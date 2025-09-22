Tonygomme Milano festeggia 45 anni con star e sportivi

L’officina Tonygomme ha celebrato i 45 anni di attività nella storica sede di viale Papiniano. All’evento hanno partecipato rappresentanti del management Pirelli e numerosi volti noti dello sport, della musica e dello spettacolo.

La serata ha visto la presenza di figure legate al mondo dei motori come Matteo Bobbi e Beppe Ambrosini, ma anche di sportivi come Giovanni Galli e Danilo D’Ambrosio. Dal palcoscenico televisivo e cinematografico sono arrivati Massimo Boldi e Davide Mengacci, mentre per la musica è stato ospite Tullio De Piscopo.

Il fondatore Antonio “Tony” Feriero ha ricordato come il successo sia frutto di un impegno costante e di un rapporto diretto con i clienti. Ha sottolineato l’importanza dello staff, della collaborazione con Pirelli e del legame con la rete Driver, evidenziando l’obiettivo comune di offrire un servizio di qualità.

Tonygomme, la storia

Comincia il 1° aprile 1980, quando Feriero apre l’officina dopo un’esperienza come responsabile delle corse mondiali per Goodyear. Negli anni il centro milanese si è distinto per la specializzazione in pneumatici, cerchi e assetti da corsa, diventando punto di riferimento per automobilisti e piloti.

Il rapporto con Pirelli, consolidato negli anni, è stato ribadito durante la celebrazione. “Quella tra Tonygomme e Pirelli è una lunga collaborazione fondata sulla passione condivisa per la tecnologia, le auto di prestigio e l’attenzione al cliente”, ha dichiarato Daniele Deambrogio, CEO di Pirelli Italia.

Nel corso della sua storia, l’officina ha servito atleti, musicisti e attori, costruendo una reputazione che ha trovato riconoscimento anche nelle istituzioni. Nel 1992, infatti, Tonygomme ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro, onorificenza simbolo dell’impegno civico nella città di Milano.

Il 45° anniversario ha rappresentato un’occasione per ripercorrere un cammino che unisce tecnica, passione e legami costruiti in oltre quattro decenni, confermando Tonygomme come realtà radicata nel tessuto cittadino e nel panorama del motorsport italiano.

Ultima modifica: 22 Settembre 2025