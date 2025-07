Russell e Antonelli sfidano il fango con INEOS Grenadier

Una fuga a sorpresa e una valanga di fango. George Russell e Kimi Antonelli hanno lasciato per qualche ora i circuiti della Formula 1 per vivere un’avventura adrenalinica lontano dall’asfalto, al volante dei fuoristrada INEOS Grenadier e Quartermaster.

Poco prima del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, i due piloti del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team si sono concessi un’uscita inaspettata. Il pretesto? Un servizio fotografico promozionale per INEOS Automotive. La realtà? Un’esplosione di libertà e guida estrema in puro stile off-road.

Fango, rocce e libertà: l’avventura a bordo dei 4×4 INEOS

Nel video diffuso da INEOS, Russell e Antonelli approfittano di una pausa sul set per evadere. Il primo si mette al volante del pick-up INEOS Quartermaster, mentre il giovanissimo Antonelli prende il comando del Grenadier Station Wagon.

Senza troppi indugi, i due si lanciano su terreni accidentati, tra sentieri scoscesi, guadi fangosi e rocce insidiose. Le sospensioni dei veicoli assorbono ogni colpo, mentre le carrozzerie si sporcano come ogni vero fuoristrada merita. Il drone inviato per localizzarli riesce solo a riprenderne le acrobazie da lontano.

Una prova di forza per veicoli e George Russell e Kimi Antonelli

INEOS è partner strategico del Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team dal 2020 e ne detiene un terzo delle quote. Il coinvolgimento nel motorsport riflette la filosofia dell’azienda: superare i limiti, ovunque.

Il Grenadier è stato progettato per le condizioni più impegnative, senza sacrificare comfort e qualità nella guida quotidiana. Con la sua scocca robusta e l’animo spartano, è l’erede moderno dei fuoristrada duri e puri.

Il Quartermaster, versione pick-up a doppia cabina, mantiene la stessa struttura rinforzata, ma aggiunge un passo più lungo. La sua configurazione consente di trasportare con facilità attrezzatura, carichi ingombranti e tutto il necessario per un’avventura estrema.

Spirito racing e DNA avventuroso: un connubio perfetto

“Quando hai tra le mani un Grenadier, dimentichi le piste: ti basta una strada di fango,” ha dichiarato Russell con un sorriso. Kimi Antonelli, visibilmente entusiasta, ha aggiunto: “È una sensazione di libertà totale. Guidare qui è puro divertimento.”

L’esperienza mostra come i valori del mondo racing possano fondersi con la vocazione più autentica del fuoristrada. Velocità, controllo, adattabilità: che si tratti di un circuito di Formula 1 o di una mulattiera, lo spirito competitivo resta lo stesso.

