Vacanze Sicure 2026, 1 auto su 3 viaggia con gomme a rischio

Vacanze Sicure 2026, c’Ã¨ da riflettere. La sicurezza stradale estate rappresenta il fulcro della nuova campagna nazionale che monitora lo stato degli pneumtici prima dei grandi spostamenti stagionali.
Analizzando il testo racchiuso nell’immagine image_0a1b7a.png, ecco una sintesi in chiave giornalistica che rispetta le regole imposte:
In vista delle partenze estive, Polizia Stradale e Assogomma esortano gli automobilisti a verificare lo stato delle coperture per incrementare la tutela collettiva e sventare sinistri stradali.
Vacanze Sicure 2026, i risultati dei controlli nazionali
I rilevamenti effettuati dalla Polizia Stradale tra Aprile e Giugno su oltre 10.000 vetture evidenziano come un veicolo su 3 manifesti gravi irregolaritÃ meccaniche o documentali.
Il monitoraggio effettuato dagli agenti ha coinvolto ben 33 province collocate in 7 regioni strategiche per la mobilitÃ della penisola.
Il parco circolante italiano mostra un invecchiamento costante che influisce direttamente sulla qualitÃ della manutenzione complessiva.
I dati raccolti tracciano un quadro critico poichÃ© l’invecchiamento dei mezzi circolanti accentua la presenza di anomalie pericolose sulle carreggiate.
L’etÃ media dei veicoli esaminati per Vacanze Sicure 2026 tocca gli 11 anni e 7 mesi evidenziando un legame diretto tra anzianitÃ e difetti.
Quasi il 25% dei mezzi fermati possiede circa 20 anni di anzianitÃ registrando frequenti non conformitÃ agli pneumatici.
I rischi legati al caldo estivo
Le temperature elevate del suolo stradale amplificano i difetti strutturali delle gomme usurate o non gonfiate correttamente.
Oltre il 10% del campione esaminato per Vacanze Sicure 2026 viaggia con coperture lisce posizionate sotto il limite legale di 1,6 millimetri che espongono a forti rischi di acquaplaning in caso di temporali improvvisi.
che espongono a forti rischi di acquaplaning in caso di temporali improvvisi.
Un ulteriore 42% dei conducenti utilizza ancora dotazioni invernali inadatte ai climi caldi compromettendo la precisione di guida.
Analisi delle non conformitÃ riscontrate
La quota di vetture non in regola esaminate da Vacanze Sicure 2026 sfiora il 30% quando si sommano le mancate revisioni statali alle problematiche delle coperture.
I danneggiamenti visibili come tagli o rigonfiamenti sui fianchi interessano il 5,61% dei mezzi minando la stabilitÃ strutturale complessiva.
Infine l’1,94% dei veicoli utilizza prodotti privi di regolare omologazione ministeriale violando le norme del Codice della Strada.
Santo Puccia, Direttore del Servizio Polizia Stradale, dichiara che “La sicurezza stradale passa anche attraverso lâ€™attenzione alla corretta manutenzione dei veicoli. Pneumatici usurati, danneggiati o non conformi aumentano i rischi alla guida, soprattutto nei lunghi spostamenti estivi. Per questo raccomandiamo a tutti gli utenti della strada di verificare le condizioni del proprio veicolo prima di partire, provvedendo a controlli accurati e di tenere comportamenti responsabili alla guida“.
Fabio Bertolotti, Assogomma, afferma che “La sicurezza del veicolo dipende dagli pneumatici e dal loro stato di manutenzione. I controlli vanno effettuati periodicamente da gommisti specializzati. Il fai da te Ã¨ vietato e puÃ² essere pericoloso. Un controllo professionale prima delle partenze puÃ² aiutare a prevenire inconvenienti, fermate forzate e situazioni di pericolo. Anche per questo Assogomma invita gli automobilisti a rivolgersi a un gommista: il controllo visivo puÃ² offrire un contributo concreto alla sicurezza propria e degli altri“.
Le 5 cose da sapere su Vacanze Sicure 2026
- La campagna Vacanze Sicure 2026 rivela che quasi il 30% delle vetture viaggia con forti anomalie sistemiche o revisioni scadute.
- Il 10,63% degli automobilisti circola con battistrada logorati inferiori allo spessore minimo stabilito in 1,6 millimetri.
- L’utilizzo di coperture termiche nei mesi caldi coinvolge il 42,73% dei mezzi controllati riducendo l’aderenza complessiva.
- Le frizioni su asfalto surriscaldato raddoppiano le probabilitÃ di cedimenti se si viaggia con marche differenti sullo stesso asse.
- Le verifiche della pressione devono avvenire esclusivamente a gomma fredda seguendo le indicazioni tecniche del manuale d’uso.
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Ultima modifica: 1 Luglio 2026