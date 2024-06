Andar Per Langhe 2024, trionfa la passione la Mazda MX-5

È ormai un appuntamento fisso di inizio estate, il raduno Andar Per Langhe organizzato dalla concessionaria UNICAR Mazda di Alba (CN) che ogni anno richiama appassionati da tutta Italia e dall’estero.

Giunto alla 22esima edizione, l’evento 2024 ha contato 130 vetture al via con equipaggi provenienti da tutta Italia: Lazio, Abruzzo, Veneto, Lombardia, Piemonte, ma anche stranieri, con numerosi partecipanti soprattutto svizzeri, per un totale di 270 le persone, ospiti e staff inclusi.

Andar Per Langhe, come è andata

L’edizione 2024 si è svolta con una formula collaudata: partenza dalla Concessionaria UNICAR di Alba, pranzo al ristorante Trattoria della Torre a Perletto con il saluto del sindaco Valter Truffa e premiazioni alla Cantina Massucco di Castagnito.

Il percorso di circa 140 chilometri disegnato dall’organizzazione e diviso in due tappe, ha entusiasmato molto gli esperti automobilisti in un inanellarsi di curve e dritti che hanno toccato i territori delle Langhe e del Roero, tra scorci suggestivi e paesaggi unici al mondo, considerati patrimonio dell’UNESCO.

Tra i riconoscimenti: il premio alla vettura più anziana (marzo 1990), a quella più recente (dicembre 2023), alla più ammirata. Riconoscimenti anche a coloro che hanno fotografato meglio lo spirito dell’evento e l’amore per la MX-5 con una frase consegnata in busta chiusa.

Infine, dopo i saluti di rito e tanti sorrisi, gli equipaggi si sono rimessi in marcia per raggiungere le rispettive destinazioni, visibilmente soddisfatti per l’esperienza vissuta.

Il Raduno Andar Per Langhe ormai è la festadi una grande famiglia che ogni anno si ritrova e condivide un’inesauribile passione per la Mazda MX-5. E la pioggia che ha accompagnato le vetture per buona parte della giornata è stata solo il pretesto per far vedere che la fantastica due posti della Casa nipponica è bella da guidare anche con la capote chiusa.

Ultima modifica: 4 Giugno 2024