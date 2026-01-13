BMW e Rose Villain, alleanza audace per conquistare under 35

BMW Italia apre una nuova fase della propria strategia di comunicazione con una partnership pensata per parlare un linguaggio vicino alle nuove generazioni. La collaborazione con Rose Villain nasce dall’esigenza di costruire un dialogo diretto con il pubblico under 35, superando i confini tradizionali dell’automotive.

Musica, cultura contemporanea e Motorsport diventano strumenti narrativi capaci di raccontare valori condivisi come identità, ricerca e trasformazione.

La scelta dell’artista milanese riflette una visione precisa del Marchio, orientata verso contenuti autentici e capaci di muoversi tra linguaggi differenti.

L’energia espressiva di Rose Villain si intreccia con il carattere di BMW M, divisione che incarna performance, tecnologia e ricerca ingegneristica.

Il progetto assume una dimensione trasversale, capace di unire prodotto, esperienza e racconto senza forzature comunicative.

Linguaggio contemporaneo e community

La collaborazione si sviluppa attraverso contenuti digitali originali, produzioni video e appuntamenti dal vivo in luoghi simbolici.

Ogni attivazione punta a creare una relazione continua con una community abituata a interpretare la mobilità come espressione personale.

Secondo BMW Italia, il dialogo con le nuove generazioni passa dalla capacità di ascoltare e condividere esperienze, non dalla semplice esposizione del prodotto.

“Questa partnership rappresenta un’evoluzione naturale del nostro modo di comunicare con un pubblico giovane e consapevole”, spiega Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia.

L’obiettivo dichiarato riguarda la costruzione di una relazione basata su affinità culturali e visione comune del futuro.

BMW M tra performance e visione

Il legame con Rose Villain valorizza la dimensione emozionale di BMW M, da sempre connessa al Motorsport e alla sperimentazione tecnica.

Le attività previste raccontano il lato più dinamico della gamma, senza perdere coerenza con i temi di sostenibilità e responsabilità industriale.

Il progetto rafforza una narrazione che unisce design distintivo, innovazione tecnologica e attenzione all’impatto sociale.

“Collaborare con BMW significa entrare in un mondo che valorizza libertà creativa e identità personale”, dice Rose Villain, artista e performer.

La musica diventa così un ponte capace di amplificare messaggi legati alla mobilità individuale e alla trasformazione urbana.

Strategia giovani e mobilità futura

La partnership si inserisce in una strategia più ampia del Costruttore, orientata a rendere la mobilità più accessibile e consapevole.

Nei prossimi mesi il progetto prevede tappe progressive, con contenuti pensati per mantenere un contatto costante con il pubblico.

BMW Italia consolida una presenza culturale che va oltre l’automobile, posizionando il Marchio come interprete dei cambiamenti sociali in atto.

L’iniziativa dimostra come l’automotive possa dialogare con mondi differenti, mantenendo coerenza e riconoscibilità.

Una scelta che rafforza l’immagine di BMW come Casa capace di anticipare linguaggi e aspettative delle nuove generazioni.

Le 5 cose da sapere su BMW Italia e Rose Villain

Partnership pensata per dialogare con il pubblico under 35 Connessione tra BMW M, Motorsport e cultura musicale contemporanea Attivazioni tra contenuti digitali, video ed eventi dal vivo Focus su mobilità sostenibile e identità personale Strategia orientata a rafforzare la presenza culturale del Marchio

Ultima modifica: 13 Gennaio 2026