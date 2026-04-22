Smart #2, ritorna la mitica 2 posti. Ecco perchÃ© da elettrica stupirÃ 

di Giuseppe Tassi

Torna la smart e il mondo dell’auto la applaude al Salone di Pechino.

Non che fosse sparita dalla scena, perchÃ© il marchio di proprietÃ Mercedes e Geely sta sfornando un modello elettrico dopo l’altro (#1, #3, #5 e da ultima la berlina fastback premium #6).

Ma tra un ‘cancelletto‘ e l’altro mancava la riedizione elettrica della ForTwo. Il primo esperimento di far rivivere la ”due posti” non aveva sortito effetti speciali, anche perchÃ© si trattava del trapianto dell’elettrico su una struttura predisposta per il motore termico.

Sulla nuova piattaforma ECA, puramente elettrica, Ã¨ nato invece il concept #2, presentato a Pechino in questi giorni con un evento speciale, e nascerÃ anche la vettura di serie, con debutto previsto in ottobre al Salone e di Parigi.

Pensata e realizzata dal team europeo di smart, la nuova “due posti” sarÃ assemblata in Cina.

E chi meglio del padre del progetto, il capo designer di Mercedes Kai Sieber, puÃ² spiegare il fascino e la valenza del concept elettrico?

“Non ci siamo allontanati dal design iconico -spiega- ma abbiamo cambiato prospettiva, partendo da una piattaforma totalmente elettrica che garantisce maggior libertÃ di azione. La nuova smart Ã¨ amore per la tradizione, purezza di linee e sorpresa. Tiene insieme tutte e tre le cose“.

Quale Ã¨ l’idea ispiratrice del nuovo concept?

“ La praticitÃ intelligente, la capacitÃ di sposare funzione e bellezza. L’elettrico risponde alla vocazione di smart, Ã¨ un concetto piÃ¹ puro, assoluto. Abbiamo lavorato sulle linee della nostra icona di successo richiamandoci al DNA originale. L’auto resta lunga 2 metri e 79 ma acquista spazio in larghezza e abitabilitÃ “.

E la sorpresa, lo stupore da dove nascono?

“Abbiamo abbinato il colore oro caldo del tetto al bianco opaco della carrozzeria con dettagli in oro per gli specchietti. Smart #2 Ã¨ diventata come una tela su cui noi e i nostri futuri clienti potranno esprimere la loro individualitÃ , moltiplicando le opportunitÃ di personalizzazione“.

Che filosofia esprime la Smart Concept #2?

“Quella del cambiamento, racconta l’esigenza di superare gli schemi del passato, come succede anche nella #6, per ora commercializzata solo in Cina, che Ã¨ la prima fastback premium prodotta dal brand“.

Quali sono le caratteristiche vincenti?

” Il fascino che viene da una icona ma anche la compattezza, l’agilitÃ straordinaria con raggio di sterzata da 6,9 metri e le ruote confinate sugli angoli estremi per avere piÃ¹ spazio interno. E ancora l’autonomia di 300 km, la ricarica dal 10 all’80% in soli 20 minuti. Credo che una cittÃ speciale come Roma, che ha adottato la prima Fortwo, possa scegliere #2 come nuova citycar simbolo della mobilitÃ urbana“.

Che tipo di cliente vi aspettate?

“La fascia giovane, certamente, ma anche gli innamorati della Fortwo e poi le donne. Il mondo femminile ha subito adottato il nostro concept, pensando a come abbinare le borsette con l’oro e il bianco della carrozzeria“.

A chi rimpiange il classico modello termico che cosa risponde?

“Che l’idea smart Ã¨ nata elettrica e che le tecnologie di oggi non faranno mai rimpiangere i motori tradizionali. Piccolo Ã¨ bello, specie se Ã¨ realizzato senza compromessi. E la nostra #2 sarÃ tutto questo“.

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Ultima modifica: 22 Aprile 2026