino.

Il programma completo di Cavallino Classic 2026 comprenderà il tradizionale rally, il Concorso d’Eleganza, la Classic & Sports Sunday a Mar-a-Lago (domenica 16 febbraio) e la speciale “35th Anniversary Exhibition”, che coinvolgerà gli ospiti tra il The Breakers e il The Boca Raton. Le candidature delle vetture per la valutazione del comitato di selezione sono già aperte. La vendita dei biglietti inizierà all’inizio di giugno. Cavallino Classic continua a evolversi nel rispetto della propria tradizione, celebrando l’eccellenza Ferrari in un contesto unico di eleganza, passione e raffinatezza.

Cavallino Classic 2026 in pillole

L’evento Palm Beach Cavallino Classic si svolgerà nella nuova sede The Boca Raton a partire dal 2026. La data dell’edizione 2026 è fissata dal 13 al 16 febbraio. Il formato dell’evento rimane invariato con Tour d’Eleganza, Concorso del sabato e Classic & Sports Sunday. Presso il The Breakers si terrà una mostra speciale dedicata ai vincitori del Best of Show delle prime 34 edizioni. Il trasferimento al The Boca Raton è motivato da un piano di ristrutturazione del The Breakers. Il trentacinquesimo anniversario di Cavallino Classic sarà celebrato nel 2026. Il programma includerà anche la “35th Anniversary Exhibition” tra le due location. Le candidature per le vetture sono aperte, e la vendita dei biglietti inizierà a giugno. Cavallino Classic 2026 è organizzato da Cavallino Inc., parte del duPont REGISTRY Group. Il The Boca Raton ha aperto originariamente nel 1926 e ha recentemente subito una notevole trasformazione.

Ultima modifica: 1 Aprile 2025