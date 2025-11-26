BMW e Scala 20 anni insieme, debutta l’elettrica iX3

Il Teatro alla Scala di Milano si prepara all’apertura della stagione 2025. L’inaugurazione del 7 dicembre vedrà la Casa di Monaco celebrare un traguardo significativo. Si compiono infatti vent’anni di solida collaborazione con il prestigioso palcoscenico. Tale contesto di eccellenza è ideale per ribadire i valori condivisi fra i due mondi. I principi etici e professionali guidano tanto l’istituzione culturale quanto il Costruttore bavarese.

Sinfonia di innovazione e tradizione

L’opera prescelta per l’inaugurazione è Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Il capolavoro di Dmitri Šostakovič sarà diretto dal maestro Riccardo Chailly. L’allestimento propone un dialogo fra profondità emotiva e contemporaneità. La musica tocca l’animo dello spettatore. L’opera esplora la tensione fra desiderio, potere e le loro ineluttabili conseguenze.

Il Marchio tedesco rinnova il sostegno alla cultura italiana nel mondo. La partnership promuove una partecipazione attiva e pienamente accessibile. Il Costruttore si impegna pure per pratiche aziendali responsabili e sostenibili.

Impegno per arte e responsabilità

L’unione fra la Casa e La Scala è iniziata nel 2002. Dal 2016 la filiale italiana è socio fondatore sostenitore del teatro. La collaborazione si fonda sull’idea di porre l’essere umano al centro. Si intrecciano linguaggi artistici con strumenti tecnologici per esaltare l’esperienza culturale.

La Scala funge da piattaforma globale per narrare valori. Tali elementi includono leadership, passione e cura del dettaglio. Tali principi si allineano perfettamente alla strategia di sostenibilità del Marchio in Italia.

Elettrificazione e un nuovo paradigma

Il ventennale si trasforma in una piattaforma di riflessione per il Costruttore. Industria, cultura e comunità possono crescere insieme. Il Costruttore celebra l’anniversario con un annuncio strategico importante. Partirà una speciale campagna di comunicazione dedicata a Milano.

L’azione riguarderà l’introduzione della prima automobile della nuova generazione. Si tratta della Nuova BMW iX3, completamente elettrica. L’automobile inaugura la Neue Klasse. Rappresenta un mutamento di paradigma nel design e nell’esperienza a bordo. Comprende pure digitalizzazione, tecnologia e profonda elettrificazione.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha descritto la relazione. “Questa nostra partnership è cresciuta e si rinnova nella tradizione e l’innovazione. Da una parte, l’eredità artistica senza pari del Teatro; dall’altra, l’impegno di BMW nel guidare la trasformazione della mobilità premium. E in occasione della Prima del prossimo 7 dicembre, come BMW Italia partiremo con una speciale campagna di comunicazione su Milano della prima auto della nuova generazione Neue Klasse, che significa un cambio di paradigma in termini di design, esperienza a bordo, digitalizzazione, tecnologia ed elettrificazione: la Nuova BMW iX3“.

Di Silvestre ha concluso il suo intervento affermando: “Siamo orgogliosi di essere al fianco della Scala, un simbolo dell’identità italiana, e di contribuire a rendere possibile il dialogo tra arte e innovazione per continuare ad emozionare il pubblico di tutto il mondo“.

Le 5 cose da sapere su BMW Italia e la Scala 2025:

