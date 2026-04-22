Smart #2, ritorna la mitica 2 posti. Ecco perchÃ© da elettrica stupirÃ 

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di Giuseppe Tassi

Torna la smart e il mondo dell’auto la applaude al Salone di Pechino.

Non che fosse sparita dalla scena, perchÃ© il marchio di proprietÃ  Mercedes e Geely sta sfornando un modello elettrico dopo l’altro (#1, #3, #5 e da ultima la berlina fastback premium #6).

Ma tra un ‘cancelletto‘ e l’altro mancava la riedizione elettrica della ForTwo. Il primo esperimento di far rivivere la ”due posti” non aveva sortito effetti speciali, anche perchÃ© si trattava del trapianto dell’elettrico su una struttura predisposta per il motore termico.

Sulla nuova piattaforma ECA, puramente elettrica, Ã¨ nato invece il concept #2, presentato a Pechino in questi giorni con un evento speciale, e nascerÃ  anche la vettura di serie, con debutto previsto in ottobre al Salone e di Parigi.

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Smart Concept #2 e il il capo designer di Mercedes, Kai Sieber

Pensata e realizzata dal team europeo di smart, la nuova “due posti” sarÃ  assemblata in Cina.

E chi meglio del padre del progetto, il capo designer di Mercedes Kai Sieber, puÃ² spiegare il fascino e la valenza del concept elettrico?

Non ci siamo allontanati dal design iconico -spiega- ma abbiamo cambiato prospettiva, partendo da una piattaforma totalmente elettrica che garantisce maggior libertÃ  di azione. La nuova smart Ã¨ amore per la tradizione, purezza di linee e sorpresa. Tiene insieme tutte e tre le cose“.

Quale Ã¨ l’idea ispiratrice del nuovo concept?

La praticitÃ  intelligente, la capacitÃ  di sposare funzione e bellezza. L’elettrico risponde alla vocazione di smart, Ã¨ un concetto piÃ¹ puro, assoluto. Abbiamo lavorato sulle linee della nostra icona di successo richiamandoci al DNA originale. L’auto resta lunga 2 metri e 79 ma acquista spazio in larghezza e abitabilitÃ  “.

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E la sorpresa, lo stupore da dove nascono?

Abbiamo abbinato il colore oro caldo del tetto al bianco opaco della carrozzeria con dettagli in oro per gli specchietti. Smart #2 Ã¨ diventata come una tela su cui noi e i nostri futuri clienti potranno esprimere la loro individualitÃ , moltiplicando le opportunitÃ  di personalizzazione“.

Che filosofia esprime la Smart Concept #2?

Quella del cambiamento, racconta l’esigenza di superare gli schemi del passato, come succede anche nella #6, per ora commercializzata solo in Cina, che Ã¨ la prima fastback premium prodotta dal brand“.

Quali sono le caratteristiche vincenti?

Il fascino che viene da una icona ma anche la compattezza, l’agilitÃ  straordinaria con raggio di sterzata da 6,9 metri e le ruote confinate sugli angoli estremi per avere piÃ¹ spazio interno. E ancora l’autonomia di 300 km, la ricarica dal 10 all’80% in soli 20 minuti. Credo che una cittÃ  speciale come Roma, che ha adottato la prima Fortwo, possa scegliere #2 come nuova citycar simbolo della mobilitÃ  urbana“.

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Che tipo di cliente vi aspettate?

La fascia giovane, certamente, ma anche gli innamorati della Fortwo e poi le donne. Il mondo femminile ha subito adottato il nostro concept, pensando a come abbinare le borsette con l’oro e il bianco della carrozzeria“.

A chi rimpiange il classico modello termico che cosa risponde?

Che l’idea smart Ã¨ nata elettrica e che le tecnologie di oggi non faranno mai rimpiangere i motori tradizionali. Piccolo Ã¨ bello, specie se Ã¨ realizzato senza compromessi. E la nostra #2 sarÃ  tutto questo“.

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Ultima modifica: 22 Aprile 2026

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