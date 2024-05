Cavallino Classic Modena 2024, omaggio a Ferrari

I Concorsi d’Eleganza internazionali hanno nei contenuti culturali la prima motivazione. Cavallino Classic Modena 2024, espressione dello storico e celebre Palm Beach Cavallino Classic americano, è l’evento che ha come obiettivo, nelle terre dove tutto ebbe inizio, il ricordo della magnifica interpretazione dell’automobile sportiva di cui fu capace Enzo Ferrari.

L’edizione 2024 che, come da tradizione si svolge nel parco di Casa Maria Luigia, a Modena, dal 17 al 19 maggio, rispetta la formula dell’evento “boutique”. Venticinque le auto Ferrari ammesse, di ogni epoca, sia da strada che da competizione. I premi, di design: progettati da Pininfarina e realizzati da Bacchelli & Villa.

Una formula tra rigore nei giudizi ed eccellenza della maestria Bottura

La formula rispecchia quella che a Palm Beach ha creato il successo mondiale di Cavallino Classic e Cavallino Magazine: un comitato giudicante molto selezionato e professionale, composto da giudici americani di grande esperienza che si attengono alle regole della IAC/PFA (International Advisory Council for the Preservation of Ferrari Automobiles) e una accoglienza ai più alti livelli. Casa Maria Luigia, infatti, è la guesthouse che il celebre chef Massimo Bottura e Lara Gilmore hanno creato per tutti coloro che vogliono godere della celebre cucina, dell’arte e della musica, di una ospitalità curata in ogni dettaglio. È un approccio simile a quello di cui godono i concorrenti di Palm Beach Cavallino Classic ogni gennaio al rinomato The Breakers.

Cavallino Classic Modena 2024, l’omaggio a Enzo Ferrari, aperto al pubblico, alla sua Casa Natale

Le Ferrari partecipanti saranno disposte negli spazi verdi attorno a Casa Maria Luigia e sul piazzale antistante. Le auto saranno posizionate venerdì pomeriggio, 17 maggio, per essere giudicate il sabato mattina.

Trattandosi di un evento strettamente privato e riservato ai concorrenti e pochi ospiti, nel pomeriggio di sabato 18 le auto si trasferiranno, attraversando Modena, fino al Museo Casa Natale di Enzo Ferrari, il MEF, dove si terrà la cerimonia di consegna dei premi Platinum.

Le auto a Cavallino Classic Modena sfileranno per essere poi disposte, tutte insieme, nel grande piazzale antistante. Il pubblico avrà libero accesso all’area del MEF dove si terrà la cerimonia.

Cavallino Classic Modena 2024, sulle strade dei Collaudatori Ferrari

Domenica le auto, transitando da Maranello e sulle tradizionali strade dei collaudatori Ferrari, si trasferiranno a Roncolo di Quattro Castella, a Casa Canossa, sede italiana di Canossa, per la cerimonia di chiusura e un pranzo della tradizione emiliana.

Cavallino Classic Modena è alla sua quarta edizione. In quelle precedenti le Best of Show sono state: Ferrari 250 Europa, Ferrari 340 America, Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto, Ferrari 250 Interim, Ferrari 410 Superamerica, Ferrari 212 Export 1951.

Riva, RM Sotheby’s, Ferrari Trento tra i partner di Cavallino Modena

L’eccellenza dell’Evento si accompagna con quella di chi vuole essere partner di Cavallino Classic: Riva, con il suo primo motoscafo full electric El-Iseo e i modelli delle sue celebri barche, vissute nel mondo intero come espressione di una storica eccellenza italiana che ben si accompagna con quella di Ferrari, la famosa casa d’Aste internazionale RM Sotheby’s, che ha recentemente venduto a New York anche una della rare 250 GTO e la rinomata cantina Ferrari Trento, nota nel mondo per essere il brindisi ufficiale della Formula 1®, si accompagnano a Bang & Olufsen, Tassoni, Schedoni, Revel X e Blackfin.

Ultima modifica: 10 Maggio 2024