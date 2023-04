BYD Seagull, auto elettrica cinese da 10.000 euro

Auto elettrica da 10.000 euro, cinese, ça va sans dire. Si tratta di BYD Seagull, ovvero gabbiano, utilitaria realizzata, almeno inizialmente, solo per il mercato della Repubblica Popolare.

Una citycar per la Cina a elettroni a un prezzo realmente concorrenziale. Questo è Seagull, nuovo prodotto del colosso asiatico la cui sigla è acronimo di Build Your Dreams. Sarà presentata al Salone di Shanghai.

BYD Seagull, prezzo e caratteristiche

Il prezzo per la versione base è a partire da 80.000 yuan, ovvero meno di 11.000 euro. Seagull è lunga 3,78 metri, Fiat Panda per avere un metro di paragone è 3,69 metri e con un passo di 250 centimetri: Panda 20 cm in meno si ferma a 230, quindi con meno spazio in abitacolo.

Il “gabbiano” cinese nasce sulla piattaforma 3.0 di BYD. Per ora sono state pubblicate soltanto foto degli esterni, tosto classici eccetto il taglio dei fari.

Nessuna immagine dell’abitacolo, ma BYD Seagull annuncia le batterie al sodio LFP (litio-ferro-fosfato), che hanno un prezzo inferiore del 30-40% rispetto a quelle al litio, essendo materiale molto più abbondante ed economico. Lo svantaggio teorico è nei tempi più lunghi di ricarica.

BYD Seagull in Cina sarà disponbile in due versioni, con motore elettrico da 75 o 102 cavalli e con batterie da 30 o 38 kWh. La autonomia sarà rispettivamente di 305 e 405 km. Numeri interessanti, da confermare su strada.

BYD di dove è? E’ stata fondata nel 1995 a Shenzhen, Guangdong, Cina. Quale è la forza di BYD nelle auto? La Casa cinese è il produttore di veicoli elettrici con il maggior grado di integrazione verticale al mondo.

Ultima modifica: 3 Aprile 2023