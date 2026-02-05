Alfa Romeo e le Olimpiadi Invernali 2026, 5 mosse per gli Alfisti

Alfa Romeo rafforza il legame con gli appassionati attraverso un progetto legato ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.
Il ruolo di Automotive Premium Partner si traduce in servizi concreti pensati per chi partecipa alle competizioni sportive con passione autentica.
L’iniziativa ruota attorno al Museo storico di Arese, luogo simbolico che rappresenta memoria tecnica e cultura sportiva della Casa.
Una parte del parcheggio interno viene riservata a un numero selezionato di Alfisti diretti verso alcune sedi di gara.
Museo Arese e accoglienza dedicata
Gli ospiti accedono agli spazi espositivi del Museo, vivendo un percorso tra modelli iconici e soluzioni tecniche che raccontano l’evoluzione del Marchio.
“Accogliere gli Alfisti in un luogo così rappresentativo crea un legame diretto tra storia sportiva e attualità”, comunica Alfa Romeo.
Trasferimenti verso le sedi olimpiche
Dalla struttura partono navette dedicate che accompagnano i partecipanti verso le arene sportive, riducendo traffico e complessità logistiche durante le giornate di gara.
Il servizio copre anche il rientro ad Arese, trasformando uno spostamento ordinario in un momento di relazione tra Costruttore e comunità.
Caring e rapporto con la community
L’operazione riflette il concetto di caring, valore che punta a costruire attenzione reale verso clienti e sostenitori del mondo Alfa Romeo.
La partecipazione richiede un biglietto valido per le competizioni indicate e la prenotazione tramite contatto diretto con la struttura museale lombarda.
L’iniziativa consolida la presenza del Costruttore nel panorama olimpico e rafforza il dialogo con una community legata da passione meccanica e cultura sportiva.
Le 5 cose da sapere su Alfa Romeo e Milano Cortina 2026
- Parcheggio riservato per Alfisti presso Museo Arese
- Accesso agli spazi espositivi storici del Marchio
- Navette dedicate verso sedi di gara olimpiche
- Servizio valido per eventi selezionati con biglietto
- Prenotazione tramite contatto diretto con Museo Arese
Ultima modifica: 5 Febbraio 2026