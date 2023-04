Zeekr, il Marchio di lusso cinese di auto elettriche in Europa entro il 2023

L’offensiva dell’auto elettrica cinese in Europa si prospetta sempre più ampia. Geely, colosso proprietario di Volvo, Polestar, Lynk&Co e Lotus E azionista di riferimento di Mercedes-Benz, ha annunciato che il suo Marchio Zeekr inizierà la commercializzazione del vecchio continente a partire da fine 2023.

Si tratta di modelli elettrici alto di gamma: le auto cinesi arriveranno non solo con vetture a costo competitivo, ma anche con marche di lusso.

L’annuncio è stato dato al Salone di Shanghai. Con una programmazione precisa, le vendite inizieranno dalla Svezia e dall’Olanda nel trimestre finale del 2023, per poi allargarsi nel Vecchio continente. L’Italia non è ancora stata ufficializzata nei piani di commercializzazione.

Zeekr, i modelli per l’Europa

Il modello di punta sarà la Zeekr 001 ammiraglia della gamma dalla carrozzeria shooting brake. Nella versione a trazione integrale, con due motori elettrici, ha potenza di 543 cavalli e con batterie da 86 o da 100 kWh, che permettono autonomie dichiarate di 546 e 656 km. Sarà affiancatan da Zeekr X, city Suv compatto.

Entrambe i modelli nascono sulla piattaforma SEA di Geely, dedicata alle vetture a batteria.

Il piano è in atto da tempo la sede europea di Zeekr è ad Amsterdam in Olanda, mentre il centro di ricerca e sviluppo è a Göteborg in Svezia. Basi solide, per affermarsi in uno dei mercati più esigenti.

Ultima modifica: 19 Aprile 2023