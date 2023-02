Svitol è Prodotto Ufficiale del Giro d’Italia 2023

Arexons, annuncia che i prodotti dei marchi Svitol e Svitol BIKE saranno prodotti ufficiali del 106° Giro d’Italia 2023. Sulle due ruote “muscolari” alla massima velocità.

Il Giro d’Italia è uno degli appuntamenti di ciclismo professionistico su strada più importanti al mondo, sfida e palcoscenico per i migliori atleti, aziende e territori. La 106ª edizione, in programma dal 6 al 28 maggio 2023, si snoderà su un percorso di 21 tappe: si parte dall’Abruzzo per arrivare alla finale a Roma, con la passerella ai Fori Imperiali, per un totale di oltre 3.400 km e 51.400 metri di dislivello complessivo.

Arexons presenta la partnership annunciando il lancio della limited edition del celebre lubrificante multifunzione e dell’intera gamma BIKE che vanterà il logo Prodotto Ufficiale Giro d’Italia 2023. I prodotti avranno un packaging dedicato a tinta rosa per omaggiare la famosa maglia della gara ciclistica e celebrare l’unione perfetta tra le performance eccellenti di Svitol e le prestazioni straordinarie dei ciclisti del Giro.

Dedicata al mondo del ciclismo e progettata per rispondere a tutte le esigenze di manutenzione di biciclette ed e-bike, la linea BIKE si distingue per le sue formulazioni performanti e all’avanguardia.

La gamma si compone di un Detergente Bici, un Super Sgrassatore e tre diverse tipologie di lubrificanti: un Lubrificante Catena in formato 250 ml e due Lubrificanti Catena in versione Dry e Wet entrambi in formato 100 ml. A garantire le elevate performance dei lubrificanti Svitol BIKE è la loro moderna formulazione: contengono infatti microparticelle ceramiche che si depositano sulla superficie del metallo assicurando la massima adesione e adattamento alle microrugosità della superficie. Integrano la gamma le recenti introduzioni di un Detergente Freni e Disco e di un Gonfia e Ripara Gomme.

“Sin dalla prima edizione nel 1909, il Giro d’Italia è l’appuntamento sportivo capace di raccontare a livello internazionale la cultura e il territorio del nostro Paese dal punto di vista unico e prestigioso del ciclismo su strada. Per questo motivo, siamo orgogliosi di supportare questa manifestazione con il nostro storico marchio Svitol e la linea Bike che, con le loro elevate performance, sono gli alleati perfetti per garantire le migliori prestazioni sia ai ciclisti coinvolti nella gara sia al pubblico di appassionati di questo affascinante sport”, ha commentato Mario Patrick Parenti, Amministratore Delegato di Arexons.

Svitol al giro

Gli esperti Svitol saranno a disposizione del pubblico presso l’area Open del Villaggio di Partenza con uno stand dedicato. I prodotti ufficiali del giro d’Italia Svitol e Svitol Bike​ saranno presenti nei Villaggi di Partenza e Arrivo del Giro e acquistabili sul sito ufficiale del Giro D’Italia «GiroStore».

Ultima modifica: 21 Febbraio 2023