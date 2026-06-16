Cooper All Season, novitÃ  pronte a tutto

NovitÃ importanti per pneumatici all season del Marchio Cooper che dal 2021 appartiene al gruppo americano Goodyear.
Il mantenimento di standard elevati di sicurezza stradale durante i repentini mutamenti climatici stagionali rappresenta l’obiettivo primario per i produttori moderni di coperture industriali. Lo storico costruttore lancia sul mercato continentale un ampliamento mirato delle proprie linee merceologiche destinate a una clientela variegata.
I nuovi prodotti Cooper mirano a soddisfare le esigenze espresse dai possessori di autovetture private, veicoli ricreativi a ruote alte e mezzi di trasporto merci leggeri. Le soluzioni ingegneristiche applicate garantiscono una risposta ottimale sulle superfici bagnate, sui tratti innevati e durante le percorrenze con temperature torride.
Copertura del mercato europeo
La proposta commerciale strutturata dal produttore assicura una compatibilitÃ strategica pari all’89% dei modelli circolanti nel territorio del Vecchio Continente. Gli automobilisti possono accedere a varianti strutturate per resistere alle sollecitazioni quotidiane, beneficiando di una stabilitÃ di guida prolungata nel tempo.
Le opzioni denominate Cooper All-Season e Cooper All-Season Van offrono la preziosa certificazione invernale 3PMSF collocata sul fianco della struttura gommata. La presenza del simbolo garantisce la conformitÃ tecnica alle normative vigenti sui tratti stradali caratterizzati da intense precipitazioni nevose.
Soluzioni digitali per autovetture
La linea automobilistica comprende la bellezza di 84 SKU complessive con diametri di calettamento compresi tra i 14 ed i 20 pollici. I tecnici hanno sviluppato una mescola speciale concepita per sopportare le gravose richieste di coppia motrice tipiche dei veicoli elettrici.
L’architettura garantisce una frenata bilanciata riducendo la resistenza al rotolamento per favorire l’autonomia complessiva delle moderne piattaforme a batteria circolanti. La versatilitÃ d’uso elimina la necessitÃ del doppio cambio stagionale all’interno delle autofficine, ottimizzando i costi gestionali dell’utente.
Robustezza per veicoli commerciali
La variante specifica per furgonati introduce 18 SKU con formati radiali che spaziano da 15 a 17 pollici per l’impiego professionale quotidiano. La superficie presenta scanalature profonde e un numero elevato di lamelle per massimizzare il grip nelle frenate d’emergenza a pieno carico.
La carcassa strutturale rinforzata resiste alle deformazioni causate dai pesi elevati, assecondando le necessitÃ delle moderne flotte aziendali elettrificate in ambito urbano. I tasselli profondi prolungano la resa chilometrica del battistrada, garantendo un’usura uniforme su asfalto drenante o rovinato.
Â«Cooper si concentra su ciÃ² che conta davvero per i conducenti: fornire pneumatici affidabili con un’ampia copertura, prestazioni comprovate e una durata nel mondo realeÂ» dichiara Ben Glesener, Senior Technology Director Product Development Consumer EMEA, sottolineando il centenario percorso di investimenti europei dell’azienda.
Le 5 cose da sapere sui pneumatici Cooper All Season
- La rinnovata gamma del Marchio offre una copertura competitiva dell’89% del parco automobilistico circolante in Europa.
- I modelli dispongono della marcatura ufficiale 3PMSF che ne attesta la piena sicurezza sui fondi stradali innevati.
- La versione automobilistica offre 84 SKU differenti coprendo ampiamente i diametri compresi tra 14 e 20 pollici.
- Il prodotto commerciale pesante adotta una carcassa irrobustita studiata appositamente per le esigenze dei veicoli elettrici aziendali.
- I battistrada della linea furgone impiegano tasselli profondi associati a lamelle fitte per diminuire gli spazi di arresto.
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Ultima modifica: 16 Giugno 2026