Dunlop Taking the Line, formidabile corsa al Nurburgring Porsche 911 GT3 R e la leggendaria 962 C

Dunlop presenta ‘Taking the Line’, il cortometraggio dedicato alla 24 ore del Nürburgring. Il fabbricante di coperture lancia una pellicola celebrativa orientata alle competizioni di durata.

Il video della durata complessiva di 2 minuti riprende le gesta della Porsche 911 GT3 R numero 17 nella pista tedesca.

Il nome richiama la traiettoria ideale seguita dai piloti per pennellare le pieghe del tracciato alla massima velocità. Questo percorso ideale simboleggia l’evoluzione tecnica intrapresa dal brand fin dal lontano 1888.

Le riprese realizzate nell’arco di una settimana attorno al famoso circuito della Nordschleife sfruttano camere digitali e droni. La variabilità del meteo tra pioggia e nebbia accentua l’aspetto drammatico delle immagini montate.

Oltre all’azione in pista la clip mostra le figure dei box come i meccanici ed i commissari di gara. Dopo l’uscita della vettura principale la storia valorizza il lavoro silenzioso di tutto il personale presente nei garage.

Evropi Dionysiadou, Brand Communications Specialist di Dunlop Tyre Europe GmbH, dichiara: “Uno dei momenti più memorabili del video crea un ponte tra passato e presente. Come omaggio alla tradizione di DUNLOP, per alcuni secondi una Porsche 962 C compare sul rettilineo di partenza e arrivo, con lo stesso numero 17 della vettura che corse al Nürburgring con pneumatici DUNLOP nel 1986 e nel 1987“.

La sequenza con la storica bolide da corsa nasce grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale senza ricorrere ad archivi. L’opera digitale unisce decenni di successi sportivi accumulati sulla pista d’oltrealpe.

Dennis Wilstermann, Marketing Manager di Dunlop Tyre Europe GmbH, dichiara: “Con ‘Taking the Line’, DUNLOP sottolinea le proprie profonde radici nel motorsport. Da decenni, l’esperienza maturata nelle competizioni viene trasferita allo sviluppo degli pneumatici stradali, aiutandoci a creare prodotti in grado di offrire prestazioni elevate nelle condizioni più impegnative e di ottenere continui riconoscimenti nei test indipendenti sugli pneumatici. Icona delle gare di endurance di 24 ore, DUNLOP ha inoltre contribuito a conquistare 34 vittorie alla 24 Ore di Le Mans, un’eredità che continua ancora oggi a ispirarci e a spingerci verso nuovi traguardi“.

Daniele Picerno, Country manager per l’Italia, dichiara: “Per il mercato italiano, dove la passione per l’auto e per il motorsport è particolarmente forte, iniziative come questa permettono di raccontare in modo autentico ciò che rende DUNLOP un marchio unico. Attraverso immagini, emozioni e protagonisti reali, il video ci consente di portare il pubblico dentro l’atmosfera della 24 ore e di condividere una parte importante della nostra identità. È un racconto che guarda al futuro senza dimenticare le nostre radici e che rafforza il legame tra DUNLOP, il mondo delle competizioni e tutti coloro che vivono la passione per l’automobile“.

5 cose da sapere su Dunlop Taking the Line

Cortometraggio da 2 minuti dedicato alla Nürburgring 24 Hours 2026. Protagonista la Porsche 911 GT3 R con livrea giallo e nera. Rievocazione della Porsche 962 C creata tramite intelligenza artificiale. Trasferimento tecnologico dalle gare alle gomme per auto stradali. Palmarès storico arricchito da 34 successi alla 24 Ore di Le Mans.

Dunlop Taking the Line, le foto

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Ultima modifica: 3 Settembre 2026