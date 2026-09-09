Le novitÃ  di Geely e Zeekr sotto la Mole

Dall’11 al 13 settembre 2026 il percorso tra piazza Castello ed i Giardini dei Musei Reali ospiterÃ il Salone Auto Torino. Geely e Zeekr mostreranno quattro veicoli sotto la guida del distributore Jameel Motors Italia per estendere la presenza sul mercato.

Geely E2 ed il SUV KO11

La nuova Geely E2 sbarca in Italia con la configurazione europea forte delle 5 stelle EURONCAP ottenute nei test di sicurezza del 2026. Il modello rappresenta l’auto urbana elettrica piu venduta in Cina nell’anno 2025.

Nello stand torinese debutterÃ anche la KO11, primo SUV All-Terrain Hardcore del marchio dotato di intelligenza artificiale. La vettura arrivera sul mercato cinese a fine anno ed in Italia nel 2028.

L’offensiva premium di Zeekr

Zeekr parteciperÃ alla kermesse sabauda con i modelli 7X ed X a pochi mesi dall’apertura degli ordini avviata a febbraio 2026. La 7X interpreta il segmento dei SUV premium, mentre la X porta la medesima tecnologia in dimensioni compatte.

Marco Santucci, Managing Director di Jameel Motors Italia per Geely e Zeekr, commenta: “Tornare a Torino a un anno dal debutto con Geely EX5 e Starray Ã¨ la conferma del percorso fatto in Italia. La Geely E2 amplia oggi la nostra gamma, mentre KO11 anticipa la visione di prossimi sviluppi del brand. Dopo il primo anno sul mercato, Geely Ã¨ pronta ad accelerare: con nuovi prodotti, una gamma piÃ¹ completa e un progetto industriale sempre piÃ¹ concreto.”

Santucci evidenzia il percorso della divisione: “Zeekr, invece, si pone lâ€™ambizione di ridefinire il concetto di premium nel mondo elettrico â€“. Essere presenti a Torino con la 7X e la X, a pochi mesi dal nostro ingresso in Italia, significa mostrare concretamente che cosa intendiamo per premium contemporaneo. Non Ã¨ soltanto una questione di tecnologia o di prestazioni, ma del modo in cui questi elementi si combinano per costruire unâ€™esperienza piÃ¹ personale. Quanto presentiamo oggi rappresenta soltanto l’inizio del percorso che Zeekr intende sviluppare in Italia.”

Le due societÃ confermano la centralitÃ del capoluogo piemontese nel piano industriale. La collaborazione con il Geely Innovation Design Center garantirÃ uno stile orientato al gusto del pubblico europeo per la gamma futura.

Le 5 cose da sapere su Geely al Salone Auto Torino

Presenza Geely e Zeekr al Salone Auto Torino dall’11 al 13 settembre 2026 Geely E2 con 5 stelle EURONCAP in mostra per la prima volta con specifiche europee Anteprima del SUV All-Terrain KO11 con intelligenza artificiale atteso in Italia nel 2028 Zeekr 7X e Zeekr X esposte a Torino dopo il debutto sul mercato italiano Distribuzione ufficiale dei modelli curata dalla rete di Jameel Motors Italia

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Ultima modifica: 9 Settembre 2026